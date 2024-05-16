Оккупанты пакуют своих "двухсотых" "героев сво" для отправки домой. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент ежедневной работы российской сортировочно-перевалочной базы, где оккупанты готовят к отправке домой своих "двухсотых".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи работы похоронной команды видны сотни ящиков с ликвидированными оккупантами. На кадрах снято, как привозят новые тела.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 488 460 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 488460 (+1520) человек,
- танков - 7529 (+19) ед,
- боевых бронированных машин - 14538 (+30) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems - 12565 (+27) ед,
- РСЗО / MLRS - 1070 (+0) ед,
- средства ППО - 798 (+0) ед,
- самолетов - 351 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10028 (+13),
- крылатые ракеты - 2200 (+1),
- корабли /катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 17048 (+93) ед,
- специальная техника - 2062 (+1)
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Мабуть "приняли лекарство для героизма"
Цифра 488640 - це "вбиті та поранені"! Про це прямо говорить зведення Генштабу! Тільки "недомірки" цього не здатні "вкурить"!
и отдельно о рашистком лесе, хватит всем на гробы