РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10297 посетителей онлайн
Новости Видео Война
15 952 53

Оккупанты пакуют своих "двухсотых" "героев сво" для отправки домой. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент ежедневной работы российской сортировочно-перевалочной базы, где оккупанты готовят к отправке домой своих "двухсотых".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи работы похоронной команды видны сотни ящиков с ликвидированными оккупантами. На кадрах снято, как привозят новые тела.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ликвидированные оккупанты валяются под забором на улице в Волчанске. ВИДЕО

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 488 460 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 488460 (+1520) человек,
  • танков - 7529 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин - 14538 (+30) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems - 12565 (+27) ед,
  • РСЗО / MLRS - 1070 (+0) ед,
  • средства ППО - 798 (+0) ед,
  • самолетов - 351 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10028 (+13),
  • крылатые ракеты - 2200 (+1),
  • корабли /катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17048 (+93) ед,
  • специальная техника - 2062 (+1)

Смотрите также: Шестерых оккупантов засыпало в погребе после атаки украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) захоронения (217) уничтожение (6909)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+29
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показать весь комментарий
16.05.2024 09:38
+22
Встречай, Ростов, еще гробов!
показать весь комментарий
16.05.2024 09:40
+21
"У Сімферополі демілітаризувались троє окупантів. Як пише ASTRA, вранці 10 травня в одному з хостелів міста знайшли тіла трьох військовослужбовців в/ч 11742: 21-річного Сєргєя Паутова з Вологодської області рф, 40-річного Д. Тєрєнтьєва з Ніжегородської області і 37-річного Р. Наджафова. На руках в них були сліди від ін'єкцій, поруч з тілами знайшли шприц із невідомими речовинами"
Мабуть "приняли лекарство для героизма"
показать весь комментарий
16.05.2024 09:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показать весь комментарий
16.05.2024 09:38 Ответить
Хай відразу висушують і під прес - менше місця займатимуть у вагонах І не так смердітимуть!
показать весь комментарий
16.05.2024 09:40 Ответить
лайно не може не смердіти-бо воно лайно...
показать весь комментарий
16.05.2024 09:44 Ответить
Сухе - не смердить Лише частково втрачає свої поживні властивості для рослин - аміак вивітрюється
показать весь комментарий
16.05.2024 10:01 Ответить
так-але воно залишається лайном...
показать весь комментарий
16.05.2024 10:03 Ответить
разом з пакувальниками))
показать весь комментарий
16.05.2024 09:45 Ответить
Уровень технологичности почти ebay
показать весь комментарий
16.05.2024 09:39 Ответить
Бідні мальчікі в трусіках більше не зможуть спасти у*люків з даунбаса
показать весь комментарий
16.05.2024 09:40 Ответить
Встречай, Ростов, еще гробов!
показать весь комментарий
16.05.2024 09:40 Ответить
Веселіше кацапня, додому ж , в родньіє ***ня
показать весь комментарий
16.05.2024 10:32 Ответить
"У Сімферополі демілітаризувались троє окупантів. Як пише ASTRA, вранці 10 травня в одному з хостелів міста знайшли тіла трьох військовослужбовців в/ч 11742: 21-річного Сєргєя Паутова з Вологодської області рф, 40-річного Д. Тєрєнтьєва з Ніжегородської області і 37-річного Р. Наджафова. На руках в них були сліди від ін'єкцій, поруч з тілами знайшли шприц із невідомими речовинами"
Мабуть "приняли лекарство для героизма"
показать весь комментарий
16.05.2024 09:41 Ответить
Проспав? Цю новину вже давно всі чули.
показать весь комментарий
16.05.2024 09:48 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2024 09:58 Ответить
всі форумісти прочитали цю новину 10.05.,тоді ж і прокоментували. і лише деякі тилові супергальмівні механізми про це дізналися 16.05. і поспішили ознайомити з новиною населення України... Поздоровляю! ХАХАХАХАХА!
показать весь комментарий
16.05.2024 19:45 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2024 00:33 Ответить
Так ми ж не кацапи - звідки нам знати.
показать весь комментарий
16.05.2024 10:34 Ответить
Канашенкав-патєрь нєт...
показать весь комментарий
16.05.2024 09:41 Ответить
Так і канашєнкава - теж нєт
показать весь комментарий
16.05.2024 10:56 Ответить
Логістичний центр -«Жмур» та почта расеи доставіт бандероль с вашим мальчіком …
показать весь комментарий
16.05.2024 09:42 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2024 09:49 Ответить
Там є просто ящики, а є з рюшечками червоного кольору.
показать весь комментарий
16.05.2024 09:46 Ответить
З "рюшечками" то афіцерскіє
показать весь комментарий
16.05.2024 10:15 Ответить
"Рюшечки" - "толька для "галубых кравей" (для "ахвыцеров")
показать весь комментарий
16.05.2024 11:13 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2024 09:47 Ответить
То он як виглядає масове пакування подарунків руссссскім бабам і їх личинкам. Червоними стрічками нехай ще перев'яжуть коробки.
показать весь комментарий
16.05.2024 09:49 Ответить
488640? Правда загальнопланетний лідор називав цифру близько 180000 ....
показать весь комментарий
16.05.2024 09:50 Ответить
На що звернув тут увагу - полудурки тут собі вибирають такі самі "напівдуркуваті" "ніки" : "Каламбєт" - похідне від угорського слова "вишкребок", "недомірок" "Малко" - те саме древньоруською
Цифра 488640 - це "вбиті та поранені"! Про це прямо говорить зведення Генштабу! Тільки "недомірки" цього не здатні "вкурить"!
показать весь комментарий
16.05.2024 10:20 Ответить
👍👍
показать весь комментарий
16.05.2024 10:36 Ответить
Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 488 460 російських окупантів. Джерело:
показать весь комментарий
16.05.2024 19:39 Ответить
ПОЧТА РОZZИИ
показать весь комментарий
16.05.2024 09:51 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2024 10:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Rb67WPmc5b4 Дрон зрозумів, що він на рашці ))
показать весь комментарий
16.05.2024 10:52 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2024 09:52 Ответить
Работайтє, братья!
показать весь комментарий
16.05.2024 09:53 Ответить
Русні похер на своїх мерців. Для 140 мільонної країни це крапля в морі, "баби нових нарожають", а за цих рідня отримає грошики або білу ладу. Як подивиться Золкіна, там повний путінголовногомозку, мамаша питає з недовольним рилом у сина, чому той в полоні, а не здох? Невиліковно, навіть якщо їм гроби на вулицях під вікна ставити, все одно сюди лізтимуть.
показать весь комментарий
16.05.2024 09:53 Ответить
Якби у них було так добре з людським ресурсом, вони не вишукували найманців в індіях, непалах, кубах, африках та ін.
показать весь комментарий
16.05.2024 10:30 Ответить
Такі ж проблеми і в нас, тільки русня вирішує, вербуючи іноземців, а в нас щось не дуже.
показать весь комментарий
16.05.2024 11:23 Ответить
Та нема там 140 млн.. І навіть 100 нема.
показать весь комментарий
16.05.2024 10:37 Ответить
89 мільйонів було у 2010-му Це секретні дані з "Всерассийскава ЗАГСа"
показать весь комментарий
16.05.2024 11:11 Ответить
В будь якому разі у нас у нас втричі менше (якщо вважати, що в нас було 50 млн, то зараз чи є 30?). Це не рахуючи інших ресурсів, таких як ракети, снаряди, танки що зберігаються з кінця війни.
показать весь комментарий
16.05.2024 11:21 Ответить
Дємбєльнулися.
показать весь комментарий
16.05.2024 09:56 Ответить
Чудовий відос. Треба було ще якусь бадьору музичку на фон змонтувати.
показать весь комментарий
16.05.2024 09:58 Ответить
Курьерская доставка. Новая почва
показать весь комментарий
16.05.2024 09:58 Ответить
пора конвейер ставить, что надрываться
и отдельно о рашистком лесе, хватит всем на гробы
показать весь комментарий
16.05.2024 10:00 Ответить
Боже, поможи їм, дай багато роботи.
показать весь комментарий
16.05.2024 10:01 Ответить
...дуже технологічне консервування... . Тільки непорушуйте технологію .
показать весь комментарий
16.05.2024 10:05 Ответить
Оскільки каліни давно закінчились і шуби теж ,залишилось по мішку картоплі "за каждага мальчіка , но эта с новага уражая ,если саберьом"
показать весь комментарий
16.05.2024 10:05 Ответить
На біса вони їх розвозять. Була ж пропозиція цей біомусор використовувати як паливо для котелень.
показать весь комментарий
16.05.2024 10:05 Ответить
Не пам'ятаю хто сказав: «коли в США шукали кожного рядового Раєна в ссср ставили могили невідомого солдату».
показать весь комментарий
16.05.2024 10:14 Ответить
+100500.
показать весь комментарий
16.05.2024 10:47 Ответить
Пакувати вам не перепакувати, виродки!
показать весь комментарий
16.05.2024 10:26 Ответить
Склад білих жигулєй…
показать весь комментарий
16.05.2024 11:02 Ответить
24/7/365 накабздон ждьёт!
показать весь комментарий
16.05.2024 11:02 Ответить
 
 