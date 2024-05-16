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Новини Відео Війна
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Окупанти пакують своїх "двохсотих" "героев сво" для відправки додому. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент щоденної роботи російської сортувально-перевалочної бази, де окупанти готують до відправки додому своїх "двохсотих".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі роботи похоронної команди видно сотні ящиків із ліквідованими окупантами. На кадрах зафільмовано, як привозять нові тіла.

Також дивіться: Ліквідовані окупанти валяються під парканом на вулиці у Вовчанську. ВIДЕО

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 488 460 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 488460 (+1520) осіб,
  • танків ‒ 7529 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14538 (+30) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 12565 (+27) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1070 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 798 (+0) од,
  • літаків – 351 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10028 (+13),
  • крилаті ракети ‒ 2200 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17048 (+93) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2062 (+1)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шістьох окупантів засипало у льосі після атаки українського дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) поховання (200) знищення (7221)


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Топ коментарі
+29
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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16.05.2024 09:38
+22
Встречай, Ростов, еще гробов!
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16.05.2024 09:40
+21
"У Сімферополі демілітаризувались троє окупантів. Як пише ASTRA, вранці 10 травня в одному з хостелів міста знайшли тіла трьох військовослужбовців в/ч 11742: 21-річного Сєргєя Паутова з Вологодської області рф, 40-річного Д. Тєрєнтьєва з Ніжегородської області і 37-річного Р. Наджафова. На руках в них були сліди від ін'єкцій, поруч з тілами знайшли шприц із невідомими речовинами"
Мабуть "приняли лекарство для героизма"
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16.05.2024 09:41
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Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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16.05.2024 09:38 Відповісти
Хай відразу висушують і під прес - менше місця займатимуть у вагонах І не так смердітимуть!
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16.05.2024 09:40 Відповісти
лайно не може не смердіти-бо воно лайно...
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16.05.2024 09:44 Відповісти
Сухе - не смердить Лише частково втрачає свої поживні властивості для рослин - аміак вивітрюється
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16.05.2024 10:01 Відповісти
так-але воно залишається лайном...
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16.05.2024 10:03 Відповісти
разом з пакувальниками))
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16.05.2024 09:45 Відповісти
Уровень технологичности почти ebay
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16.05.2024 09:39 Відповісти
Бідні мальчікі в трусіках більше не зможуть спасти у*люків з даунбаса
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16.05.2024 09:40 Відповісти
Встречай, Ростов, еще гробов!
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16.05.2024 09:40 Відповісти
Веселіше кацапня, додому ж , в родньіє ***ня
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16.05.2024 10:32 Відповісти
"У Сімферополі демілітаризувались троє окупантів. Як пише ASTRA, вранці 10 травня в одному з хостелів міста знайшли тіла трьох військовослужбовців в/ч 11742: 21-річного Сєргєя Паутова з Вологодської області рф, 40-річного Д. Тєрєнтьєва з Ніжегородської області і 37-річного Р. Наджафова. На руках в них були сліди від ін'єкцій, поруч з тілами знайшли шприц із невідомими речовинами"
Мабуть "приняли лекарство для героизма"
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16.05.2024 09:41 Відповісти
Проспав? Цю новину вже давно всі чули.
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16.05.2024 09:48 Відповісти
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16.05.2024 09:58 Відповісти
всі форумісти прочитали цю новину 10.05.,тоді ж і прокоментували. і лише деякі тилові супергальмівні механізми про це дізналися 16.05. і поспішили ознайомити з новиною населення України... Поздоровляю! ХАХАХАХАХА!
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16.05.2024 19:45 Відповісти
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17.05.2024 00:33 Відповісти
Так ми ж не кацапи - звідки нам знати.
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16.05.2024 10:34 Відповісти
Канашенкав-патєрь нєт...
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16.05.2024 09:41 Відповісти
Так і канашєнкава - теж нєт
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16.05.2024 10:56 Відповісти
Логістичний центр -«Жмур» та почта расеи доставіт бандероль с вашим мальчіком …
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16.05.2024 09:42 Відповісти
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16.05.2024 09:49 Відповісти
Там є просто ящики, а є з рюшечками червоного кольору.
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16.05.2024 09:46 Відповісти
З "рюшечками" то афіцерскіє
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16.05.2024 10:15 Відповісти
"Рюшечки" - "толька для "галубых кравей" (для "ахвыцеров")
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16.05.2024 11:13 Відповісти
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16.05.2024 09:47 Відповісти
То он як виглядає масове пакування подарунків руссссскім бабам і їх личинкам. Червоними стрічками нехай ще перев'яжуть коробки.
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16.05.2024 09:49 Відповісти
488640? Правда загальнопланетний лідор називав цифру близько 180000 ....
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16.05.2024 09:50 Відповісти
На що звернув тут увагу - полудурки тут собі вибирають такі самі "напівдуркуваті" "ніки" : "Каламбєт" - похідне від угорського слова "вишкребок", "недомірок" "Малко" - те саме древньоруською
Цифра 488640 - це "вбиті та поранені"! Про це прямо говорить зведення Генштабу! Тільки "недомірки" цього не здатні "вкурить"!
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16.05.2024 10:20 Відповісти
👍👍
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16.05.2024 10:36 Відповісти
Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 488 460 російських окупантів. Джерело:
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16.05.2024 19:39 Відповісти
ПОЧТА РОZZИИ
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16.05.2024 09:51 Відповісти
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16.05.2024 10:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Rb67WPmc5b4 Дрон зрозумів, що він на рашці ))
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16.05.2024 10:52 Відповісти
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16.05.2024 09:52 Відповісти
Работайтє, братья!
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16.05.2024 09:53 Відповісти
Русні похер на своїх мерців. Для 140 мільонної країни це крапля в морі, "баби нових нарожають", а за цих рідня отримає грошики або білу ладу. Як подивиться Золкіна, там повний путінголовногомозку, мамаша питає з недовольним рилом у сина, чому той в полоні, а не здох? Невиліковно, навіть якщо їм гроби на вулицях під вікна ставити, все одно сюди лізтимуть.
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16.05.2024 09:53 Відповісти
Якби у них було так добре з людським ресурсом, вони не вишукували найманців в індіях, непалах, кубах, африках та ін.
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16.05.2024 10:30 Відповісти
Такі ж проблеми і в нас, тільки русня вирішує, вербуючи іноземців, а в нас щось не дуже.
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16.05.2024 11:23 Відповісти
Та нема там 140 млн.. І навіть 100 нема.
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16.05.2024 10:37 Відповісти
89 мільйонів було у 2010-му Це секретні дані з "Всерассийскава ЗАГСа"
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16.05.2024 11:11 Відповісти
В будь якому разі у нас у нас втричі менше (якщо вважати, що в нас було 50 млн, то зараз чи є 30?). Це не рахуючи інших ресурсів, таких як ракети, снаряди, танки що зберігаються з кінця війни.
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16.05.2024 11:21 Відповісти
Дємбєльнулися.
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16.05.2024 09:56 Відповісти
Чудовий відос. Треба було ще якусь бадьору музичку на фон змонтувати.
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16.05.2024 09:58 Відповісти
Курьерская доставка. Новая почва
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16.05.2024 09:58 Відповісти
пора конвейер ставить, что надрываться
и отдельно о рашистком лесе, хватит всем на гробы
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16.05.2024 10:00 Відповісти
Боже, поможи їм, дай багато роботи.
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16.05.2024 10:01 Відповісти
...дуже технологічне консервування... . Тільки непорушуйте технологію .
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16.05.2024 10:05 Відповісти
Оскільки каліни давно закінчились і шуби теж ,залишилось по мішку картоплі "за каждага мальчіка , но эта с новага уражая ,если саберьом"
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16.05.2024 10:05 Відповісти
На біса вони їх розвозять. Була ж пропозиція цей біомусор використовувати як паливо для котелень.
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16.05.2024 10:05 Відповісти
Не пам'ятаю хто сказав: «коли в США шукали кожного рядового Раєна в ссср ставили могили невідомого солдату».
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16.05.2024 10:14 Відповісти
+100500.
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16.05.2024 10:47 Відповісти
Пакувати вам не перепакувати, виродки!
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16.05.2024 10:26 Відповісти
Склад білих жигулєй…
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16.05.2024 11:02 Відповісти
24/7/365 накабздон ждьёт!
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16.05.2024 11:02 Відповісти
 
 