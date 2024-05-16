Окупанти пакують своїх "двохсотих" "героев сво" для відправки додому. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент щоденної роботи російської сортувально-перевалочної бази, де окупанти готують до відправки додому своїх "двохсотих".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі роботи похоронної команди видно сотні ящиків із ліквідованими окупантами. На кадрах зафільмовано, як привозять нові тіла.

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Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 488 460 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 488460 (+1520) осіб,

танків ‒ 7529 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 14538 (+30) од,

артилерійських систем / artillery systems – 12565 (+27) од,

РСЗВ / MLRS – 1070 (+0) од,

засоби ППО ‒ 798 (+0) од,

літаків – 351 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10028 (+13),

крилаті ракети ‒ 2200 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17048 (+93) од,

спеціальна техніка ‒ 2062 (+1)

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