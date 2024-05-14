Голый оккупант умирает в районе Новомихайловки от атаки наших десантников ВИДЕО 18+

Оккупанты привлекли для атаки в районе Новомихайловки одновременно 17 единиц бронетехники, однако бойцы 79-й ОДШБр уничтожили сразу 11 единиц вражеской техники.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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