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Голый оккупант умирает в районе Новомихайловки от атаки наших десантников ВИДЕО 18+

Оккупанты привлекли для атаки в районе Новомихайловки одновременно 17 единиц бронетехники, однако бойцы 79-й ОДШБр уничтожили сразу 11 единиц вражеской техники.

Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Силы обороны уничтожили российскую БМП-2 вместе с десантом. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6897) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195)


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Топ комментарии
+38
как хорошо что у путлера и шойгу все хорошо, думал помирая голый ванька в Украине
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14.05.2024 23:00
+27
Дегенерати-раби кацапи. Нормальні вже б давно скинули режим замість того щоб дохнути тисячами на день.
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14.05.2024 23:04
+23
и куда они безмозглые лезут здохнуть за путина. Убили бы его и войне конец
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14.05.2024 22:53
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Смєртєльний нудізм...
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14.05.2024 22:52 Ответить
До сєксу з орком руський п.дор готувався? Однак оргазм отримав.
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14.05.2024 22:55 Ответить
Мальчик уже даже без трусиков...
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14.05.2024 23:56 Ответить
зря добивали, там саме кайф починався як шкіра злазила
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15.05.2024 09:07 Ответить
и куда они безмозглые лезут здохнуть за путина. Убили бы его и войне конец
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14.05.2024 22:53 Ответить
Дегенерати-раби кацапи. Нормальні вже б давно скинули режим замість того щоб дохнути тисячами на день.
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14.05.2024 23:04 Ответить
Не думаю. Еще б хуже пришел бы хер какой то.

А может вообще путин не субьективен, а просто ему деватся некуда и он исполняет волю расеянского ватного народа. Как они открыто радовались когда был Крым и на домбасе заварушка, лыбу давили и повторяли что "а нас там нету" ))
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14.05.2024 23:31 Ответить
вони за гроші а не за пукіна
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15.05.2024 07:24 Ответить
куди до пекла «царь-мангал»
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15.05.2024 12:28 Ответить
Їв горішки коли дивився це відео...
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14.05.2024 22:55 Ответить
з пивом?
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14.05.2024 23:13 Ответить
0,33 зовсім трошки
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14.05.2024 23:15 Ответить
Завтра затарюсь(орешками) да пересмотрю.
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14.05.2024 23:38 Ответить
Эта огненная гойда. Орку подобалось, не треба було добивати.
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14.05.2024 22:56 Ответить
как хорошо что у путлера и шойгу все хорошо, думал помирая голый ванька в Украине
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14.05.2024 23:00 Ответить
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15.05.2024 10:18 Ответить
Це відео потрібно крутити з ранку і на нічь по всім рос каналам щоб смакували як їх жарять
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14.05.2024 23:03 Ответить
все одне будуть, відправляти своїх ванек - хто відмовиться від можливість отримати декілька млн., якщо пощастить та ваньку привезуть з України у труні
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14.05.2024 23:39 Ответить
Мальчік без трусікав
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14.05.2024 23:09 Ответить
як писав колись про своїх зємєль галич: "А мы - не просто рабы, которые страдают от тягот, мы - профессиональные рабы, которые гордятся своим рабством..."
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14.05.2024 23:16 Ответить
Це у кацапів такий новий камуфляж?
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14.05.2024 23:17 Ответить
Та ні. Це кацапам видали форму з спецтканини яка згорає миттєво і загасити неможливо... Зате їх бюджету дешевше.
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14.05.2024 23:22 Ответить
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15.05.2024 03:36 Ответить
Фу.
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14.05.2024 23:18 Ответить
Голі кацапи по небу летять - в беху попав реактивний снаряд
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14.05.2024 23:21 Ответить
Жопа мардовская вверх улетела, даже усрацца ана не успела.
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15.05.2024 09:38 Ответить
І дарагая нє узнаєт какой у ванькі бил канєц...
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14.05.2024 23:21 Ответить
Тепер узнаєт .
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15.05.2024 08:10 Ответить
Хватит постить порнуху! Здесь дети смотрят видео!
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14.05.2024 23:23 Ответить
Дом 3. У рали И ван ис ё бани.
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15.05.2024 09:39 Ответить
Ось він МАЛЬЧИК В ТРУСІКАХ. А ви кажете видумали брехня, пропаганда...
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14.05.2024 23:37 Ответить
Хоть дроновод наш и проказник, но он реально молодец,
Ведь молодая все ж узнает, какой у парня был конец!
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14.05.2024 23:38 Ответить
...яйца свои он повесил на сук и задвухсотился вдруг....
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14.05.2024 23:40 Ответить
.......огалтєлая руSSо - фобія .... або " Київ за 2 дні " ....мля ...
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14.05.2024 23:45 Ответить
Стидоття !!! Його кібєніматограф знімає, а воно голе бігає !
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14.05.2024 23:48 Ответить
Орку з московії, Українці запропонували, або труси надіти, або хрестик зняти!
А воно, йолоп, ні Богу свічка, ні чорту - кочерга!!
Слава Україні!
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14.05.2024 23:53 Ответить
Мальчік в трусіках
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14.05.2024 23:55 Ответить
на@@хера це показувати?? А шо парашенці з українцями виробляють, не хочете подивитись? @@блд, @@срана попаганда
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15.05.2024 00:03 Ответить
страшні картинкі зовсім не страшні(с)
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15.05.2024 07:26 Ответить
Распялі мальчіка даже бєз трусікав, біндєравци праклятиє!
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15.05.2024 00:07 Ответить
Дурні гинуть за мільярди своїх господарів
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15.05.2024 00:18 Ответить
Мальчік БЕЗ трусікаф...
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15.05.2024 00:18 Ответить
Как лежит в степях Донбасса много ваты -
Не ходил бы ты Ванек, во солдаты!
Что ж те дома-то ,Ванек, не сидится,
Хочешь кровушки чужой ты напиться?

Или хочешь заработать денег много-
Ой, смотри как потеряешь руки-ноги
Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты

Будешь проклятым навеки ты отныне,
ЧТО ЗАБЫЛ ТЫ, ПАРЕНЕК, В УКРАИНЕ?

Как лежит в степях Донбасса ваты много -
А туда, вам, дуракам, и дорога…
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15.05.2024 00:45 Ответить
А можно слово "паренёк" на слово "долб...б" заменить? Спасибо!
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15.05.2024 03:00 Ответить
Однозначно можна
Пардон, я не здогадався.
Але ж і вірш не мій
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17.05.2024 14:54 Ответить
******* лущее. ПС. Шитель ё бани.
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15.05.2024 09:42 Ответить
Так буває - вибуховою хвилею зриває весь одяг з людини, в даному випадку з гобліна
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15.05.2024 01:13 Ответить
Да нет. Его форма просто разом сгорела.
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15.05.2024 02:56 Ответить
Там накрили непереможну "чєрєпашку"? А от у збоченців касабських треба пики замилювати - бо "срамота"!
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15.05.2024 03:52 Ответить
Не треба було ВОГ витрачать - у "мальчика без трусиков" скоріше всього буули обпалені дихальні шляхи Він і так-би "ласти склеїв"
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15.05.2024 05:01 Ответить
Це був жест доброї волі нашого оператора!..
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15.05.2024 22:48 Ответить
На голого можна було б і не витрачати *********.
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15.05.2024 05:57 Ответить
не надо было добивать его, сам бы сдох, да еще и ***** бы проклинал подольше
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15.05.2024 07:34 Ответить
Судя по шлемофонам, это был черепашист
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15.05.2024 07:42 Ответить
Останній відос в голові орка - біжить він по васильковому полі в ріелторську компанію вибирати квартиру в Одесі....
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15.05.2024 08:03 Ответить
И 2 м2 халявнай земли.
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15.05.2024 09:43 Ответить
Питається, і чого б ото так само не здохнути вдома? Нахіба їхати так далеко та й ще карму собі псувати а людям горе нести? Здохни на росії і всі щасливі.
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15.05.2024 08:05 Ответить
Боже як гарно
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15.05.2024 08:18 Ответить
гроші - от що потрібно окупанту.путін йому і нах не нужний.
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15.05.2024 08:21 Ответить
якщо нічого не розумієте - не коментуйте! правильно: "руssкая душа" на стільки широка, що коли її витрушують зі смердючої тушки орка, рве, перш за все, труси! бо саме у тому місці знаходиться душа лішнєхромосомного😎
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15.05.2024 08:48 Ответить
Я думаю що орки та навіть їх діти з онуками ще не один десяток років будуть помʼятати Україну як пекло куди їх загнав плешивий гітлер.
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15.05.2024 08:54 Ответить
У дизентерийных амеб памяти нет, патаму шо нету для этава места.
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15.05.2024 09:45 Ответить
В них ненависть переважує здоровий глузд та самозбереження.
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15.05.2024 10:21 Ответить
Ненавижу орков,никакого сочувствия,гореть вам тварям в аду за то что сотворили с моей цветущей Украиной и ее народом
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15.05.2024 10:49 Ответить
Смерть нудиста
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15.05.2024 12:55 Ответить
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15.05.2024 14:10 Ответить
пілот дрона гуманіст.... а гранати шкода.... навіть, якщо б вижив той підсмажений - від нього проблем вдесятеро більше, ніж від трупа
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21.05.2024 14:22 Ответить
 
 