Голый оккупант умирает в районе Новомихайловки от атаки наших десантников ВИДЕО 18+
Оккупанты привлекли для атаки в районе Новомихайловки одновременно 17 единиц бронетехники, однако бойцы 79-й ОДШБр уничтожили сразу 11 единиц вражеской техники.
Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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А может вообще путин не субьективен, а просто ему деватся некуда и он исполняет волю расеянского ватного народа. Как они открыто радовались когда был Крым и на домбасе заварушка, лыбу давили и повторяли что "а нас там нету" ))
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Ведь молодая все ж узнает, какой у парня был конец!
А воно, йолоп, ні Богу свічка, ні чорту - кочерга!!
Слава Україні!
в трусіках
Не ходил бы ты Ванек, во солдаты!
Что ж те дома-то ,Ванек, не сидится,
Хочешь кровушки чужой ты напиться?
Или хочешь заработать денег много-
Ой, смотри как потеряешь руки-ноги
Поневоле ты идешь? Аль с охоты?
Ваня, Ваня, пропадешь ни за что ты
Будешь проклятым навеки ты отныне,
ЧТО ЗАБЫЛ ТЫ, ПАРЕНЕК, В УКРАИНЕ?
Как лежит в степях Донбасса ваты много -
А туда, вам, дуракам, и дорога…
Пардон, я не здогадався.
Але ж і вірш не мій