Операторы дронов 57-й ОМБр сожгли вражескую БМП-2 на окраине Волчанска. ВИДЕО

Операторы дронов 34-го батальона 57-й ОМБр уничтожили вражескую БМП-2 на окраине Волчанска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

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Ситуация в Волчанске

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны провели контратакующие мероприятия в районе Волчанска.

В то же время глава МВД Клименко заявил, что известно о первых расстрелах гражданских оккупантами в Волчанске.

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К слову, в своем вечернем обращении за 16 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силам обороны "удалось добавить уверенности" на Волчанском направлении.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что российские захватчики продвинулись в сторону Липцы на Липецком направлении. Однако нашим защитникам удалось сдержать активное продвижение оккупантов. Синегубов отметил, что враг не оставляет попыток захватить город Волчанск. По его словам, город под постоянными обстрелами, боевые действия продолжаются в городской застройке. Враг также не прекращает обстреливать и другие приграничные населенные пункты Харьковщины. По словам чиновника, всего были атакованы около 30 населенных пунктов.

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