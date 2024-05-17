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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 489 870 человек (+1410 за сутки), 7547 танков, 12 603 артсистем, 14 552 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Знищення російської армії

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 489 870 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 489870 (+1410) человек,
  • танков - 7547 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин - 14552 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 12603 (+38) ед,
  • РСЗО - 1071 (+1) ед,
  • средства ППО - 800 (+2) ед,
  • самолетов - 353 (+2) ед,
  • вертолетов - 326 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10073 (+45),
  • крылатые ракеты - 2200 (+0),
  • корабли/катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17104 (+56) ед,
  • специальная техника - 2062 (+7)

Также смотрите: Волчанск "за два дня" и татуировка "Я русский оккупант" - допросы пленных захватчиков. ВИДЕО

Скільки росіян загинуло у війні проти України

Автор: 

армия РФ (19057) ликвидация (3477) уничтожение (6830)


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Топ комментарии
+19
Минув 3736 день москальсько-української війни.
136! одиниць техніки, 3!! пєпєлаца та 1410! чумардосів.
Арта 39, броня 32, логістика 56!
ППО, арта, логістика та КР закрили чергові сотні.
В текстовій статистиці забули дописати спецтехніку за день )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 489 000!!! це більше, ніж таке місто як Пенза, кількість населення якого за 2 роки зменшилось на 11 000!
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17.05.2024 08:46
+17
Слава ЗСУ.
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17.05.2024 07:50
+16
О! Нарешті "розмочили рахунок" по "кацапольотах" Цікаво - що там з Бельбеком? Бо бомбосклади не просто так вибухають - з них розліт ракет повинен буть по радіусу в кілька кілометрів Могло і по стоянках літаків попасти
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17.05.2024 07:52
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Слава ЗСУ.
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17.05.2024 07:50 Ответить
О! Нарешті "розмочили рахунок" по "кацапольотах" Цікаво - що там з Бельбеком? Бо бомбосклади не просто так вибухають - з них розліт ракет повинен буть по радіусу в кілька кілометрів Могло і по стоянках літаків попасти
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17.05.2024 07:52 Ответить
Мінус три МІГ-31,вчора був знімок з супутника.
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17.05.2024 08:10 Ответить
При перерахунку кількості підтверджених загиблих військових на кожні 10 тисяч чоловічого населення в регіонах (віком 16-61 рік) перші п'ять рубежів займають Тива, Бурятія, Ненецький автономний округ, Республіка Алтай і Забайкальський край.

Для порівняння, замикають цей список Санкт-Петербург і Москва. Причому для корінних жителів цих двох міст ймовірність загинути на війні в 20-30 разів менше, ніж для жителів ряду регіонів Сибіру і Далекого Сходу.

BBC
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17.05.2024 07:55 Ответить
дєнаціфікація
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17.05.2024 08:39 Ответить
Китайцям територію для заселення звільняють
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17.05.2024 09:08 Ответить
2 самолёта и 1 вертолёт.
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17.05.2024 08:22 Ответить
Минув 3736 день москальсько-української війни.
136! одиниць техніки, 3!! пєпєлаца та 1410! чумардосів.
Арта 39, броня 32, логістика 56!
ППО, арта, логістика та КР закрили чергові сотні.
В текстовій статистиці забули дописати спецтехніку за день )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 489 000!!! це більше, ніж таке місто як Пенза, кількість населення якого за 2 роки зменшилось на 11 000!
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17.05.2024 08:46 Ответить
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17.05.2024 08:48 Ответить
чекаю на 500000+
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17.05.2024 09:23 Ответить
нічого не дасть ця кругла цифра.
Хіба що 5'000'000 щось може змінити.... і те не факт
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17.05.2024 12:55 Ответить
насправді? крапля камінь точить
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17.05.2024 13:54 Ответить
Ага, ага, саме тому, що есвєо іде "по плану", ніяких втрат, а санкції не працюють, в засрашці на посту міністра оборони якого-ніякого вояку замінили на кондового економіста. Бо він же краще знає, як управляти військом та як перемогти Україну (якщо не знаєте, в засрашці генштаб підкоряється не презику, як у нас, а міноборони!).

Їм дуже боляче. Економіку втримують тільки командними методами, грошей вже навіть на міноборони не вистачає, тому поставили "економіста", аби хоч якось підвищити "ефективність" вкладання у війну трильйонів, які витрачаються не на вітчизняне виробництво танків, а на закупу гольфкарів в китаї...
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17.05.2024 13:54 Ответить
***** поспішає
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17.05.2024 09:50 Ответить
Вікно можливостей вже закрилось. Насправді, воно закрилось ще місяць тому, але ***** цього не зрозумів (бо "виборами *****", тобто легітимізацією своєї влади, був зайнятий), тому і почав "атаку боєм" на харківщину.

Вчорашні 1400 кацапів побиті не під Харковом - там вчора вже децл боєзіткненнь був, а на всьому фронті - в ЗСУ значно зросли ліміти по снарядам. От і пішли "врожаї" з битих кацапів.

Звісно, це не надовго. Зараз вибивають "банк цілей". Потім буде спад.

Але - файно же!
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17.05.2024 13:57 Ответить
Це в тебе ліміти по БК в ЗСУ збільшились. Але - не у всіх.
Заціни черговий висер трампіста:
"

Байдонуте чмокало, ДЕ ДОПОМОГА, підписана вашим опудалом ТРИ ТИЖНІ ТОМУ???

"
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17.05.2024 16:18 Ответить
Нарешті вєтрольоти роздуплились, зараз як розправлять лопаті, як надінуть сараї (а що, літаючий танк як не як, тільки сарай вже буде знизу) і як попруть на Берлін.
ППО восьма сотня, чумардоси травневі 20 000 - рекорду бути, а разом з ним і півляма буде.
З початку року наземка 16 тисяч з них 5 тис броня.
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17.05.2024 10:03 Ответить
Нє, сараї на гвинтокрили надягати не будуть. ЗСУ вже їм показало, що вміє гвинтокрили збивати навіть Стугнами. Може побачимо ще й джавеліни та TOW-2, які збивають засрашинські гвинтокрили з верхньої напівсфери.

Тож скоріше за все - ще далі відведуть частини гвинтокрилів і на ЛБЗ їх фактично не буде. Задач на фронті, які вони могли б виконувати без катастрофічних втрат - тупо немає зараз. Бо в умовах, коли кожен взвод на фронті має ПЗРК, все, що може кацапська авіація - УМПК кидати за 50-60 км від фронту.
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17.05.2024 14:04 Ответить
Чудово, кожен день б так😊
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17.05.2024 11:10 Ответить
 
 