Общие боевые потери РФ с начала войны – около 489 870 человек (+1410 за сутки), 7547 танков, 12 603 артсистем, 14 552 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 489 870 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.05.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 489870 (+1410) человек,
- танков - 7547 (+18) ед,
- боевых бронированных машин - 14552 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 12603 (+38) ед,
- РСЗО - 1071 (+1) ед,
- средства ППО - 800 (+2) ед,
- самолетов - 353 (+2) ед,
- вертолетов - 326 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10073 (+45),
- крылатые ракеты - 2200 (+0),
- корабли/катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 17104 (+56) ед,
- специальная техника - 2062 (+7)
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Для порівняння, замикають цей список Санкт-Петербург і Москва. Причому для корінних жителів цих двох міст ймовірність загинути на війні в 20-30 разів менше, ніж для жителів ряду регіонів Сибіру і Далекого Сходу.
BBC
136! одиниць техніки, 3!! пєпєлаца та 1410! чумардосів.
Арта 39, броня 32, логістика 56!
ППО, арта, логістика та КР закрили чергові сотні.
В текстовій статистиці забули дописати спецтехніку за день )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 489 000!!! це більше, ніж таке місто як Пенза, кількість населення якого за 2 роки зменшилось на 11 000!
Хіба що 5'000'000 щось може змінити.... і те не факт
Їм дуже боляче. Економіку втримують тільки командними методами, грошей вже навіть на міноборони не вистачає, тому поставили "економіста", аби хоч якось підвищити "ефективність" вкладання у війну трильйонів, які витрачаються не на вітчизняне виробництво танків, а на закупу гольфкарів в китаї...
Вчорашні 1400 кацапів побиті не під Харковом - там вчора вже децл боєзіткненнь був, а на всьому фронті - в ЗСУ значно зросли ліміти по снарядам. От і пішли "врожаї" з битих кацапів.
Звісно, це не надовго. Зараз вибивають "банк цілей". Потім буде спад.
Але - файно же!
Заціни черговий висер трампіста:
"
Байдонуте чмокало, ДЕ ДОПОМОГА, підписана вашим опудалом ТРИ ТИЖНІ ТОМУ???
"
ППО восьма сотня, чумардоси травневі 20 000 - рекорду бути, а разом з ним і півляма буде.
З початку року наземка 16 тисяч з них 5 тис броня.
Тож скоріше за все - ще далі відведуть частини гвинтокрилів і на ЛБЗ їх фактично не буде. Задач на фронті, які вони могли б виконувати без катастрофічних втрат - тупо немає зараз. Бо в умовах, коли кожен взвод на фронті має ПЗРК, все, що може кацапська авіація - УМПК кидати за 50-60 км від фронту.