Волчанск "за два дня" и татуировка "Я русский оккупант" - допросы пленных захватчиков. ВИДЕО

Россияне, которых украинские воины взяли в плен во время боев на севере Харьковщины, сообщили во время допросов, что по плану руководства две бригады армии РФ должны были взять под контроль Волчанск за два дня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты допросов трех пленных опубликованы на Youtube-канале "Бутусов плюс". На записи допрос Андрея Юргенса, Олега Коробко и Алексея Бурмистрова. Именно Коробко похвастался татуировкой с надписью "Я русский оккупант".

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"На направлении Липцы россияне совершили несколько атак пехоты, все атаки отбиты со значительными потерями россиян. В поселке Глубокое воины 92-й штурмовой бригады уничтожили группу российского спецназа, в ходе контратаки двое россиян из ее состава взяты в плен. Никакого продвижения россияне на направлении Липцы не имеют, украинские войска значительно усилили удары по врагу на этом участке фронта, и постепенно перехватывают тактическую инициативу. В городе Волчанск россияне совершили танковую атаку, в город зашли два танка. Они были быстро уничтожены огнем артиллерии, минометов и ударных дронов всех подразделений, которые сосредоточены в Волчанске. Видео выложено в интернете. Также в Волчанске был захвачен пленный из состава 138-й мотострелковой бригады ВС РФ Андрей Юргенс, который сообщил, что его бригада совместно с 25-й мотострелковой бригадой имели задачу захватить Волчанск "за два дня". Российское наступление на северной Харьковщине фактически остановлено. Ударные российские группировки понесли потери, но пока еще не разгромлены, и тяжелые бои на уничтожение продолжаются". - пишут авторы публикации в комментарии к видеозаписи.

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