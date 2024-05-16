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Волчанск "за два дня" и татуировка "Я русский оккупант" - допросы пленных захватчиков. ВИДЕО

Россияне, которых украинские воины взяли в плен во время боев на севере Харьковщины, сообщили во время допросов, что по плану руководства две бригады армии РФ должны были взять под контроль Волчанск за два дня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагменты допросов трех пленных опубликованы на Youtube-канале "Бутусов плюс". На записи допрос Андрея Юргенса, Олега Коробко и Алексея Бурмистрова. Именно Коробко похвастался татуировкой с надписью "Я русский оккупант".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Танкист 93 бригады "Мартин" возглавил атаку пехоты в Бахмуте: "У меня дед был танкистом, я хотел им стать. Это было тяжело, но мечта сбылась". ВИДЕО

"На направлении Липцы россияне совершили несколько атак пехоты, все атаки отбиты со значительными потерями россиян. В поселке Глубокое воины 92-й штурмовой бригады уничтожили группу российского спецназа, в ходе контратаки двое россиян из ее состава взяты в плен. Никакого продвижения россияне на направлении Липцы не имеют, украинские войска значительно усилили удары по врагу на этом участке фронта, и постепенно перехватывают тактическую инициативу. В городе Волчанск россияне совершили танковую атаку, в город зашли два танка. Они были быстро уничтожены огнем артиллерии, минометов и ударных дронов всех подразделений, которые сосредоточены в Волчанске. Видео выложено в интернете. Также в Волчанске был захвачен пленный из состава 138-й мотострелковой бригады ВС РФ Андрей Юргенс, который сообщил, что его бригада совместно с 25-й мотострелковой бригадой имели задачу захватить Волчанск "за два дня". Российское наступление на северной Харьковщине фактически остановлено. Ударные российские группировки понесли потери, но пока еще не разгромлены, и тяжелые бои на уничтожение продолжаются". - пишут авторы публикации в комментарии к видеозаписи.

Смотрите также: Наступление на Харьков. Обстрелы, ДРГ, бои в приграничье | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) Бутусов Юрий (4358) пленные (2137) Волчанск (388)


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Топ комментарии
+15
татуювання "Я русский оккупант"
Бо зараз у русні просто більше немає приводів гордіться страной і самим собою.
Економіка? Культура? Промисловість? Рівень життя? Наука?
Всьо *****. Ми дадім всєм пізди потому, что можєм, і в етом наша гордость.
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16.05.2024 14:14
+13
Тому гандону у кого цей гнилий партак-відрубати руку. Кацапські скоти нашим рубали за герб України.
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16.05.2024 14:15
+6
Пісюна йому відрубати щоб подібне падло не розмножувалися.
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16.05.2024 17:33
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татуювання "Я русский оккупант"
Бо зараз у русні просто більше немає приводів гордіться страной і самим собою.
Економіка? Культура? Промисловість? Рівень життя? Наука?
Всьо *****. Ми дадім всєм пізди потому, что можєм, і в етом наша гордость.
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16.05.2024 14:14 Ответить
Тому гандону у кого цей гнилий партак-відрубати руку. Кацапські скоти нашим рубали за герб України.
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16.05.2024 14:15 Ответить
Навіщо? Якщо виживе - хай хвалиться по Росії Слово "окупант" зрозуміле і в РОсії
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16.05.2024 14:43 Ответить
Пісюна йому відрубати щоб подібне падло не розмножувалися.
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16.05.2024 17:33 Ответить
Шо іх допитувати? -- в них пісня одна на всіх
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16.05.2024 14:20 Ответить
Прикре самогубство московитів полонених спасе їх від повторного направлення на убій, після їх обміну…
На московії, і досі залишилися не реабілітованим воїни совдепії, полонені у 2СВ, та їх родини, як члени ворогів народу!!
(А.Л.Ж.И.Р.) Документи в інтернеті, з часів 1990-х років…
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16.05.2024 14:26 Ответить
Андрєй Юргенс Клопс чи Андрєй Юргенс Клінсманс?
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16.05.2024 14:31 Ответить
Той, хто допитує, тупо регоче, коли цей утирок йому розповідає про тату. Це ж так смішно. Тьху!
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16.05.2024 14:34 Ответить
Я трошки приТуїв. Рота 30 рил. Бляха то взвод, чотири відділення.
Кацапи, вам всерівно пи..да в Ненці.
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16.05.2024 14:37 Ответить
ти неуважно слухав , кацап просто почав про свій взвод , добре він все знає.
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16.05.2024 21:30 Ответить
... ця розповідь тягне на вишку,та скотомогильник .
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16.05.2024 14:40 Ответить
2 гому весело шо піздець, срускій акупант. ***** поторочене.
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16.05.2024 16:20 Ответить
Шкода, що неможна їх просто грохнути... вишикувати і грохнути.... вони того варті... і не треба їх слухати... що можна випитати з тих овочів? Скільки він пик набив с своєму лЄнінграді, скільки випив... так він не пам'ятає
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16.05.2024 17:33 Ответить
чому не можна, можна, і треба, але то до відосика треба було робити
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16.05.2024 23:24 Ответить
Кацапура , ти рашинське смердюче лайно
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16.05.2024 23:30 Ответить
 
 