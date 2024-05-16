Вовчанськ "за два дня" і татуювання "Я русский оккупант", - допити полонених загарбників. ВIДЕО

Росіяни, яких українські воїни полонили під час боїв на півночі Харківщини, повідомили під час допитів, що за планом керівництва дві бригади армії РФ мали взяти під контроль Вовчанська за два дні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти допитів трьох полонених опубліковані на Youtube-каналі "Бутусов плюс". На записі допит Андрія Юргенса, Олега Коробко та Олексій Бурмістров. Саме Коробко похвалився татуюванням із написом "Я русский оккупант".

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"На напрямку Липці росіяни здійснили кілька атак піхоти, усі атаки відбито зі значними втратами росіян. У селищі Глибоке воїни 92-і штурмової бригади знищили групу російського спецназу, у ході контратаки двоє росіян з її складу взяті у полон. Ніякого просування росіяни на напрямку Липці не мають, українські війська значно посилили удари по ворогу на цій ділянці фронту, та поступово перехоплюють тактичну ініціативу. У місті Вовчанськ росіяни здійснили танкову атаку, у місто зайшли два танки. Вони були швидко знищені вогнем артилерії, мінометів та ударних дронів усіх підрозділів, які зосереджені у Вовчанську. Відео викладено в інтернеті. Також у Вовчанську був захоплений полонений зі складу 138-і мотострілецької бригади ЗС РФ Андрей Юргенс, який повідомив, що його бригада спільно з 25-ю мотострілецькою бригадою мали завдання захопити Вовчанськ "за два дня". Російський наступ на північній Харківщині фактично зупинений. Ударні російські угруповання зазнали втрат, але поки ще не розгромлені, і важкі бої на знищення продовжуються". - пишуть автори публікації у коментарі до відеозапису.

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