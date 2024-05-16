УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9988 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
21 033 15

Вовчанськ "за два дня" і татуювання "Я русский оккупант", - допити полонених загарбників. ВIДЕО

Росіяни, яких українські воїни полонили під час боїв на півночі Харківщини, повідомили під час допитів, що за планом керівництва дві бригади армії РФ мали взяти під контроль Вовчанська за два дні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагменти допитів трьох полонених опубліковані на Youtube-каналі "Бутусов плюс". На записі допит Андрія Юргенса, Олега Коробко та Олексій Бурмістров. Саме Коробко похвалився татуюванням із написом "Я русский оккупант".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Танкіст 93 бригади "Мартін" очолив атаку піхоти у Бахмуті: "У мене дід був танкістом, я хотів ним стати. Це було важко, але мрія збулася". ВIДЕО

"На напрямку Липці росіяни здійснили кілька атак піхоти, усі атаки відбито зі значними втратами росіян. У селищі Глибоке воїни 92-і штурмової бригади знищили групу російського спецназу, у ході контратаки двоє росіян з її складу взяті у полон. Ніякого просування росіяни на напрямку Липці не мають, українські війська значно посилили удари по ворогу на цій ділянці фронту, та поступово перехоплюють тактичну ініціативу. У місті Вовчанськ росіяни здійснили танкову атаку, у місто зайшли два танки. Вони були швидко знищені вогнем артилерії, мінометів та ударних дронів усіх підрозділів, які зосереджені у Вовчанську. Відео викладено в інтернеті. Також у Вовчанську був захоплений полонений зі складу 138-і мотострілецької бригади ЗС РФ Андрей Юргенс, який повідомив, що його бригада спільно з 25-ю мотострілецькою бригадою мали завдання захопити Вовчанськ "за два дня". Російський наступ на північній Харківщині фактично зупинений. Ударні російські угруповання зазнали втрат, але поки ще не розгромлені, і важкі бої на знищення продовжуються". - пишуть автори публікації у коментарі до відеозапису.

Дивіться також: Наступ на Харків. Обстріли, ДРГ, бої у прикордонні | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) Бутусов Юрій (3589) полонені (2261) Вовчанськ (416)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
татуювання "Я русский оккупант"
Бо зараз у русні просто більше немає приводів гордіться страной і самим собою.
Економіка? Культура? Промисловість? Рівень життя? Наука?
Всьо *****. Ми дадім всєм пізди потому, что можєм, і в етом наша гордость.
показати весь коментар
16.05.2024 14:14
+13
Тому гандону у кого цей гнилий партак-відрубати руку. Кацапські скоти нашим рубали за герб України.
показати весь коментар
16.05.2024 14:15
+6
Пісюна йому відрубати щоб подібне падло не розмножувалися.
показати весь коментар
16.05.2024 17:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
татуювання "Я русский оккупант"
Бо зараз у русні просто більше немає приводів гордіться страной і самим собою.
Економіка? Культура? Промисловість? Рівень життя? Наука?
Всьо *****. Ми дадім всєм пізди потому, что можєм, і в етом наша гордость.
показати весь коментар
16.05.2024 14:14 Відповісти
Тому гандону у кого цей гнилий партак-відрубати руку. Кацапські скоти нашим рубали за герб України.
показати весь коментар
16.05.2024 14:15 Відповісти
Навіщо? Якщо виживе - хай хвалиться по Росії Слово "окупант" зрозуміле і в РОсії
показати весь коментар
16.05.2024 14:43 Відповісти
Пісюна йому відрубати щоб подібне падло не розмножувалися.
показати весь коментар
16.05.2024 17:33 Відповісти
Шо іх допитувати? -- в них пісня одна на всіх
показати весь коментар
16.05.2024 14:20 Відповісти
Прикре самогубство московитів полонених спасе їх від повторного направлення на убій, після їх обміну…
На московії, і досі залишилися не реабілітованим воїни совдепії, полонені у 2СВ, та їх родини, як члени ворогів народу!!
(А.Л.Ж.И.Р.) Документи в інтернеті, з часів 1990-х років…
показати весь коментар
16.05.2024 14:26 Відповісти
Андрєй Юргенс Клопс чи Андрєй Юргенс Клінсманс?
показати весь коментар
16.05.2024 14:31 Відповісти
Той, хто допитує, тупо регоче, коли цей утирок йому розповідає про тату. Це ж так смішно. Тьху!
показати весь коментар
16.05.2024 14:34 Відповісти
Я трошки приТуїв. Рота 30 рил. Бляха то взвод, чотири відділення.
Кацапи, вам всерівно пи..да в Ненці.
показати весь коментар
16.05.2024 14:37 Відповісти
ти неуважно слухав , кацап просто почав про свій взвод , добре він все знає.
показати весь коментар
16.05.2024 21:30 Відповісти
... ця розповідь тягне на вишку,та скотомогильник .
показати весь коментар
16.05.2024 14:40 Відповісти
2 гому весело шо піздець, срускій акупант. ***** поторочене.
показати весь коментар
16.05.2024 16:20 Відповісти
Шкода, що неможна їх просто грохнути... вишикувати і грохнути.... вони того варті... і не треба їх слухати... що можна випитати з тих овочів? Скільки він пик набив с своєму лЄнінграді, скільки випив... так він не пам'ятає
показати весь коментар
16.05.2024 17:33 Відповісти
чому не можна, можна, і треба, але то до відосика треба було робити
показати весь коментар
16.05.2024 23:24 Відповісти
Кацапура , ти рашинське смердюче лайно
показати весь коментар
16.05.2024 23:30 Відповісти
 
 