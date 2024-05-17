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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 489 870 осіб (+1410 за добу), 7547 танків, 12 603 артсистем, 14 552 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської армії

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 489 870 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 489870 (+1410) осіб,
  • танків  ‒ 7547 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14552 (+14) од,
  • артилерійських систем – 12603 (+38) од,
  • РСЗВ – 1071 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 800 (+2) од,
  • літаків – 353 (+2) од,
  • гелікоптерів – 326 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10073 (+45),
  • крилаті ракети ‒ 2200 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17104 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2062 (+7)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант летить у повітрі після прямого влучання в окоп українського снаряда. ВIДЕО

Скільки росіян загинуло у війні проти України

Автор: 

армія рф (17207) ліквідація (3859) знищення (7142)


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Топ коментарі
+19
Минув 3736 день москальсько-української війни.
136! одиниць техніки, 3!! пєпєлаца та 1410! чумардосів.
Арта 39, броня 32, логістика 56!
ППО, арта, логістика та КР закрили чергові сотні.
В текстовій статистиці забули дописати спецтехніку за день )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 489 000!!! це більше, ніж таке місто як Пенза, кількість населення якого за 2 роки зменшилось на 11 000!
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17.05.2024 08:46
+17
Слава ЗСУ.
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17.05.2024 07:50
+16
О! Нарешті "розмочили рахунок" по "кацапольотах" Цікаво - що там з Бельбеком? Бо бомбосклади не просто так вибухають - з них розліт ракет повинен буть по радіусу в кілька кілометрів Могло і по стоянках літаків попасти
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17.05.2024 07:52
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Слава ЗСУ.
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17.05.2024 07:50 Відповісти
О! Нарешті "розмочили рахунок" по "кацапольотах" Цікаво - що там з Бельбеком? Бо бомбосклади не просто так вибухають - з них розліт ракет повинен буть по радіусу в кілька кілометрів Могло і по стоянках літаків попасти
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17.05.2024 07:52 Відповісти
Мінус три МІГ-31,вчора був знімок з супутника.
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17.05.2024 08:10 Відповісти
При перерахунку кількості підтверджених загиблих військових на кожні 10 тисяч чоловічого населення в регіонах (віком 16-61 рік) перші п'ять рубежів займають Тива, Бурятія, Ненецький автономний округ, Республіка Алтай і Забайкальський край.

Для порівняння, замикають цей список Санкт-Петербург і Москва. Причому для корінних жителів цих двох міст ймовірність загинути на війні в 20-30 разів менше, ніж для жителів ряду регіонів Сибіру і Далекого Сходу.

BBC
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17.05.2024 07:55 Відповісти
дєнаціфікація
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17.05.2024 08:39 Відповісти
Китайцям територію для заселення звільняють
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17.05.2024 09:08 Відповісти
2 самолёта и 1 вертолёт.
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17.05.2024 08:22 Відповісти
Минув 3736 день москальсько-української війни.
136! одиниць техніки, 3!! пєпєлаца та 1410! чумардосів.
Арта 39, броня 32, логістика 56!
ППО, арта, логістика та КР закрили чергові сотні.
В текстовій статистиці забули дописати спецтехніку за день )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 489 000!!! це більше, ніж таке місто як Пенза, кількість населення якого за 2 роки зменшилось на 11 000!
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17.05.2024 08:46 Відповісти
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17.05.2024 08:48 Відповісти
чекаю на 500000+
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17.05.2024 09:23 Відповісти
нічого не дасть ця кругла цифра.
Хіба що 5'000'000 щось може змінити.... і те не факт
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17.05.2024 12:55 Відповісти
насправді? крапля камінь точить
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17.05.2024 13:54 Відповісти
Ага, ага, саме тому, що есвєо іде "по плану", ніяких втрат, а санкції не працюють, в засрашці на посту міністра оборони якого-ніякого вояку замінили на кондового економіста. Бо він же краще знає, як управляти військом та як перемогти Україну (якщо не знаєте, в засрашці генштаб підкоряється не презику, як у нас, а міноборони!).

Їм дуже боляче. Економіку втримують тільки командними методами, грошей вже навіть на міноборони не вистачає, тому поставили "економіста", аби хоч якось підвищити "ефективність" вкладання у війну трильйонів, які витрачаються не на вітчизняне виробництво танків, а на закупу гольфкарів в китаї...
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17.05.2024 13:54 Відповісти
***** поспішає
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17.05.2024 09:50 Відповісти
Вікно можливостей вже закрилось. Насправді, воно закрилось ще місяць тому, але ***** цього не зрозумів (бо "виборами *****", тобто легітимізацією своєї влади, був зайнятий), тому і почав "атаку боєм" на харківщину.

Вчорашні 1400 кацапів побиті не під Харковом - там вчора вже децл боєзіткненнь був, а на всьому фронті - в ЗСУ значно зросли ліміти по снарядам. От і пішли "врожаї" з битих кацапів.

Звісно, це не надовго. Зараз вибивають "банк цілей". Потім буде спад.

Але - файно же!
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17.05.2024 13:57 Відповісти
Це в тебе ліміти по БК в ЗСУ збільшились. Але - не у всіх.
Заціни черговий висер трампіста:
"

Байдонуте чмокало, ДЕ ДОПОМОГА, підписана вашим опудалом ТРИ ТИЖНІ ТОМУ???

"
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17.05.2024 16:18 Відповісти
Нарешті вєтрольоти роздуплились, зараз як розправлять лопаті, як надінуть сараї (а що, літаючий танк як не як, тільки сарай вже буде знизу) і як попруть на Берлін.
ППО восьма сотня, чумардоси травневі 20 000 - рекорду бути, а разом з ним і півляма буде.
З початку року наземка 16 тисяч з них 5 тис броня.
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17.05.2024 10:03 Відповісти
Нє, сараї на гвинтокрили надягати не будуть. ЗСУ вже їм показало, що вміє гвинтокрили збивати навіть Стугнами. Може побачимо ще й джавеліни та TOW-2, які збивають засрашинські гвинтокрили з верхньої напівсфери.

Тож скоріше за все - ще далі відведуть частини гвинтокрилів і на ЛБЗ їх фактично не буде. Задач на фронті, які вони могли б виконувати без катастрофічних втрат - тупо немає зараз. Бо в умовах, коли кожен взвод на фронті має ПЗРК, все, що може кацапська авіація - УМПК кидати за 50-60 км від фронту.
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17.05.2024 14:04 Відповісти
Чудово, кожен день б так😊
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17.05.2024 11:10 Відповісти
 
 