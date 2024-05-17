Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 489 870 осіб (+1410 за добу), 7547 танків, 12 603 артсистем, 14 552 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 489 870 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 489870 (+1410) осіб,
- танків ‒ 7547 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14552 (+14) од,
- артилерійських систем – 12603 (+38) од,
- РСЗВ – 1071 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 800 (+2) од,
- літаків – 353 (+2) од,
- гелікоптерів – 326 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10073 (+45),
- крилаті ракети ‒ 2200 (+0),
- кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17104 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2062 (+7)
Топ коментарі
+19 Qq Qqq #455433
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+17 Сергій Малецький
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+16 Яр Холодний
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Для порівняння, замикають цей список Санкт-Петербург і Москва. Причому для корінних жителів цих двох міст ймовірність загинути на війні в 20-30 разів менше, ніж для жителів ряду регіонів Сибіру і Далекого Сходу.
BBC
136! одиниць техніки, 3!! пєпєлаца та 1410! чумардосів.
Арта 39, броня 32, логістика 56!
ППО, арта, логістика та КР закрили чергові сотні.
В текстовій статистиці забули дописати спецтехніку за день )
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 489 000!!! це більше, ніж таке місто як Пенза, кількість населення якого за 2 роки зменшилось на 11 000!
Хіба що 5'000'000 щось може змінити.... і те не факт
Їм дуже боляче. Економіку втримують тільки командними методами, грошей вже навіть на міноборони не вистачає, тому поставили "економіста", аби хоч якось підвищити "ефективність" вкладання у війну трильйонів, які витрачаються не на вітчизняне виробництво танків, а на закупу гольфкарів в китаї...
Вчорашні 1400 кацапів побиті не під Харковом - там вчора вже децл боєзіткненнь був, а на всьому фронті - в ЗСУ значно зросли ліміти по снарядам. От і пішли "врожаї" з битих кацапів.
Звісно, це не надовго. Зараз вибивають "банк цілей". Потім буде спад.
Але - файно же!
Заціни черговий висер трампіста:
"
Байдонуте чмокало, ДЕ ДОПОМОГА, підписана вашим опудалом ТРИ ТИЖНІ ТОМУ???
"
ППО восьма сотня, чумардоси травневі 20 000 - рекорду бути, а разом з ним і півляма буде.
З початку року наземка 16 тисяч з них 5 тис броня.
Тож скоріше за все - ще далі відведуть частини гвинтокрилів і на ЛБЗ їх фактично не буде. Задач на фронті, які вони могли б виконувати без катастрофічних втрат - тупо немає зараз. Бо в умовах, коли кожен взвод на фронті має ПЗРК, все, що може кацапська авіація - УМПК кидати за 50-60 км від фронту.