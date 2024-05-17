Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 489 870 осіб (+1410 за добу), 7547 танків, 12 603 артсистем, 14 552 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 489 870 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 489870 (+1410) осіб,

танків ‒ 7547 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 14552 (+14) од,

артилерійських систем – 12603 (+38) од,

РСЗВ – 1071 (+1) од,

засоби ППО ‒ 800 (+2) од,

літаків – 353 (+2) од,

гелікоптерів – 326 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10073 (+45),

крилаті ракети ‒ 2200 (+0),

кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17104 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2062 (+7)

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