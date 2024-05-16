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Окупант летить у повітрі після прямого влучання в окоп українського снаряда. ВIДЕО

Артилеристи 63-ї ОМБр та Другого Інтернаціонального легіону оборони знищили ворожу позицію, на якій перебувало щонайменше десяток окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами ефективної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що тіло одиного із окупантів вибуховою хвилею після прямого влучання викидає із окопу. 

Дивіться: Уцілілий окупант фільмує результативну атаку українських артилеристів поблизу Кремінної: "Хохлы не шутят. П#зда всему. Мы сгорели нах#й". ВIДЕО

Нагадаємо, що у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент щоденної роботи російської сортувально-перевалочної бази, де окупанти готують до відправки додому своїх "двохсотих".

На відеозаписі роботи похоронної команди видно сотні ящиків із ліквідованими окупантами. На кадрах зафільмовано, як привозять нові тіла.

Також дивіться: Окупант падає з висоти другого поверху на асфальт обличчям, підсковзнувшись на дашку над входом до лікарні у Вовчанську. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) артилерія (787)


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Топ коментарі
+8
Як же багато цих тарганів на нашу землю з голодухи прибігло ! За баблом, за стіралками, за ... смертю.
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16.05.2024 16:30
+5
Напевно закінчив циркове училище
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16.05.2024 16:29
+4
Рішив перед своиими повииобуватись - шо вміє літати
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16.05.2024 16:28
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Рішив перед своиими повииобуватись - шо вміє літати
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16.05.2024 16:28 Відповісти
В останній раз, але то такє...
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16.05.2024 16:32 Відповісти
Напевно закінчив циркове училище
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16.05.2024 16:29 Відповісти
,, Орлята учатся летать "
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16.05.2024 17:40 Відповісти
Як же багато цих тарганів на нашу землю з голодухи прибігло ! За баблом, за стіралками, за ... смертю.
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16.05.2024 16:30 Відповісти
По ватному це - везунчик …. вправно витягнув квиток у перший ряд до кобзона просто опинившись там де не треба бути…
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16.05.2024 16:31 Відповісти
Як пише росіянська сволота? "вечного полета!"?
Щоб туло в один бік, а лапті з балалайкою в інший. Свиноматка зрадіє, тепер чучмєк зможе до неї у відкриту ходити, не ховаючись...
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16.05.2024 16:31 Відповісти
Кацапи вже літають , дивно
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16.05.2024 16:34 Відповісти
бере приклад з
фуйла-стєрха
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16.05.2024 16:42 Відповісти
Раждьоний ползать аказиваєца лєтать может тока нє долга і нє далєко-даказана рашистамі...
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16.05.2024 16:43 Відповісти
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16.05.2024 16:50 Відповісти
гарна арта + навчений розрахунок і ніяких FPV непотрібно.
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16.05.2024 17:11 Відповісти
Братский окоп и цыганочка с выходом!
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16.05.2024 20:16 Відповісти
Давно замечено. Чем больше таких видео про то как взлетают, как в люки танков попадают вдало, значит где то уже зашли братаны северные в какой то город. Причем именно там та хоть бы один на мину наступил или в копанке догнало. Например днями пешком спокойно три батальона за 2 суток 100 кв км пешком прихватили. И в Волчанск зашли.
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16.05.2024 20:45 Відповісти
 
 