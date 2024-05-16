Окупант летить у повітрі після прямого влучання в окоп українського снаряда. ВIДЕО

Артилеристи 63-ї ОМБр та Другого Інтернаціонального легіону оборони знищили ворожу позицію, на якій перебувало щонайменше десяток окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами ефективної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі видно, що тіло одиного із окупантів вибуховою хвилею після прямого влучання викидає із окопу.

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Нагадаємо, що у мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент щоденної роботи російської сортувально-перевалочної бази, де окупанти готують до відправки додому своїх "двохсотих".

На відеозаписі роботи похоронної команди видно сотні ящиків із ліквідованими окупантами. На кадрах зафільмовано, як привозять нові тіла.

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