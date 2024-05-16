Окупант падає з висоти другого поверху на асфальт обличчям, підсковзнувшись на дашку над входом до лікарні у Вовчанську. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант падає на асфальт обличчям, підсковзнувшись на дашку над входом до лікарні у Вовчанську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що загарбник вилазить із вікна другого поверху, робить кілька кроків по дашку, а потім незграбно десантується на тверду поверхню. Кілька разів намагається встати та робить кілька кроків. Утім, знову падає.

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Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ. Президент Зеленський запевнив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

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У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна.

У місті та околицях відбулись бої з російською піхотою, усі атаки відбиті. Але ворог продовжує накопичуватись у Вовчанську та намагається видавити наші війська. Однак центральний квартал Вовчанська продовжують обороняти українські воїни.

У районі Вовчанська українська оборона значно посилена, удари по ворогу стають більш ефективними. Росіяни не можуть вибити наші війська з позицій у місті та на його околицях.

Російський наступ на північній Харківщині фактично зупинений. Ударні російські угруповання зазнали втрат, але поки ще не розгромлені, і важкі бої на знищення тривають.

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