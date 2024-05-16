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Новини Відео Війна
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Окупант падає з висоти другого поверху на асфальт обличчям, підсковзнувшись на дашку над входом до лікарні у Вовчанську. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант падає на асфальт обличчям, підсковзнувшись на дашку над входом до лікарні у Вовчанську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що загарбник вилазить із вікна другого поверху, робить кілька кроків по дашку, а потім незграбно десантується на тверду поверхню. Кілька разів намагається встати та робить кілька кроків. Утім, знову падає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Волчанск за два дня": полонений окупант розповів про завдання угруповання армії РФ на півночі Харківщини. ВIДЕО

Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ. Президент Зеленський запевнив, що українські військові були готові до таких дій ворога.

Також читайте: Росіяни задіяли 30 тисяч військових для наступу на півночі Харківщини, - секретар РНБО Литвиненко

У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна.

У місті та околицях відбулись бої з російською піхотою, усі атаки відбиті. Але ворог продовжує накопичуватись у Вовчанську та намагається видавити наші війська. Однак центральний квартал Вовчанська продовжують обороняти українські воїни.

У районі Вовчанська українська оборона значно посилена, удари по ворогу стають більш ефективними. Росіяни не можуть вибити наші війська з позицій у місті та на його околицях.

Російський наступ на північній Харківщині фактично зупинений. Ударні російські угруповання зазнали втрат, але поки ще не розгромлені, і важкі бої на знищення тривають.

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Автор: 

бойові дії (3795) Вовчанськ (416)


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Топ коментарі
+24
сміємся ... а підари вже у Вовчанську .. хоч і отакі дебіли тупоголові .. але паскуди дойшли ж .. через мінні поля і лінії оборони
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16.05.2024 12:57
+18
Ну чому так похмуро? Треба бути оптимістом
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16.05.2024 13:01
+13
****** - ше день назад казали шо наші зачищають околиці а сьогодні вони вже в центрі Вовчанська
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16.05.2024 13:01
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Чудово. Воно ще й клешню поламало. А може й дві.
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16.05.2024 12:48 Відповісти
Сумніваюсь на жаль. Він явно бухий, а для бухого другий поверх це не висота ...
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16.05.2024 12:49 Відповісти
Ну чому так похмуро? Треба бути оптимістом
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16.05.2024 13:01 Відповісти
Дууууже хотілось би вручити йому та його колегам білети на концерт кобзона ... ))
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16.05.2024 14:09 Відповісти
Та їм вже все видали ЗСУ )
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16.05.2024 14:12 Відповісти
-Когда кадет Биглер узнал, что у него дизентерия, он пришёл в восторг. Велика ли разница: быть раненым или заболеть за своего государя императора при исполнении своего долга?
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16.05.2024 13:01 Відповісти
Убивалися і тверезі і бухі при падінні з поверха на поверх . Тут як повезе .
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16.05.2024 13:24 Відповісти
Як би ж то був другий (висота другого поверха, як написали) а так нк максимум 3,5 метра. Проте приземлився гарно, залишки зубів повилітали, а на ліву ногу так і не зміг стати.
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16.05.2024 14:26 Відповісти
А що окупант досі робить у Вовчанську???
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16.05.2024 15:51 Відповісти
Явно бухий, як міх з гім..м впав.
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16.05.2024 12:48 Відповісти
Якось не по-бойовому бігають.
Більше схожі на переляканих тарганів.
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16.05.2024 12:49 Відповісти
Ми - це англійська королева?
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16.05.2024 14:33 Відповісти
Ок, гордо удаляйтєсь. Десь за Тису. Бо русскіє всьо равно догонят і накажут.
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16.05.2024 14:52 Відповісти
І "Мавіка" з ВОГом" поряд нема! Жаль - мучитиметься з поламаною ногою
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16.05.2024 12:49 Відповісти
та похрін на того каца - подивись де лікарня у Вовчанську. Пів-міста вже захоплено.
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16.05.2024 15:25 Відповісти
І шо? Через три дні після нападу вони були під Ягідним у нас (на півтора десятки кілометрів південніше Чернігова) І ШО?!!! До цих пір я їх тільки в приціл бачив!
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16.05.2024 15:51 Відповісти
Не ссы. В феврале 2022-го СВОлочи были не то что в каком-то Волчанске, а в Харькове. Ну и что? Небо свалилось на землю? Нет! ВСУ свалились на СВОлочей. Так что, всё будет путём. Медленно но верно.
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16.05.2024 18:25 Відповісти
останні 1,5 роки вони не звідки не відступили
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16.05.2024 22:58 Відповісти
сарана ******
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16.05.2024 12:50 Відповісти
а де музичка з бені гіла?
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16.05.2024 12:50 Відповісти
Який Бені - "дєрєвня дураков" оце про них.
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16.05.2024 14:32 Відповісти
СвАїх нє кидаєм ! Всі "друзі" побігли допомагати "другу" аж спатикаються !!!
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16.05.2024 12:51 Відповісти
повезло на деякий час, повезуть у Бєлгород до лазарету із зламаною ногою.
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16.05.2024 12:52 Відповісти
А щоб були мізки, то і струс міг би отримати.
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16.05.2024 12:53 Відповісти
сміємся ... а підари вже у Вовчанську .. хоч і отакі дебіли тупоголові .. але паскуди дойшли ж .. через мінні поля і лінії оборони
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16.05.2024 12:57 Відповісти
Як в бородатому анекдоті "ми мєдлєнно-мєдлєнно вазьмьом Волчанск, мєдлєнно-мєдлєнно перебьйом всєх хохлов, мєдлєнно-мєдлєнно вазьмьом Харьков и т.д."
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16.05.2024 13:36 Відповісти
похмелися, анікдотист.
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16.05.2024 13:44 Відповісти
в конечном итоге то возьмете вы защеку
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16.05.2024 13:52 Відповісти
яких не було....
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16.05.2024 13:49 Відповісти
****** - ше день назад казали шо наші зачищають околиці а сьогодні вони вже в центрі Вовчанська
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16.05.2024 13:01 Відповісти
без ударів по логістичним шляхам на території кацапії посунути орду дуже важко
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16.05.2024 13:09 Відповісти
а ще важче щось відстояти не маючи фортифікацій через те що зелена мразото все розікрала
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16.05.2024 13:21 Відповісти
Причому почувають себе в повній безпеці. Ніхто по них не стріляє.
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16.05.2024 13:11 Відповісти
А чому вони метушаться якщо "в повній безпеці"? Чому цей *** впав?
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16.05.2024 13:15 Відповісти
апофеоз кацапського їбанатизму.
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16.05.2024 13:13 Відповісти
Він не здох. Це хренова новина. Хіба що товаріщі доб'ють,як баласт.
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16.05.2024 13:14 Відповісти
а шо тей кацаполаз забув на тому даху?
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16.05.2024 13:20 Відповісти
Може по унітаз лазив?!
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16.05.2024 13:22 Відповісти
вважаєте звичка?
так і думав, шо вони як горобці серуть з дахів...
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16.05.2024 13:25 Відповісти
😂😂😂👍
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16.05.2024 17:08 Відповісти
воно на даху ще й автоматика свого загубило. гарний воїн, більше б таких.
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16.05.2024 13:53 Відповісти
Були б мізки- був би струс. А так всьо нормально.
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16.05.2024 13:23 Відповісти
В регестратуру? Без очереди?
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16.05.2024 13:26 Відповісти
З черги викинули😂
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16.05.2024 17:19 Відповісти
Броунівський рух лайна...
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16.05.2024 13:26 Відповісти
Так сонцеликий же казав, що Вовчанськ наш, знову бреше?
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16.05.2024 13:31 Відповісти
Як зазвичай
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16.05.2024 13:38 Відповісти
отже Вовчанськ питання часу ..Як бистро почали втрачати міста після відставки В.Залужного
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16.05.2024 13:34 Відповісти
а Харків трішки більшого часу
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16.05.2024 13:39 Відповісти
Нічого. Буде навіть красивішим.
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16.05.2024 13:40 Відповісти
входом до лікарні у Вовчанську

я так розумію, що лікарні будують не десь на окраїні невеликого містечка, а в центрі.
а що нам доповідає ген штаб?

і це саме страшне, коли військові брешуть своєму народу, котрий повинні захищати!
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16.05.2024 13:41 Відповісти
Згідно карти, лікарня знаходиться майже в центрі Вовчанська.
Значить окупанти вже в центрі міста.
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16.05.2024 13:49 Відповісти
Є різні лікарні. І багато їх будують якраз на окраїнах міст си містечек, бо там чисто, гарне повітря, вважається, що реабілітація йде якісніше.
А в центрі будують ургентні клініки для термінової допомоги: травми, пологи, невідкладні заходи при термінальних станах здоров'я (інфаркти. інсульти, прободення) тощо.
А ще до окраїнних лікарень буває швидше довезти хворого з району, ніж до центра по світлофорах повзти...
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16.05.2024 14:05 Відповісти
Так. Але, на жаль, це західний край вулиці Шевченка, крайня будівля, від неї 85 метрів до річки Причому вилізли прямо на південь, що взагалі нелогічно. Бо цей південний фасад не затулений іншими будівлями і він чітко проглядається з південного берегу річки Вовча (особливо з пожежної частини за 333 м) Тобто один кулемет з пожежної частини просто б покрошив усіх.
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16.05.2024 14:30 Відповісти
Не вірте брехлим свідкам подій, вірте правдивому ГШ
Плани ворога вклинитися в міську забудову Вовчанська і закріпитися там зірвано - Генштаб
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16.05.2024 13:43 Відповісти
Тут багато людей на повному серйозі вважають що сенс відео в падінні кацапа.
Ціль відео показати що вони вже в місті, в центрі - для того його й розмістили...
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16.05.2024 13:55 Відповісти
розігнати, не розгоняючи )
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16.05.2024 14:07 Відповісти
Зато тепер мар'яну безуглу все влаштовує. Головним завданням зеленої шобли було з'їсти Валерія Залужного.
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16.05.2024 14:15 Відповісти
Ідіоти вважали що вже схопили перемогу за бороду і вирішили не ділитись славою. Тому спокійно обезголовили ЗСУ.
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16.05.2024 19:55 Відповісти
Где "лінія сінегубова", чого цей зрадник досі не в тюрьмі? і всі інші хто відповідав за захист кордону? Тобто ці дятли нічого не можуть, а потім мужики своім життям повинні компенсувати цей бардак? ще й сратись хто перший на мясо - ті хто за кордоном, чи ті хто во Львові, і ще й сперичатись - хто більший ухилянт.

Питання в тому, якого біса люди "повинні віддавати борги" мають обовязки і так далі.

А держава просрала оборону кордону і шо? "ми строілі але не так плотно" (с) сінегубов

Так може його з лопатою на фронт, хай плотно риє?
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16.05.2024 14:25 Відповісти
гранату під бронік.... у таких випадках роблять, двбйоб ватний...
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16.05.2024 15:37 Відповісти
послизнувшись, а не підсковзнувшись.
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16.05.2024 15:39 Відповісти
Точно
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16.05.2024 19:56 Відповісти
 
 