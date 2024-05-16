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"Волчанск за два дня": полонений окупант розповів про завдання угруповання армії РФ на півночі Харківщини. ВIДЕО

Полонений окупант Андрій Юргенс із 138-ї мотострілецької бригади ЗС РФ повідомив, що угруповання армії РФ на півночі Харківщини мало завдання взяти під контроль Вовчанськ за два дні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, виконання цього бойового завдання було покладено на підрозділи 138-ї та 25-ї мотострілецьких бригад армії РФ.

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Атаки військ РФ на Харківщині

За даними Міноборони, вранці 10 травня 2024 року російські окупанти намагалися прорвати лінію оборони ЗСУ на Харківщині.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов своєю чергою повідомив, що війська РФ били по півночі Харківщини. Загрози для Харкова, за його словами, наразі немає. Західні ЗМІ із посиланням на власні джерела повідомили, що окупанти нібито планують створити буферну зону та відкинути Сили оборони на 10 км від кордону з РФ. Президент Зеленський запевнив що українські військові були готові до таких дій ворога.

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У Білому домі заявили, що США не очікують серйозних проривів від наступу армії РФ на півночі Харківської області.

За даними Генштабу, станом на 14.00 13 травня ворог мав частковий успіх в районі населеного пункту Лук’янці. Також повідомлялося, що станом на 23.00 13 травня українські захисники проводили прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація залишалась контрольованою.

Також Генштаб зазначав, що станом на 10.00 14 травня 2024 року Сили оборони змінили позиції в районі Лук’янців на Харківщині, продовжується прочісування міської забудови Вовчанська. Станом на вечір 14 травня повідомлялося, що Сили оборони перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська задля збереження життя військовослужбовців. Керівник ГУ НП в Харківській області Тимошко зазначив, що станом на ранок 15 травня 2024 року ситуація у Вовчанську на Харківщині вкрай складна.

У місті та околицях відбулись бої з російською піхотою, усі атаки відбиті. Але ворог продовжує накопичуватись у Вовчанську та намагається видавити наші війська. Однак центральний квартал Вовчанська продовжують обороняти українські воїни.

У районі Вовчанська українська оборона значно посилена, удари по ворогу стають більш ефективними. Росіяни не можуть вибити наші війська з позицій у місті та на його околицях.

Російський наступ на північній Харківщині фактично зупинений. Ударні російські угруповання зазнали втрат, але поки ще не розгромлені, і важкі бої на знищення тривають.

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Автор: 

армія рф (17346) Вовчанськ (416)


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Топ коментарі
+20
КАньєшна Волчанськ за два дня. Бо КієФ же за трі дня взялі
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16.05.2024 10:38
+14
Кієв за 3 дня Волчанск за 2дня-у рашистав нічьо нє мєняєцца...
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16.05.2024 10:39
+13
Нас рятує те що бездарність нашого керівництва компесується безкінечною тупістю кацапів.
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16.05.2024 10:51
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КАньєшна Волчанськ за два дня. Бо КієФ же за трі дня взялі
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16.05.2024 10:38 Відповісти
Очень напоминает приказы Жукова при штурме Берлина типа -взять пункт за 2 дня ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.Теже штрафники, теже заградотряды.
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16.05.2024 12:03 Відповісти
Кієв за 3 дня Волчанск за 2дня-у рашистав нічьо нє мєняєцца...
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16.05.2024 10:39 Відповісти
Щось все-таки змінюється. Є нюанси.
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16.05.2024 10:41 Відповісти
Юргенс - чьіх будеш?
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16.05.2024 10:42 Відповісти
Манкурт довбаний, вже мабуть і не пам'ятає як його пращурів комуняки за Урал виселяли з їх батьківщини.
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16.05.2024 11:23 Відповісти
Пля...
Зкріпний до неможливості їб@льник, гідний пензля... Васі Ложкіна.
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16.05.2024 10:50 Відповісти
Ламброзо прав!!!
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16.05.2024 11:41 Відповісти
Нас рятує те що бездарність нашого керівництва компесується безкінечною тупістю кацапів.
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16.05.2024 10:51 Відповісти
Неадекватністю.
Знову зневага до ворога і переоцінка себе особєнних.
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16.05.2024 10:55 Відповісти
Це при тому шо вони знали шо знаємо про їх плани. І все одно - 2 дні, ура, впірьот, Вовчанськ наш!
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16.05.2024 11:05 Відповісти
Розуму в них вистачило втюхати нам свою ляльку Буратіну в вище керівництво.
А в нас розумних вистачило розуму його вибрати
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16.05.2024 11:24 Відповісти
При чому двічі (овоч), а це вже не випадковість з нашої сторони.
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16.05.2024 11:29 Відповісти
Не внас,а у нерозумних 73%,а хто був за пороха,тім казали я думав ти розумніший.
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16.05.2024 12:54 Відповісти
Кацапи знову обісрались
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16.05.2024 11:03 Відповісти
Пе піз-и, кацапсіна.
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16.05.2024 13:12 Відповісти
Значит это был полный провал кацапов и успех ЗСУ.
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16.05.2024 11:04 Відповісти
Следующая задача будет Харьков за 1 день...Ипанутым нет покоя В каком мире они живут??Кто его знает..
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16.05.2024 11:15 Відповісти
Вони більше ніж до "на троих" рахувати не вміють
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16.05.2024 11:19 Відповісти
Дегенерат.
Нах7й ви кацапські дегенерати лізете воювати?!!! Спитати би в нього. Хворі на голову нелюди!
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16.05.2024 11:21 Відповісти
Щось все більше скукожується пуйло. То було 3.5млн .Київ за три дні ,тепер 3.5 тис. Вовчанськ за 2 дні.
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16.05.2024 12:17 Відповісти
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16.05.2024 13:15 Відповісти
 
 