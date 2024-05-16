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"Волчанск за два дня": пленный оккупант рассказал о задачах группировки армии РФ на севере Харьковщины. ВИДЕО

Пленный оккупант Андрей Юргенс из 138-й мотострелковой бригады ВС РФ сообщил, что группировка армии РФ на севере Харьковщины имела задачу взять под контроль Волчанск за два дня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, выполнение этой боевой задачи было возложено на подразделения 138-й и 25-й мотострелковых бригад армии РФ.

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Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ. Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

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В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

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Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны поменяли позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих. Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная. 

В городе и окрестностях состоялись бои с российской пехотой, все атаки отбиты. Но враг продолжает накапливаться в Волчанске и пытается выдавить наши войска. Однако центральный квартал Волчанска продолжают оборонять украинские воины.

В районе Волчанска украинская оборона значительно усилена, удары по врагу становятся более эффективными. Россияне не могут выбить наши войска с позиций в городе и в его окрестностях.

Российское наступление на северной Харьковщине фактически остановлено. Ударные российские группировки понесли потери, но пока еще не разгромлены, и тяжелые бои на уничтожение продолжаются.

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Автор: 

армия РФ (19197) Волчанск (388)


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Топ комментарии
+20
КАньєшна Волчанськ за два дня. Бо КієФ же за трі дня взялі
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16.05.2024 10:38
+14
Кієв за 3 дня Волчанск за 2дня-у рашистав нічьо нє мєняєцца...
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16.05.2024 10:39
+13
Нас рятує те що бездарність нашого керівництва компесується безкінечною тупістю кацапів.
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16.05.2024 10:51
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КАньєшна Волчанськ за два дня. Бо КієФ же за трі дня взялі
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16.05.2024 10:38 Ответить
Очень напоминает приказы Жукова при штурме Берлина типа -взять пункт за 2 дня ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ.Теже штрафники, теже заградотряды.
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16.05.2024 12:03 Ответить
Кієв за 3 дня Волчанск за 2дня-у рашистав нічьо нє мєняєцца...
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16.05.2024 10:39 Ответить
Щось все-таки змінюється. Є нюанси.
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16.05.2024 10:41 Ответить
Юргенс - чьіх будеш?
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16.05.2024 10:42 Ответить
Манкурт довбаний, вже мабуть і не пам'ятає як його пращурів комуняки за Урал виселяли з їх батьківщини.
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16.05.2024 11:23 Ответить
Пля...
Зкріпний до неможливості їб@льник, гідний пензля... Васі Ложкіна.
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16.05.2024 10:50 Ответить
Ламброзо прав!!!
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16.05.2024 11:41 Ответить
Нас рятує те що бездарність нашого керівництва компесується безкінечною тупістю кацапів.
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16.05.2024 10:51 Ответить
Неадекватністю.
Знову зневага до ворога і переоцінка себе особєнних.
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16.05.2024 10:55 Ответить
Це при тому шо вони знали шо знаємо про їх плани. І все одно - 2 дні, ура, впірьот, Вовчанськ наш!
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16.05.2024 11:05 Ответить
Розуму в них вистачило втюхати нам свою ляльку Буратіну в вище керівництво.
А в нас розумних вистачило розуму його вибрати
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16.05.2024 11:24 Ответить
При чому двічі (овоч), а це вже не випадковість з нашої сторони.
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16.05.2024 11:29 Ответить
Не внас,а у нерозумних 73%,а хто був за пороха,тім казали я думав ти розумніший.
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16.05.2024 12:54 Ответить
Кацапи знову обісрались
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16.05.2024 11:03 Ответить
Пе піз-и, кацапсіна.
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16.05.2024 13:12 Ответить
Значит это был полный провал кацапов и успех ЗСУ.
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16.05.2024 11:04 Ответить
Следующая задача будет Харьков за 1 день...Ипанутым нет покоя В каком мире они живут??Кто его знает..
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16.05.2024 11:15 Ответить
Вони більше ніж до "на троих" рахувати не вміють
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16.05.2024 11:19 Ответить
Дегенерат.
Нах7й ви кацапські дегенерати лізете воювати?!!! Спитати би в нього. Хворі на голову нелюди!
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16.05.2024 11:21 Ответить
Щось все більше скукожується пуйло. То було 3.5млн .Київ за три дні ,тепер 3.5 тис. Вовчанськ за 2 дні.
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16.05.2024 12:17 Ответить
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16.05.2024 13:15 Ответить
 
 