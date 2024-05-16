"Волчанск за два дня": пленный оккупант рассказал о задачах группировки армии РФ на севере Харьковщины. ВИДЕО

Пленный оккупант Андрей Юргенс из 138-й мотострелковой бригады ВС РФ сообщил, что группировка армии РФ на севере Харьковщины имела задачу взять под контроль Волчанск за два дня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, выполнение этой боевой задачи было возложено на подразделения 138-й и 25-й мотострелковых бригад армии РФ.

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Атаки войск РФ на Харьковщине

По данным Минобороны, утром 10 мая 2024 года российские оккупанты пытались прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в свою очередь сообщил, что войска РФ били по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова, по его словам, пока нет. Западные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что оккупанты якобы планируют создать буферную зону и отбросить Силы обороны на 10 км от границы с РФ. Президент Зеленский заверил, что украинские военные были готовы к таким действиям врага.

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В Белом доме заявили, что США не ожидают серьезных прорывов от наступления армии РФ на севере Харьковской области.

По данным Генштаба, по состоянию на 14.00 13 мая враг имел частичный успех в районе населенного пункта Лукьянцы. Также сообщалось, что по состоянию на 23.00 13 мая украинские защитники проводили прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация оставалась контролируемой.

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Также Генштаб отмечал, что по состоянию на 10.00 14 мая 2024 года Силы обороны поменяли позиции в районе Лукьянцев на Харьковщине, продолжается прочесывание городской застройки Волчанска. По состоянию на вечер 14 мая сообщалось, что Силы обороны переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска для сохранения жизни военнослужащих. Руководитель ГУ НП в Харьковской области Тимошко отметил, что по состоянию на утро 15 мая 2024 года ситуация в Волчанске на Харьковщине крайне сложная.

В городе и окрестностях состоялись бои с российской пехотой, все атаки отбиты. Но враг продолжает накапливаться в Волчанске и пытается выдавить наши войска. Однако центральный квартал Волчанска продолжают оборонять украинские воины.

В районе Волчанска украинская оборона значительно усилена, удары по врагу становятся более эффективными. Россияне не могут выбить наши войска с позиций в городе и в его окрестностях.

Российское наступление на северной Харьковщине фактически остановлено. Ударные российские группировки понесли потери, но пока еще не разгромлены, и тяжелые бои на уничтожение продолжаются.

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