Служебное удостоверение сохранило жизнь пограничнику во время боя в Волчанске. ФОТО

Служебное удостоверение задержало пулю, которая могла убить пограничника во время боя в Волчанске на Харьковщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На северной окраине Волчанска боец под псевдонимом "Тихон" получил многочисленные ранения в ближнем бою с врагом. Несколько пуль прошли насквозь, переломав кости обеих ног, а одну, которая могла стать роковой, задержало удостоверение пограничника.

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Побратимам удалось быстро его эвакуировать, и сейчас жизни воина ничего не угрожает.

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