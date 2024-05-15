Служебное удостоверение сохранило жизнь пограничнику во время боя в Волчанске. ФОТО
Служебное удостоверение задержало пулю, которая могла убить пограничника во время боя в Волчанске на Харьковщине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
На северной окраине Волчанска боец под псевдонимом "Тихон" получил многочисленные ранения в ближнем бою с врагом. Несколько пуль прошли насквозь, переломав кости обеих ног, а одну, которая могла стать роковой, задержало удостоверение пограничника.
Побратимам удалось быстро его эвакуировать, и сейчас жизни воина ничего не угрожает.
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Одужання хлопцю.
швидкого одужання воїну 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Це називається - вдача. Якісь янголи над нами точно літають. Сильно підозрюю, це наші небесні побратими. Буває, відчуваєш, що поруч, кличеш їх, не відкликаються..
фартовий…. як скінчаться кацапи можеш їхать у Лас-Вегас…. стопудовоповезе….
Україна переможе, всупереч дій привладних з 2019 року!
Слава Україні!