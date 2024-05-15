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Новости Фото Война
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Служебное удостоверение сохранило жизнь пограничнику во время боя в Волчанске. ФОТО

Служебное удостоверение задержало пулю, которая могла убить пограничника во время боя в Волчанске на Харьковщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Посвідчення врятувало життя прикордоннику під час бою у Вовчанську

На северной окраине Волчанска боец под псевдонимом "Тихон" получил многочисленные ранения в ближнем бою с врагом. Несколько пуль прошли насквозь, переломав кости обеих ног, а одну, которая могла стать роковой, задержало удостоверение пограничника.

Куля застрягла у посвідченні прикордонника

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Куля застрягла у посвідченні прикордонника

Побратимам удалось быстро его эвакуировать, и сейчас жизни воина ничего не угрожает.

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Автор: 

Госпогранслужба (6421) пограничники (1571) ранение (3382) Волчанск (388)


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Топ комментарии
+25
Довго житиме наш Герой ,
швидкого одужання воїну 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.05.2024 21:45
+20
Ну, не те, що посвідчення - бронік. У мого побратима так само залетів навіть не уламок, а куля з покемона. В айфоні, що лежав в підсумку - акуратна дирка. Ніхто не знає, яким щастям те все вийшло, але відбувся посіченим підборіддям з уламків плити та тріщинами ребер.

Це називається - вдача. Якісь янголи над нами точно літають. Сильно підозрюю, це наші небесні побратими. Буває, відчуваєш, що поруч, кличеш їх, не відкликаються..
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15.05.2024 21:45
+18
В сорочці родився
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15.05.2024 21:40
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В сорочці родився
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15.05.2024 21:40 Ответить
Швидше, у бронежилеті. Затримав кулю звичайно бронік, а не посвідчення. Правда, якби не посвідчення, куля зачепила б тіло, але навряд чи глибоко.
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15.05.2024 21:47 Ответить
Як я побачив по фото, навіть не посвідчення, а чийся підпис на одній зі сторінок...
Одужання хлопцю.
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15.05.2024 22:00 Ответить
С удостоверением!
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16.05.2024 13:19 Ответить
Довго житиме наш Герой ,
швидкого одужання воїну 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.05.2024 21:45 Ответить
Ну, не те, що посвідчення - бронік. У мого побратима так само залетів навіть не уламок, а куля з покемона. В айфоні, що лежав в підсумку - акуратна дирка. Ніхто не знає, яким щастям те все вийшло, але відбувся посіченим підборіддям з уламків плити та тріщинами ребер.

Це називається - вдача. Якісь янголи над нами точно літають. Сильно підозрюю, це наші небесні побратими. Буває, відчуваєш, що поруч, кличеш їх, не відкликаються..
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15.05.2024 21:45 Ответить
Ну тут вже професія сама обрала героя при народженні без його відома….

фартовий…. як скінчаться кацапи можеш їхать у Лас-Вегас…. стопудовоповезе….
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15.05.2024 22:08 Ответить
Дай Боже, здоров'я Захисникам України та терпіння їх Родинам!
Україна переможе, всупереч дій привладних з 2019 року!
Слава Україні!
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15.05.2024 22:23 Ответить
Тризуб оберігає
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15.05.2024 22:42 Ответить
Спас его бронежилет. И слава богу. Будет долго жить солдат.
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16.05.2024 00:00 Ответить
 
 