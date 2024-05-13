Пограничники из бригады "Помста" взяли в плен жителя Луганщины, мобилизованного в армию РФ: "Хлопці, я свій". ВИДЕО

Мобилизованного в российскую армию жителя Луганщины взяли в плен пограничники бригады "Помста" в Донецкой области. Он ночью вышел на позиции к украинским противотанкистам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

По словам командира расчета противотанковых ракетных комплексов под псевдонимом Журналист, взятого в плен местного жителя мобилизовали в феврале 2024 года.

Что известно о пленном

Отмечается, что задержанный не имел средств защиты, и по его словам, занимался разносом пищи для оккупантов.

Он преодолел путь в несколько километров, скрываясь от сбросов с квадрокоптера и случайно вышел на позиции пограничников бригады "Помста".

Смотрите: 3 ОШБр взяла в плен заместителя командира роты и старшего сержанта 752-го полка войск РФ на Луганщине. ВИДЕО

"Передают по рации, что в наш окоп свалился рашист. Увидел белый свет, исходящий из траншеи. Сразу отступил, чтобы его встретить, как учили, под перпендикулярным углом. Когда он уже был на прицеле, я увидел, что он был без оружия. Это его спасло от смерти", - рассказывает Журналист.

Как добавили в ГПСУ, мужчина, выходя на украинские позиции, щирою українською кричал: "Хлопці, я свій".

Противотанкист под псевдо Обозный оказал пленному первую домедицинскую помощь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пленный россиянин: "Мы с Украиной никогда не ругались. Был мирный народ, но по какой-то причине развязалась эта война". ВИДЕО