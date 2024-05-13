Пограничники из бригады "Помста" взяли в плен жителя Луганщины, мобилизованного в армию РФ: "Хлопці, я свій". ВИДЕО
Мобилизованного в российскую армию жителя Луганщины взяли в плен пограничники бригады "Помста" в Донецкой области. Он ночью вышел на позиции к украинским противотанкистам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
По словам командира расчета противотанковых ракетных комплексов под псевдонимом Журналист, взятого в плен местного жителя мобилизовали в феврале 2024 года.
Что известно о пленном
Отмечается, что задержанный не имел средств защиты, и по его словам, занимался разносом пищи для оккупантов.
Он преодолел путь в несколько километров, скрываясь от сбросов с квадрокоптера и случайно вышел на позиции пограничников бригады "Помста".
"Передают по рации, что в наш окоп свалился рашист. Увидел белый свет, исходящий из траншеи. Сразу отступил, чтобы его встретить, как учили, под перпендикулярным углом. Когда он уже был на прицеле, я увидел, что он был без оружия. Это его спасло от смерти", - рассказывает Журналист.
Как добавили в ГПСУ, мужчина, выходя на украинские позиции, щирою українською кричал: "Хлопці, я свій".
Противотанкист под псевдо Обозный оказал пленному первую домедицинскую помощь.
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Порочне коло, практично безвихідне. І цьому не аби як повезло.
А скільки цих територій ще окуповано, понатикано тим аквафрешів з курками-мутантами? І усе буде так самісінько, як у цього.
з 2014 року,крутять рок на повну
катушку...чекають руzzкій мір
Не рашистський
особливо в воєнний час...коли
гинуть наші захисники.
А комусь дуже весело...
Ось зараз їхні втрати вони не рахують,тому що до війська поставили вдвічі більше з окупованих територій,таким чином воювати можна вічно...
Втратив десяток,з'явилось двадцять нових
Повнзло, что остался жив, другим ждунам такой фарт редко выпадает