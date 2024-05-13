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Пограничники из бригады "Помста" взяли в плен жителя Луганщины, мобилизованного в армию РФ: "Хлопці, я свій". ВИДЕО

Мобилизованного в российскую армию жителя Луганщины взяли в плен пограничники бригады "Помста" в Донецкой области. Он ночью вышел на позиции к украинским противотанкистам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

По словам командира расчета противотанковых ракетных комплексов под псевдонимом Журналист, взятого в плен местного жителя мобилизовали в феврале 2024 года.

Что известно о пленном

Отмечается, что задержанный не имел средств защиты, и по его словам, занимался разносом пищи для оккупантов.

Он преодолел путь в несколько километров, скрываясь от сбросов с квадрокоптера и случайно вышел на позиции пограничников бригады "Помста".

Смотрите: 3 ОШБр взяла в плен заместителя командира роты и старшего сержанта 752-го полка войск РФ на Луганщине. ВИДЕО

"Передают по рации, что в наш окоп свалился рашист. Увидел белый свет, исходящий из траншеи. Сразу отступил, чтобы его встретить, как учили, под перпендикулярным углом. Когда он уже был на прицеле, я увидел, что он был без оружия. Это его спасло от смерти", - рассказывает Журналист.

Как добавили в ГПСУ, мужчина, выходя на украинские позиции, щирою українською кричал: "Хлопці, я свій".

Противотанкист под псевдо Обозный оказал пленному первую домедицинскую помощь.

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Госпогранслужба (6425) плен (2609) пограничники (1573) пленные (2139)


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Топ комментарии
+16
Ну дивимось; Прийшли бандюки зі зброєю в село!!!, встановили їм потрібну владу, жили по своїм законам (тобто в беззаконні), заманили народ пряниками, а потім дістали батога... Враховуючи той факт, що там бандюки відбитіші за чортів з 90-х, то можна уявити, що там зараз. Точнісенько так само, почали призивати (а точніше силком забирати) до лав якоїсь там "армії". Пошлють таких взводами в наступ; не підеш вперед, грохуть тут, підеш вперед, грохнуть там. Підеш вперед в надії здатись до полону, тут як повезе вижити під час так званого штурму.
Порочне коло, практично безвихідне. І цьому не аби як повезло.
А скільки цих територій ще окуповано, понатикано тим аквафрешів з курками-мутантами? І усе буде так самісінько, як у цього.
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13.05.2024 09:26
+12
Ти ба, українську згадало.
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13.05.2024 09:28
+6
а рок заборонено слухати?
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13.05.2024 09:51
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Правила форума Совет форумчан
Сам прийшов? Не вірю, може прислали.
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13.05.2024 09:17 Ответить
Що можна сказати про наші окопи?
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13.05.2024 09:20 Ответить
Ну дивимось; Прийшли бандюки зі зброєю в село!!!, встановили їм потрібну владу, жили по своїм законам (тобто в беззаконні), заманили народ пряниками, а потім дістали батога... Враховуючи той факт, що там бандюки відбитіші за чортів з 90-х, то можна уявити, що там зараз. Точнісенько так само, почали призивати (а точніше силком забирати) до лав якоїсь там "армії". Пошлють таких взводами в наступ; не підеш вперед, грохуть тут, підеш вперед, грохнуть там. Підеш вперед в надії здатись до полону, тут як повезе вижити під час так званого штурму.
Порочне коло, практично безвихідне. І цьому не аби як повезло.
А скільки цих територій ще окуповано, понатикано тим аквафрешів з курками-мутантами? І усе буде так самісінько, як у цього.
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13.05.2024 09:26 Ответить
Ти ба, українську згадало.
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13.05.2024 09:28 Ответить
Ти ба, яке вишукане, але дводенне курча на форумі вилупилось?
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13.05.2024 09:55 Ответить
Покажіть його пику. Луганськ не таке велике місто. Хтось та й впізнає. А то казки розказувати всі майстри. Трохи змінили розповіді з блок-постів на роздавання жрачки. Ага. Ми вже повірили.
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13.05.2024 09:31 Ответить
У нас на вулиці живуть "беженцы"
з 2014 року,крутять рок на повну
катушку...чекають руzzкій мір
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13.05.2024 09:43 Ответить
а рок заборонено слухати?
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13.05.2024 09:51 Ответить
Якщо хтось на всю гучність в Україні під час війни з московитами постійно слухає рашистський рок то на мою думку це є відповідним маркером щоб зробити деякі висновки про вподобання такою людини..
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13.05.2024 10:13 Ответить
"...крутять рок на повну..." - я так прочитав
Не рашистський
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13.05.2024 10:15 Ответить
Я зробив свій висновок із контексту написаного. Якби хтось слухав для прикладу рок на німецькій мові то навряд чи хто на підставі таких дій запідозрив його у любові до москалів. Виказав лише своє припущення..
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13.05.2024 10:41 Ответить
https://play.tavr.media/radioroks/ukr/
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13.05.2024 10:19 Ответить
А коли тут https://www.youtube.com/watch?v=Bzn6A8_HWKU Макаревич , https://www.youtube.com/watch?v=wMnBj0vNNZE Гребеньщиков , https://www.youtube.com/watch?v=OOG2HdHdXkE Макс Покровський , https://www.youtube.com/watch?v=a5sOmEGikUk Шевчук ??? При чому, останній ще й живе в тій клоакі. Я навіть цілу збірку такого року зробив. І знаєте що цікаво? кацапи просто бісяться, як чорти від ладану.
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13.05.2024 15:42 Ответить
Почитайте норми по децибелам,
особливо в воєнний час...коли
гинуть наші захисники.
А комусь дуже весело...
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13.05.2024 18:29 Ответить
Вони вам сказали, що чекають руzzкій мір чи це ваша фантазія?
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13.05.2024 10:25 Ответить
За вчорашній день ЗСУ знищили майже 2 тисячі кацапів. Ворог зовсім не рахується із втратами.
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13.05.2024 09:54 Ответить
З давніх часів це їх тактика,захоплювали чужу землю,чоловіків до війська.
Ось зараз їхні втрати вони не рахують,тому що до війська поставили вдвічі більше з окупованих територій,таким чином воювати можна вічно...
Втратив десяток,з'явилось двадцять нових
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13.05.2024 10:00 Ответить
в 2022 так же било , луганские хуже расейцев
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13.05.2024 10:19 Ответить
Одна людина йде, видно що без зброї і зрозуміло не захоплювати позиції. Навіщо її вбивати скидами? Крім того, всім добре відомо, що кацапи воюють з Україною людьми з ТОТ України. Інколи турість просто вражає.
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13.05.2024 12:53 Ответить
Он ждал, пока пойдет воевать Кошовой. Дождался кацапов у себя за дверью и вприпрыжку поскакал в ихний военкомат, бо те вопросов не задают, сразу стреляют.
Повнзло, что остался жив, другим ждунам такой фарт редко выпадает
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13.05.2024 14:37 Ответить
Виходить не взяли в полон, а сам здався.
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13.05.2024 21:29 Ответить
 
 