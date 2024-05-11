3 ОШБр взяла в плен заместителя командира роты и старшего сержанта 752-го полка войск РФ на Луганщине. ВИДЕО
Третья штурмовая бригада захватила в плен заместителя командира роты и старшего сержанта 752-го полка РФ. Это произошло вблизи Райгородка Луганской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
Как отмечается, россиян захватили возле н.п. Райгородок на Луганщине бойцы 2-го мехбата. По данным бригады, при попытке штурмовать наши передние позиции противник был разбит, и 28 оккупантов - безвозвратно уничтожены.
"Этим двум повезло выжить и они считали, что шли на закрепление. Хотя по мнению их командиров - скорее "обнулиться", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал видео, на котором зафиксировано, как бойцы Вооруженных сил Украины с помощью БпЛА взяли в плен российского военного. Оккупант выполнял команды и добрался до окопов наших бойцов.
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яку ***.... ть ,, родину ", коли ви, кончені кацапи , знаходитесь
на украінській територіі 😡?
https://www.youtube.com/watch?v=LKgVJyVeM78
До полону ,мабуть, кричали, ось ми сєйчас укропам пакажем!