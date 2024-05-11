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3 ОШБр взяла в плен заместителя командира роты и старшего сержанта 752-го полка войск РФ на Луганщине. ВИДЕО

Третья штурмовая бригада захватила в плен заместителя командира роты и старшего сержанта 752-го полка РФ. Это произошло вблизи Райгородка Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

Как отмечается, россиян захватили возле н.п. Райгородок на Луганщине бойцы 2-го мехбата. По данным бригады, при попытке штурмовать наши передние позиции противник был разбит, и 28 оккупантов - безвозвратно уничтожены.

"Этим двум повезло выжить и они считали, что шли на закрепление. Хотя по мнению их командиров - скорее "обнулиться", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пленный россиянин: "Мы с Украиной никогда не ругались. Был мирный народ, но по какой-то причине развязалась эта война". ВИДЕО

Ранее Цензор.НЕТ публиковал видео, на котором зафиксировано, как бойцы Вооруженных сил Украины с помощью БпЛА взяли в плен российского военного. Оккупант выполнял команды и добрался до окопов наших бойцов.

Автор: 

плен (2609) пленные (2139) 3-я Отдельная штурмовая бригада (418)


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Топ комментарии
+33
Окупант каже , що загинули ,, за родину ",
яку ***.... ть ,, родину ", коли ви, кончені кацапи , знаходитесь
на украінській територіі 😡?
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11.05.2024 12:22
+26
Прямо ангелочки!
До полону ,мабуть, кричали, ось ми сєйчас укропам пакажем!
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11.05.2024 12:22
+19
Якщо їх обміняють-вони з такими самими криками знов повернуться.
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11.05.2024 12:48
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Окупант каже , що загинули ,, за родину ",
яку ***.... ть ,, родину ", коли ви, кончені кацапи , знаходитесь
на украінській територіі 😡?
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11.05.2024 12:22 Ответить
Кацапня вважає Україну своїм регіоном як бурятію чи ту саму Чечню.
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11.05.2024 12:57 Ответить
Так,це в них вбито в залишки мозку. Лікує тільки куля.
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11.05.2024 13:06 Ответить
Украина которую придумал Ленин воссоединилась с Россией за 300 лет до этого
https://www.youtube.com/watch?v=LKgVJyVeM78
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11.05.2024 16:00 Ответить
А Росія була у середені XVII сторіччя?
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11.05.2024 18:23 Ответить
Прямо ангелочки!
До полону ,мабуть, кричали, ось ми сєйчас укропам пакажем!
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11.05.2024 12:22 Ответить
Якщо їх обміняють-вони з такими самими криками знов повернуться.
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11.05.2024 12:48 Ответить
100%
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11.05.2024 13:15 Ответить
Безмозглі створіння...
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11.05.2024 12:37 Ответить
Сержант сказав що він заступник командира взводу (а не роти)
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11.05.2024 12:44 Ответить
До речі стає зрозуміла упоротість з якою вони лізуть. Їм отци-камандіри говорять що там "всьо взято", а вони йдуть "закрєплятса"...
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11.05.2024 12:47 Ответить
ну так єто давно было известно,приходят закреплятться и ******** от "бегущих сдающихся хохлов",только успел подумать как атцы командиры ******* а тут и дрон или кассетка прилетела от слабых салоедов))))классика,как была в 90% мясной армией кацапия так и осталась,хз как они с натой собрались в реале воевать в реале а не по тв ртом),представляю как вундервафля с 500-700 будет иплом щелкать при пролете томагавков.
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11.05.2024 13:17 Ответить
тожо Золкін вбивця і фанат підара шарія це так. Але здається це не він. щоб він робив в бойовому підрозділі і голос інший та і взагалі не схожий.
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11.05.2024 14:26 Ответить
Відріжте 3,14дорам ...... шоб таке лайно не розмножувалось, як шо йїх свиноматки ще не викинули від них чумних свиней.
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11.05.2024 13:49 Ответить
Брати та сестри,донатьмо за військо хто може і тим,кого знаєте.Слава Героям!
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11.05.2024 14:23 Ответить
"старший сержант" у орків - маленький шматок лайна
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11.05.2024 15:42 Ответить
Біосміття.
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13.05.2024 05:08 Ответить
 
 