3 ОШБр взяла в плен заместителя командира роты и старшего сержанта 752-го полка войск РФ на Луганщине. ВИДЕО

Третья штурмовая бригада захватила в плен заместителя командира роты и старшего сержанта 752-го полка РФ. Это произошло вблизи Райгородка Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

Как отмечается, россиян захватили возле н.п. Райгородок на Луганщине бойцы 2-го мехбата. По данным бригады, при попытке штурмовать наши передние позиции противник был разбит, и 28 оккупантов - безвозвратно уничтожены.

"Этим двум повезло выжить и они считали, что шли на закрепление. Хотя по мнению их командиров - скорее "обнулиться", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пленный россиянин: "Мы с Украиной никогда не ругались. Был мирный народ, но по какой-то причине развязалась эта война". ВИДЕО

Ранее Цензор.НЕТ публиковал видео, на котором зафиксировано, как бойцы Вооруженных сил Украины с помощью БпЛА взяли в плен российского военного. Оккупант выполнял команды и добрался до окопов наших бойцов.