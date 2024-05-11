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3 ОШБр взяла у полон заступника командира роти та старшого сержанта 752-го полку військ РФ на Луганщині. ВIДЕО

Третя штурмова бригада захопила у полон заступника командира роти та старшого сержанта 752-го полку РФ. Це сталося поблизу Райгородки Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади. 

Як зазначається, росіян захопили біля н.п. Райгородка на Луганщині бійці 2-го мехбату. За даними бригади, під час спроби штурмувати наші передні позиції противник був розбитий, і 28 окупантів - безповоротно знищені.

"Цим двом пощастило вижити й вони вважали, що йшли на закріплення. Хоча на думку їхніх командирів - скоріше "обнулитися", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Полонений росіянин: "Мы с Украиной никогда не ругались. Был мирный народ, но по какой-то причине развязалась эта война". ВIДЕО

Раніше Цензор.НЕТ публікував відео, на якому зафіксовано, як бійці Збройних сил України за допомогою БпЛА взяли в полон російського війскового. Окупант виконував команди і дістався до окопів наших бійців.

Автор: 

полон (1561) полонені (2263) 3 Окрема штурмова бригада (431)


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Топ коментарі
+33
Окупант каже , що загинули ,, за родину ",
яку ***.... ть ,, родину ", коли ви, кончені кацапи , знаходитесь
на украінській територіі 😡?
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11.05.2024 12:22
+26
Прямо ангелочки!
До полону ,мабуть, кричали, ось ми сєйчас укропам пакажем!
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11.05.2024 12:22
+19
Якщо їх обміняють-вони з такими самими криками знов повернуться.
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11.05.2024 12:48
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Окупант каже , що загинули ,, за родину ",
яку ***.... ть ,, родину ", коли ви, кончені кацапи , знаходитесь
на украінській територіі 😡?
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11.05.2024 12:22 Відповісти
Кацапня вважає Україну своїм регіоном як бурятію чи ту саму Чечню.
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11.05.2024 12:57 Відповісти
Так,це в них вбито в залишки мозку. Лікує тільки куля.
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11.05.2024 13:06 Відповісти
Украина которую придумал Ленин воссоединилась с Россией за 300 лет до этого
https://www.youtube.com/watch?v=LKgVJyVeM78
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11.05.2024 16:00 Відповісти
А Росія була у середені XVII сторіччя?
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11.05.2024 18:23 Відповісти
Прямо ангелочки!
До полону ,мабуть, кричали, ось ми сєйчас укропам пакажем!
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11.05.2024 12:22 Відповісти
Якщо їх обміняють-вони з такими самими криками знов повернуться.
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11.05.2024 12:48 Відповісти
100%
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11.05.2024 13:15 Відповісти
Безмозглі створіння...
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11.05.2024 12:37 Відповісти
Сержант сказав що він заступник командира взводу (а не роти)
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11.05.2024 12:44 Відповісти
До речі стає зрозуміла упоротість з якою вони лізуть. Їм отци-камандіри говорять що там "всьо взято", а вони йдуть "закрєплятса"...
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11.05.2024 12:47 Відповісти
ну так єто давно было известно,приходят закреплятться и ******** от "бегущих сдающихся хохлов",только успел подумать как атцы командиры ******* а тут и дрон или кассетка прилетела от слабых салоедов))))классика,как была в 90% мясной армией кацапия так и осталась,хз как они с натой собрались в реале воевать в реале а не по тв ртом),представляю как вундервафля с 500-700 будет иплом щелкать при пролете томагавков.
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11.05.2024 13:17 Відповісти
тожо Золкін вбивця і фанат підара шарія це так. Але здається це не він. щоб він робив в бойовому підрозділі і голос інший та і взагалі не схожий.
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11.05.2024 14:26 Відповісти
Відріжте 3,14дорам ...... шоб таке лайно не розмножувалось, як шо йїх свиноматки ще не викинули від них чумних свиней.
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11.05.2024 13:49 Відповісти
Брати та сестри,донатьмо за військо хто може і тим,кого знаєте.Слава Героям!
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11.05.2024 14:23 Відповісти
"старший сержант" у орків - маленький шматок лайна
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11.05.2024 15:42 Відповісти
Біосміття.
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13.05.2024 05:08 Відповісти
 
 