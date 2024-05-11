3 ОШБр взяла у полон заступника командира роти та старшого сержанта 752-го полку військ РФ на Луганщині. ВIДЕО
Третя штурмова бригада захопила у полон заступника командира роти та старшого сержанта 752-го полку РФ. Це сталося поблизу Райгородки Луганської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.
Як зазначається, росіян захопили біля н.п. Райгородка на Луганщині бійці 2-го мехбату. За даними бригади, під час спроби штурмувати наші передні позиції противник був розбитий, і 28 окупантів - безповоротно знищені.
"Цим двом пощастило вижити й вони вважали, що йшли на закріплення. Хоча на думку їхніх командирів - скоріше "обнулитися", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ публікував відео, на якому зафіксовано, як бійці Збройних сил України за допомогою БпЛА взяли в полон російського війскового. Окупант виконував команди і дістався до окопів наших бійців.
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яку ***.... ть ,, родину ", коли ви, кончені кацапи , знаходитесь
на украінській територіі 😡?
https://www.youtube.com/watch?v=LKgVJyVeM78
До полону ,мабуть, кричали, ось ми сєйчас укропам пакажем!