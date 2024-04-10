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Новини Відео Війна
17 023 34

Росіянин здається в полон у самих трусах. ВIДЕО

Бійці Збройних сил України показали, як за допомогою БпЛА вони взяли в полон російського війскового. Окупант виконував команди і дістався до окопів наших бійців.

Спочатку росіянин роздягнувся, щоб бійці ЗСУ переконалися, що він не має зброї. Згодом йшов з піднятими догори руками. Вже у нашому окопі йому дали одразу води, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни Третьої штурмової бригади відбили ворожий штурм на околицях Авдіївки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) полон (1562)


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Топ коментарі
+28
Мальчік в трусіках...
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10.04.2024 22:56
+25
Курва!!! Він існує!!!
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10.04.2024 22:59
+20
.. тому вони і ВОЇНИ... а не м*ясо безмозкове і ЛЮДИ..а не смердячі кацапські тваринки!
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10.04.2024 23:32
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Мальчік в трусіках...
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10.04.2024 22:56 Відповісти
...футболке
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10.04.2024 22:58 Відповісти
Ну все - теперь у кацапов есть видеодоказательство об издевательствах над "мальчиком"
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10.04.2024 23:00 Відповісти
немного подрос мальчик
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10.04.2024 23:26 Відповісти
Всё таки 10 лет прошло.
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11.04.2024 01:17 Відповісти
...но много *******
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11.04.2024 12:21 Відповісти
Після діареї сушняк.
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11.04.2024 00:25 Відповісти
Курва!!! Він існує!!!
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10.04.2024 22:59 Відповісти
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10.04.2024 23:01 Відповісти
Ну - щодо бобрів - можна повірить! Бо сам колись допомагав витягувать автомобіль легковий з ями на земляній дамбі - провалилася в боброву нору на старих торфорозробках І британці не дадуть збрехать - у них ондатра (близький родич бобра) вважається шкідливою твариною Її завезли з Північної Америки і коли вона розмножилася - стала масово пошкоджувать стінки каналів Вони мали протікання та руйнувалися Тому зараз ондатра в Британії винищена і на Британські острови її не допускають
Тут питання в іншому - куди дивилися служби контролю за станом дамби? Адже за деякими непрямими ознаками виявить наявність нір не так уже й складно! Навіть якщо у них вхід знаходиться під водою Це будь-який зоолог (чи мисливець) скаже
Тут скоріше працюють старовинні кацапські заклинання: "Авось!" "Ху*с им!" та "Пох**!"
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11.04.2024 06:47 Відповісти
Ви що, шановний? Невже кацапи щось зробили погано?!

Бобер був ГУРівський, плив в бік України, отримав в Києві мільйон рублів від сина Байдена.
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11.04.2024 06:59 Відповісти
Тут не про "погане" чи "хороше" мова йде Просто "констатація факту" Задорнова пам"ятаєш? Його знаменитий вислів? "На каждую западную хитрость мы ответим своей непредсказуемой глупостью!" Я прожив у Росії півтора десятка років (та ще й недалеко від Оренбуржя) - тому непогано кацапів знаю
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11.04.2024 07:24 Відповісти
за 10 лет снятый с креста все таки дополз,еще и подрос )
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10.04.2024 23:21 Відповісти
С доски объявлений, вообще-то
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11.04.2024 07:48 Відповісти
😁😂🤣
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11.04.2024 08:02 Відповісти
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11.04.2024 08:49 Відповісти
Зняти труси і відрізати йому яйця щоб був кастратом!
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10.04.2024 23:11 Відповісти
Як бісить коли українські воїни бавляться у толерантність. Насцяти орку в очі. Ось як треба.
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10.04.2024 23:21 Відповісти
.. тому вони і ВОЇНИ... а не м*ясо безмозкове і ЛЮДИ..а не смердячі кацапські тваринки!
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10.04.2024 23:32 Відповісти
В кінці відео видно, що у нього вже розбитий ніс... Так що обійшлось без толерантності.
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11.04.2024 13:23 Відповісти
Це в нього вуса такі... подібні до гітлерівських.

А зачіска як у Кобзона.
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11.05.2024 14:34 Відповісти
Смоли гарячої йому, а не води...
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10.04.2024 23:23 Відповісти
Так тепло уже
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10.04.2024 23:28 Відповісти
У чмобік в трусіках здався. Давайте провідчуваємо все свою зверхність сонцеликого українського народу. Головне не згадувати систематичні розстріли наших воїнів, широкоформатну адаптацію ворога і падіння бойового духу на фоні геніальності сирків, єрмаків, шмигалів і ко.
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10.04.2024 23:34 Відповісти
Занадто добре побритий.
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10.04.2024 23:42 Відповісти
И дюньдель подрихтован(для годиться).
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11.04.2024 00:02 Відповісти
Всем под иностранными флажками кто призывает как и что делать нашим воинам предлагаю приехать на фронт и делом показать как надо.
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11.04.2024 08:35 Відповісти
Московит-убивця, «мучаються» сумлінням, аж в в Україні…
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11.04.2024 08:43 Відповісти
действие не закончено:теперь нужно распять
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11.04.2024 10:40 Відповісти
... целых пять раз?
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11.04.2024 12:23 Відповісти
просто підар вважав, що тут геї. вчасно роздягнувся. а тут "Женевська конвенція", води дали напитися...фошізди. розчарування на мордяці.
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11.04.2024 22:39 Відповісти
 
 