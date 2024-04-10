Росіянин здається в полон у самих трусах. ВIДЕО
Бійці Збройних сил України показали, як за допомогою БпЛА вони взяли в полон російського війскового. Окупант виконував команди і дістався до окопів наших бійців.
Спочатку росіянин роздягнувся, щоб бійці ЗСУ переконалися, що він не має зброї. Згодом йшов з піднятими догори руками. Вже у нашому окопі йому дали одразу води, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+28 WRX WRX
показати весь коментар10.04.2024 22:56
+25 vitaliymkua
показати весь коментар10.04.2024 22:59
+20 NavigatorUR
показати весь коментар10.04.2024 23:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тут питання в іншому - куди дивилися служби контролю за станом дамби? Адже за деякими непрямими ознаками виявить наявність нір не так уже й складно! Навіть якщо у них вхід знаходиться під водою Це будь-який зоолог (чи мисливець) скаже
Тут скоріше працюють старовинні кацапські заклинання: "Авось!" "Ху*с им!" та "Пох**!"
Бобер був ГУРівський, плив в бік України, отримав в Києві мільйон рублів від сина Байдена.
А зачіска як у Кобзона.