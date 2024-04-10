Росіянин здається в полон у самих трусах. ВIДЕО

Бійці Збройних сил України показали, як за допомогою БпЛА вони взяли в полон російського війскового. Окупант виконував команди і дістався до окопів наших бійців.

Спочатку росіянин роздягнувся, щоб бійці ЗСУ переконалися, що він не має зброї. Згодом йшов з піднятими догори руками. Вже у нашому окопі йому дали одразу води, передає Цензор.НЕТ.

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