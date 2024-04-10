Россиянин сдается в плен в одних трусах. ВИДЕО

Бойцы Вооруженных сил Украины показали, как с помощью БПЛА они взяли в плен российского военного. Оккупант выполнял команды и добрался до окопов наших бойцов.

Сначала россиянин разделся, чтобы бойцы ВСУ убедились, что у него нет оружия. Потом шел с поднятыми руками. Уже в нашем окопе ему сразу дали воды, передает Цензор.НЕТ.

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