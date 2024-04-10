Россиянин сдается в плен в одних трусах. ВИДЕО
Бойцы Вооруженных сил Украины показали, как с помощью БПЛА они взяли в плен российского военного. Оккупант выполнял команды и добрался до окопов наших бойцов.
Сначала россиянин разделся, чтобы бойцы ВСУ убедились, что у него нет оружия. Потом шел с поднятыми руками. Уже в нашем окопе ему сразу дали воды, передает Цензор.НЕТ.
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Тут питання в іншому - куди дивилися служби контролю за станом дамби? Адже за деякими непрямими ознаками виявить наявність нір не так уже й складно! Навіть якщо у них вхід знаходиться під водою Це будь-який зоолог (чи мисливець) скаже
Тут скоріше працюють старовинні кацапські заклинання: "Авось!" "Ху*с им!" та "Пох**!"
Бобер був ГУРівський, плив в бік України, отримав в Києві мільйон рублів від сина Байдена.
А зачіска як у Кобзона.