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Прикордонники з бригади "Помста" полонили мешканця Луганщини, якого мобілізували до армії РФ: "Хлопці, я свій". ВIДЕО

Мобілізованого до російської армії жителя Луганщини взяли у полон прикордонники бригади "Помста" на Донеччині. Він вночі вийшов на позиції до українських протитанкістів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

За словами командира розрахунку протитанкових ракетних комплексів на псевдо "Журналіст", взятого у полон місцевого жителя мобілізували у лютому 2024 року.

Що відомо про полоненого

Зазначається, що затриманий не мав засобів захисту, і за його словами, займався розносом їжі для окупантів.

Він подолав шлях у кілька кілометрів, переховуючись від скидів з квадрокоптера та випадково вийшов на позиції прикордонників бригади "Помста".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 3 ОШБр взяла у полон заступника командира роти та старшого сержанта 752-го полку військ РФ на Луганщині. ВIДЕО

"Передають по рації, що в наш окоп звалився рашист. Побачив біле світло, яке виходить з траншеї. Відразу відступив, щоб його зустріти, як вчили, під перпендикулярним кутом. Коли він вже був на прицілі, я побачив, що він був без зброї. Це його врятувало від смерті", - розповідає "Журналіст".

Як додали у ДПСУ, чоловік, виходячи на українські позиції, щирою українською кричав: "Хлопці, я свій".

Протитанкіст на псевдо "Обозний" надав полоненому першу домедичну допомогу.

Дивіться також: Полонений росіянин: "Мы с Украиной никогда не ругались. Был мирный народ, но по какой-то причине развязалась эта война". ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) полон (1561) прикордонники (1099) полонені (2263)


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Топ коментарі
+16
Ну дивимось; Прийшли бандюки зі зброєю в село!!!, встановили їм потрібну владу, жили по своїм законам (тобто в беззаконні), заманили народ пряниками, а потім дістали батога... Враховуючи той факт, що там бандюки відбитіші за чортів з 90-х, то можна уявити, що там зараз. Точнісенько так само, почали призивати (а точніше силком забирати) до лав якоїсь там "армії". Пошлють таких взводами в наступ; не підеш вперед, грохуть тут, підеш вперед, грохнуть там. Підеш вперед в надії здатись до полону, тут як повезе вижити під час так званого штурму.
Порочне коло, практично безвихідне. І цьому не аби як повезло.
А скільки цих територій ще окуповано, понатикано тим аквафрешів з курками-мутантами? І усе буде так самісінько, як у цього.
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13.05.2024 09:26
+12
Ти ба, українську згадало.
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13.05.2024 09:28
+6
а рок заборонено слухати?
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13.05.2024 09:51
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Сам прийшов? Не вірю, може прислали.
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13.05.2024 09:17 Відповісти
Що можна сказати про наші окопи?
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13.05.2024 09:20 Відповісти
Ну дивимось; Прийшли бандюки зі зброєю в село!!!, встановили їм потрібну владу, жили по своїм законам (тобто в беззаконні), заманили народ пряниками, а потім дістали батога... Враховуючи той факт, що там бандюки відбитіші за чортів з 90-х, то можна уявити, що там зараз. Точнісенько так само, почали призивати (а точніше силком забирати) до лав якоїсь там "армії". Пошлють таких взводами в наступ; не підеш вперед, грохуть тут, підеш вперед, грохнуть там. Підеш вперед в надії здатись до полону, тут як повезе вижити під час так званого штурму.
Порочне коло, практично безвихідне. І цьому не аби як повезло.
А скільки цих територій ще окуповано, понатикано тим аквафрешів з курками-мутантами? І усе буде так самісінько, як у цього.
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13.05.2024 09:26 Відповісти
Ти ба, українську згадало.
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13.05.2024 09:28 Відповісти
Ти ба, яке вишукане, але дводенне курча на форумі вилупилось?
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13.05.2024 09:55 Відповісти
Покажіть його пику. Луганськ не таке велике місто. Хтось та й впізнає. А то казки розказувати всі майстри. Трохи змінили розповіді з блок-постів на роздавання жрачки. Ага. Ми вже повірили.
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13.05.2024 09:31 Відповісти
У нас на вулиці живуть "беженцы"
з 2014 року,крутять рок на повну
катушку...чекають руzzкій мір
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13.05.2024 09:43 Відповісти
а рок заборонено слухати?
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13.05.2024 09:51 Відповісти
Якщо хтось на всю гучність в Україні під час війни з московитами постійно слухає рашистський рок то на мою думку це є відповідним маркером щоб зробити деякі висновки про вподобання такою людини..
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13.05.2024 10:13 Відповісти
"...крутять рок на повну..." - я так прочитав
Не рашистський
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13.05.2024 10:15 Відповісти
Я зробив свій висновок із контексту написаного. Якби хтось слухав для прикладу рок на німецькій мові то навряд чи хто на підставі таких дій запідозрив його у любові до москалів. Виказав лише своє припущення..
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13.05.2024 10:41 Відповісти
https://play.tavr.media/radioroks/ukr/
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13.05.2024 10:19 Відповісти
А коли тут https://www.youtube.com/watch?v=Bzn6A8_HWKU Макаревич , https://www.youtube.com/watch?v=wMnBj0vNNZE Гребеньщиков , https://www.youtube.com/watch?v=OOG2HdHdXkE Макс Покровський , https://www.youtube.com/watch?v=a5sOmEGikUk Шевчук ??? При чому, останній ще й живе в тій клоакі. Я навіть цілу збірку такого року зробив. І знаєте що цікаво? кацапи просто бісяться, як чорти від ладану.
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13.05.2024 15:42 Відповісти
Почитайте норми по децибелам,
особливо в воєнний час...коли
гинуть наші захисники.
А комусь дуже весело...
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13.05.2024 18:29 Відповісти
Вони вам сказали, що чекають руzzкій мір чи це ваша фантазія?
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13.05.2024 10:25 Відповісти
За вчорашній день ЗСУ знищили майже 2 тисячі кацапів. Ворог зовсім не рахується із втратами.
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13.05.2024 09:54 Відповісти
З давніх часів це їх тактика,захоплювали чужу землю,чоловіків до війська.
Ось зараз їхні втрати вони не рахують,тому що до війська поставили вдвічі більше з окупованих територій,таким чином воювати можна вічно...
Втратив десяток,з'явилось двадцять нових
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13.05.2024 10:00 Відповісти
в 2022 так же било , луганские хуже расейцев
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13.05.2024 10:19 Відповісти
Одна людина йде, видно що без зброї і зрозуміло не захоплювати позиції. Навіщо її вбивати скидами? Крім того, всім добре відомо, що кацапи воюють з Україною людьми з ТОТ України. Інколи турість просто вражає.
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13.05.2024 12:53 Відповісти
Он ждал, пока пойдет воевать Кошовой. Дождался кацапов у себя за дверью и вприпрыжку поскакал в ихний военкомат, бо те вопросов не задают, сразу стреляют.
Повнзло, что остался жив, другим ждунам такой фарт редко выпадает
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13.05.2024 14:37 Відповісти
Виходить не взяли в полон, а сам здався.
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13.05.2024 21:29 Відповісти
 
 