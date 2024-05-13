Прикордонники з бригади "Помста" полонили мешканця Луганщини, якого мобілізували до армії РФ: "Хлопці, я свій". ВIДЕО
Мобілізованого до російської армії жителя Луганщини взяли у полон прикордонники бригади "Помста" на Донеччині. Він вночі вийшов на позиції до українських протитанкістів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
За словами командира розрахунку протитанкових ракетних комплексів на псевдо "Журналіст", взятого у полон місцевого жителя мобілізували у лютому 2024 року.
Що відомо про полоненого
Зазначається, що затриманий не мав засобів захисту, і за його словами, займався розносом їжі для окупантів.
Він подолав шлях у кілька кілометрів, переховуючись від скидів з квадрокоптера та випадково вийшов на позиції прикордонників бригади "Помста".
"Передають по рації, що в наш окоп звалився рашист. Побачив біле світло, яке виходить з траншеї. Відразу відступив, щоб його зустріти, як вчили, під перпендикулярним кутом. Коли він вже був на прицілі, я побачив, що він був без зброї. Це його врятувало від смерті", - розповідає "Журналіст".
Як додали у ДПСУ, чоловік, виходячи на українські позиції, щирою українською кричав: "Хлопці, я свій".
Протитанкіст на псевдо "Обозний" надав полоненому першу домедичну допомогу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Порочне коло, практично безвихідне. І цьому не аби як повезло.
А скільки цих територій ще окуповано, понатикано тим аквафрешів з курками-мутантами? І усе буде так самісінько, як у цього.
з 2014 року,крутять рок на повну
катушку...чекають руzzкій мір
Не рашистський
особливо в воєнний час...коли
гинуть наші захисники.
А комусь дуже весело...
Ось зараз їхні втрати вони не рахують,тому що до війська поставили вдвічі більше з окупованих територій,таким чином воювати можна вічно...
Втратив десяток,з'явилось двадцять нових
Повнзло, что остался жив, другим ждунам такой фарт редко выпадает