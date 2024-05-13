Прикордонники з бригади "Помста" полонили мешканця Луганщини, якого мобілізували до армії РФ: "Хлопці, я свій". ВIДЕО

Мобілізованого до російської армії жителя Луганщини взяли у полон прикордонники бригади "Помста" на Донеччині. Він вночі вийшов на позиції до українських протитанкістів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

За словами командира розрахунку протитанкових ракетних комплексів на псевдо "Журналіст", взятого у полон місцевого жителя мобілізували у лютому 2024 року.

Що відомо про полоненого

Зазначається, що затриманий не мав засобів захисту, і за його словами, займався розносом їжі для окупантів.

Він подолав шлях у кілька кілометрів, переховуючись від скидів з квадрокоптера та випадково вийшов на позиції прикордонників бригади "Помста".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 3 ОШБр взяла у полон заступника командира роти та старшого сержанта 752-го полку військ РФ на Луганщині. ВIДЕО

"Передають по рації, що в наш окоп звалився рашист. Побачив біле світло, яке виходить з траншеї. Відразу відступив, щоб його зустріти, як вчили, під перпендикулярним кутом. Коли він вже був на прицілі, я побачив, що він був без зброї. Це його врятувало від смерті", - розповідає "Журналіст".

Як додали у ДПСУ, чоловік, виходячи на українські позиції, щирою українською кричав: "Хлопці, я свій".

Протитанкіст на псевдо "Обозний" надав полоненому першу домедичну допомогу.

Дивіться також: Полонений росіянин: "Мы с Украиной никогда не ругались. Был мирный народ, но по какой-то причине развязалась эта война". ВIДЕО