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Сын Тягнибока ранен в бою под Бахмутом. ФОТО

На Бахмутском направлении получил ранения сын председателя партии ВО "Свобода" Олега Тягнибока - Гордий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Олег Тягнибок сообщил в фейсбуке.

"Гордий говорит, что теперь будет праздновать День рождения дважды - день за днем, 3 и 4 мая. Праздником это, конечно, не назовешь... но слава Богу, что так. Уберег накануне Пасхи", - написал он.

Сина Тягнибока Гордія поранено

Как отмечается, Гордия эвакуировали с Бахмутского направления через Славянск на Днепр. Ему сделали две операции, сейчас его состояние средней тяжести. Прогноз - положительный.

Читайте: На Бахмутском направлении россияне бросают на штурмы пехоту, а технику берегут, – пресс-офицер 26-й бригады Калашников

Автор: 

ранение (3383) Тягнибок Олег (1240) Бахмут (1602)


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Топ комментарии
+66
Здоров"я тобі, герою.
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05.05.2024 23:22
+56
А де сини всіх інших діячів, партійних лідерів, можновладців?
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05.05.2024 23:22
+44
Швидкого одужання.
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05.05.2024 23:30
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Так а де поранення, тим більше "другий раз народився"? На фото недо-апарат Ілізарова, просвердлений під странним кутом до кісток! Зверху дві спиці у плечовий сустав (насправді мимо), чого ніколи не робиться!

Крємляді зрозуміли шо тато вже відпрацьований матеріал - і запускають в тираж синочка?
Як Бузіну, в якого тато очолював відділ КГБ УССР по боротьбі з українськими націоналістами?
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06.05.2024 01:19 Ответить
Кремлівська ботяра, пиши вже своєю собачою, бо в Україні "бузіна" не росте.
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06.05.2024 01:32 Ответить
Моя кремлівська ботяра тобі в рота не влізе, Стьопа! А бузіна в Україні ще й як росте - тягнибоківська шобла яркий тому приклад!
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06.05.2024 19:45 Ответить
Таким ботярам як ти просверлити потрібно голову. Згинь гниль
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06.05.2024 06:49 Ответить
Дуже схоже на постановочне фото! До речі, лінія фронту вже далеко від Бахмуту.

Взагалі, старший Тягнибок - майстер тухлого піару! Ще в кінці 90-х, після його фрази, що "свободівці" будуть відкривати двері до ВР ногами, почав ставитися до нього з підозрою. І що помітно: у 95% випадках його діяльність, включно з поведінкою під час 2-го майдану - гра на руку кремля!
Якщо його син інший і дійсно поранений - слава Богу і хай скоріше одужує, але якщо ж такий самий імітатор і провокатор - БІДА, бо наш "мудрий нарід" заковтне цю наживку не зморгнувши (видно по коментарям і виборам 2019 р)!
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06.05.2024 07:35 Ответить
Якщо все так як є - повага воїну. Мені цікаво як воюючий Тягнибок опинився у лікарні пораненого сина - хіба з фронту відпускають?
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06.05.2024 03:00 Ответить
ну тебе ж відпустили !
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06.05.2024 04:55 Ответить
Після всього того паскудства розбрату, яке посіяв Тягнибок в українському суспільстві, люди вже йому не вірять Навіть висувають версії щодо використання сина та його поранення з пропагандистською метою Але ж сам винен!
"Вбиває" більше всього - коли значна частка людей не здатна критично мислить! Ведуться на "тріскучі лозунги" - але не оцінюють реальні наслідки цієї "політичної тріскотні" та реальні дії цих "тріскотунів"
З 2014 року Тягнибок займався "політичною тріскотнею" А тепер дуже важко все це виправить!
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06.05.2024 05:26 Ответить
А син собакова воює?
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06.05.2024 08:49 Ответить
Скільки синів простих людей поранено, або взагалі вбито і ніхто про них не пише
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06.05.2024 10:26 Ответить
Здоровя тобі герою!
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06.05.2024 21:49 Ответить
Де два сина Порошенка?
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06.05.2024 21:52 Ответить
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