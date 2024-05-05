Сын Тягнибока ранен в бою под Бахмутом. ФОТО
На Бахмутском направлении получил ранения сын председателя партии ВО "Свобода" Олега Тягнибока - Гордий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Олег Тягнибок сообщил в фейсбуке.
"Гордий говорит, что теперь будет праздновать День рождения дважды - день за днем, 3 и 4 мая. Праздником это, конечно, не назовешь... но слава Богу, что так. Уберег накануне Пасхи", - написал он.
Как отмечается, Гордия эвакуировали с Бахмутского направления через Славянск на Днепр. Ему сделали две операции, сейчас его состояние средней тяжести. Прогноз - положительный.
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Крємляді зрозуміли шо тато вже відпрацьований матеріал - і запускають в тираж синочка?
Як Бузіну, в якого тато очолював відділ КГБ УССР по боротьбі з українськими націоналістами?
Взагалі, старший Тягнибок - майстер тухлого піару! Ще в кінці 90-х, після його фрази, що "свободівці" будуть відкривати двері до ВР ногами, почав ставитися до нього з підозрою. І що помітно: у 95% випадках його діяльність, включно з поведінкою під час 2-го майдану - гра на руку кремля!
Якщо його син інший і дійсно поранений - слава Богу і хай скоріше одужує, але якщо ж такий самий імітатор і провокатор - БІДА, бо наш "мудрий нарід" заковтне цю наживку не зморгнувши (видно по коментарям і виборам 2019 р)!
"Вбиває" більше всього - коли значна частка людей не здатна критично мислить! Ведуться на "тріскучі лозунги" - але не оцінюють реальні наслідки цієї "політичної тріскотні" та реальні дії цих "тріскотунів"
З 2014 року Тягнибок займався "політичною тріскотнею" А тепер дуже важко все це виправить!