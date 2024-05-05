Сын Тягнибока ранен в бою под Бахмутом. ФОТО

На Бахмутском направлении получил ранения сын председателя партии ВО "Свобода" Олега Тягнибока - Гордий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Олег Тягнибок сообщил в фейсбуке.

"Гордий говорит, что теперь будет праздновать День рождения дважды - день за днем, 3 и 4 мая. Праздником это, конечно, не назовешь... но слава Богу, что так. Уберег накануне Пасхи", - написал он.

Как отмечается, Гордия эвакуировали с Бахмутского направления через Славянск на Днепр. Ему сделали две операции, сейчас его состояние средней тяжести. Прогноз - положительный.

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