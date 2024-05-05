Син Тягнибока поранений у бою під Бахмутом. ФОТО

На Бахмутському напрямку зазнав поранень син голови партії ВО "Свобода" Олега Тягнибока - Гордій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Олег Тягнибок повідомив у фейсбуці.

"Гордій каже, що тепер святкуватиме День народження двічі – день за днем, 3 і 4 травня. Святом це, звісно, не назвеш… але дякувати Богу, що так. Вберіг напередодні Великодня", - написав він.

Як зазначається, Гордія евакуювали з Бахмутського напрямку через Словʼянськ на Дніпро. Йому зробили дві операції, і зараз його стан середньої важкості. Прогноз - позитивний.

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