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Син Тягнибока поранений у бою під Бахмутом. ФОТО
На Бахмутському напрямку зазнав поранень син голови партії ВО "Свобода" Олега Тягнибока - Гордій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Олег Тягнибок повідомив у фейсбуці.
"Гордій каже, що тепер святкуватиме День народження двічі – день за днем, 3 і 4 травня. Святом це, звісно, не назвеш… але дякувати Богу, що так. Вберіг напередодні Великодня", - написав він.
Як зазначається, Гордія евакуювали з Бахмутського напрямку через Словʼянськ на Дніпро. Йому зробили дві операції, і зараз його стан середньої важкості. Прогноз - позитивний.
Топ коментарі
+66 Наталия П
показати весь коментар05.05.2024 23:22
+56 Beta Human
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+44 Василь #582260
показати весь коментар05.05.2024 23:30
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Крємляді зрозуміли шо тато вже відпрацьований матеріал - і запускають в тираж синочка?
Як Бузіну, в якого тато очолював відділ КГБ УССР по боротьбі з українськими націоналістами?
Взагалі, старший Тягнибок - майстер тухлого піару! Ще в кінці 90-х, після його фрази, що "свободівці" будуть відкривати двері до ВР ногами, почав ставитися до нього з підозрою. І що помітно: у 95% випадках його діяльність, включно з поведінкою під час 2-го майдану - гра на руку кремля!
Якщо його син інший і дійсно поранений - слава Богу і хай скоріше одужує, але якщо ж такий самий імітатор і провокатор - БІДА, бо наш "мудрий нарід" заковтне цю наживку не зморгнувши (видно по коментарям і виборам 2019 р)!
"Вбиває" більше всього - коли значна частка людей не здатна критично мислить! Ведуться на "тріскучі лозунги" - але не оцінюють реальні наслідки цієї "політичної тріскотні" та реальні дії цих "тріскотунів"
З 2014 року Тягнибок займався "політичною тріскотнею" А тепер дуже важко все це виправить!