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Новини Війна
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На Бахмутському напрямку росіяни кидають на штурми піхоту, а техніку бережуть, - пресофіцер 26-ї бригади Калашніков

ЗССитуація на Бахмутському напрямкуУ

Російські підрозділи, які укомплектовані здебільшого мобілізованими, продовжують штурмувати позиції українських сил на Бахмутському напрямку. При цьому техніку окупанти бережуть більше ніж піхоту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"Досить значна кількість російських підрозділів укомплектовані мобілізованими, які навіть вже можуть не проходити навчання в центрах, а просто кидаються в зону бойових дій, кидаються в штурми, причому в перших штурмових рядах йдуть саме вони", - розповів він.

Якщо мобілізованим вдається десь закріпитися, тоді вже підтягуються більш досвідчені вояки, з бойовим досвідом.

"І вже вони починають окопуватись і створювати вогневий рубіж. Пропаганда у них працює, мізки промиваються. І вони дійсно вважають, що краще вмерти, ніж потрапити в полон", - констатує Калашніков.

При цьому ворог максимально застосовує особовий склад при штурмах, не жаліє людей.  Техніка також використовується, але ворог її береже.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Бахмутському напрямку ворог використовує повзучий наступ, залучає важку бронетехніку для штурмів позицій ЗСУ

Росіяни намагаються частіше й активніше використовувати КАБи.

"Так, ворог здійснює від 10 до 12 тисяч пострілів по лінії фронту, однак це не та кількість, яка потрібна для активних штурмових дій", - зазначає він.

Нагадаємо, за минулу добу, за данними Генштабу, на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 12 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Новий, Кліщіївка, південніше Іванівського на Донеччині.

Автор: 

бойові дії (3701) Бахмут (1559) 26 артилерійська бригада (32)


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Топ коментарі
+7
Типу подивіться які вони нелюди. А наші поприймали законів де хворі раком без метастазів годні.
Чия би корова мичала
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05.05.2024 10:11
+5
Яка вражаюча інформація . Ніхто. Повторюю ,ніхто цього не знав
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05.05.2024 10:00
+3
Ну это еще и потому, за последние четыре месяца рашисты потеряли огромное количество техники, особенно танков и бронемашин... штурм Авдеевки и захват Очеретино очень дорого им стоил...
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05.05.2024 10:01
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Яка вражаюча інформація . Ніхто. Повторюю ,ніхто цього не знав
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05.05.2024 10:00 Відповісти
Я теж раніше думав, що кацапи то дорогі вироби, а танки кацапині ще нарожають... Виявляється, все навпаки! Дякую автору статті)
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05.05.2024 12:54 Відповісти
Ну это еще и потому, за последние четыре месяца рашисты потеряли огромное количество техники, особенно танков и бронемашин... штурм Авдеевки и захват Очеретино очень дорого им стоил...
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05.05.2024 10:01 Відповісти
Можно чесно. Кацапи роблять все так, як дозволяють обставини й можливості. Не треба годувати українців пропагандистськими гаслами про м'ясні штурми, які виправдовують відступ ЗСУ. Треба нарешті навчитись писати чесно, казати Правду. За два-три роки ми робимо стільки помилок, за які наші предки б сварили та насміхались над нашим куцим розумом. А може це були ЗРАДИ ? Бахмут, Авдіївка і знову Очеретяне. Це так рятують життя наших захисників, побратимів ? У це свято не хочеться писати ... страшні слова. Але кидати людей на вірну смерть - це злочин !
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05.05.2024 10:06 Відповісти
Майже 50% командного складу ЗСУ це офіцери нижньої командної ланки (взвод,рота)з війською кафедрою при ВНЗ,він сам не навчався військової справи платив за здачу заліків,та й викладачі були не професійні,ось тому такі втрати ЗСУ- пропорційні їхнім знанням++аналогічне- не професійне вище командне керівництво.
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05.05.2024 11:02 Відповісти
Шо за дурні повідомлення - кидають піхоту - лізуть хоч піхотою хоч технікою - немає чим відбитися - допомога США в дорозі
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05.05.2024 10:07 Відповісти
Типу подивіться які вони нелюди. А наші поприймали законів де хворі раком без метастазів годні.
Чия би корова мичала
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05.05.2024 10:11 Відповісти
Ніби сирський не так само робить.
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05.05.2024 10:40 Відповісти
Samoje bolsaja problema jest kabi kacapov.Vot etu problemu dolzni resit F-16 sbjut kakix 10 kacapov samoliotov,mozet togda utixnet Prodviizenije kacapov i jest za ciot kabov,
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05.05.2024 11:00 Відповісти
кацап найдешевша істота у світі бо так нищити їх без будь якого жалю тисячами в день як ***** в світі ніхто б не зміг ...
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05.05.2024 13:02 Відповісти
Це точно про рузьгих?
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05.05.2024 14:01 Відповісти
 
 