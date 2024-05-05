На Бахмутському напрямку росіяни кидають на штурми піхоту, а техніку бережуть, - пресофіцер 26-ї бригади Калашніков

Російські підрозділи, які укомплектовані здебільшого мобілізованими, продовжують штурмувати позиції українських сил на Бахмутському напрямку. При цьому техніку окупанти бережуть більше ніж піхоту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"Досить значна кількість російських підрозділів укомплектовані мобілізованими, які навіть вже можуть не проходити навчання в центрах, а просто кидаються в зону бойових дій, кидаються в штурми, причому в перших штурмових рядах йдуть саме вони", - розповів він.

Якщо мобілізованим вдається десь закріпитися, тоді вже підтягуються більш досвідчені вояки, з бойовим досвідом.

"І вже вони починають окопуватись і створювати вогневий рубіж. Пропаганда у них працює, мізки промиваються. І вони дійсно вважають, що краще вмерти, ніж потрапити в полон", - констатує Калашніков.

При цьому ворог максимально застосовує особовий склад при штурмах, не жаліє людей. Техніка також використовується, але ворог її береже.

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Росіяни намагаються частіше й активніше використовувати КАБи.

"Так, ворог здійснює від 10 до 12 тисяч пострілів по лінії фронту, однак це не та кількість, яка потрібна для активних штурмових дій", - зазначає він.

Нагадаємо, за минулу добу, за данними Генштабу, на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 12 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Новий, Кліщіївка, південніше Іванівського на Донеччині.