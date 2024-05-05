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Новости Война
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На Бахмутском направлении россияне бросают на штурмы пехоту, а технику берегут, – пресс-офицер 26-й бригады Калашников

ЗССитуація на Бахмутському напрямкуУ

Российские подразделения, которые укомплектованы в основном мобилизованными, продолжают штурмовать позиции украинских сил на Бахмутском направлении. При этом технику оккупанты берегут больше чем пехоту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников.

"Достаточно значительное количество российских подразделений укомплектованы мобилизованными, которые даже уже могут не проходить обучение в центрах, а просто бросаются в зону боевых действий, бросаются в штурмы, причем в первых штурмовых рядах идут именно они", - рассказал он.

Если мобилизованным удается где-то закрепиться, тогда уже подтягиваются более опытные воины, с боевым опытом.

"И уже они начинают окапываться и создавать огневой рубеж. Пропаганда у них работает, мозги промываются. И они действительно считают, что лучше умереть, чем попасть в плен", - констатирует Калашников.

При этом враг максимально применяет личный состав при штурмах, не жалеет людей. Техника также используется, но враг ее бережет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Бахмутском направлении враг использует ползучее наступление, привлекает тяжелую бронетехнику для штурмов позиций ВСУ

Россияне стараются чаще и активнее использовать КАБы.

"Так, враг осуществляет от 10 до 12 тысяч выстрелов по линии фронта, однако это не то количество, которое нужно для активных штурмовых действий", - отмечает он.

Напомним, за минувшие сутки, по данным Генштаба, на Бахмутском направлении ВСУ отбили 12 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Роздоловка, Новый, Клещеевка, южнее Ивановского в Донецкой области.

Автор: 

боевые действия (3946) Бахмут (1601) 26 артиллерийская бригада (31)


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Топ комментарии
+7
Типу подивіться які вони нелюди. А наші поприймали законів де хворі раком без метастазів годні.
Чия би корова мичала
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05.05.2024 10:11
+5
Яка вражаюча інформація . Ніхто. Повторюю ,ніхто цього не знав
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05.05.2024 10:00
+3
Ну это еще и потому, за последние четыре месяца рашисты потеряли огромное количество техники, особенно танков и бронемашин... штурм Авдеевки и захват Очеретино очень дорого им стоил...
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05.05.2024 10:01
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Правила форума Совет форумчан
Яка вражаюча інформація . Ніхто. Повторюю ,ніхто цього не знав
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05.05.2024 10:00 Ответить
Я теж раніше думав, що кацапи то дорогі вироби, а танки кацапині ще нарожають... Виявляється, все навпаки! Дякую автору статті)
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05.05.2024 12:54 Ответить
Ну это еще и потому, за последние четыре месяца рашисты потеряли огромное количество техники, особенно танков и бронемашин... штурм Авдеевки и захват Очеретино очень дорого им стоил...
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05.05.2024 10:01 Ответить
Можно чесно. Кацапи роблять все так, як дозволяють обставини й можливості. Не треба годувати українців пропагандистськими гаслами про м'ясні штурми, які виправдовують відступ ЗСУ. Треба нарешті навчитись писати чесно, казати Правду. За два-три роки ми робимо стільки помилок, за які наші предки б сварили та насміхались над нашим куцим розумом. А може це були ЗРАДИ ? Бахмут, Авдіївка і знову Очеретяне. Це так рятують життя наших захисників, побратимів ? У це свято не хочеться писати ... страшні слова. Але кидати людей на вірну смерть - це злочин !
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05.05.2024 10:06 Ответить
Майже 50% командного складу ЗСУ це офіцери нижньої командної ланки (взвод,рота)з війською кафедрою при ВНЗ,він сам не навчався військової справи платив за здачу заліків,та й викладачі були не професійні,ось тому такі втрати ЗСУ- пропорційні їхнім знанням++аналогічне- не професійне вище командне керівництво.
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05.05.2024 11:02 Ответить
Шо за дурні повідомлення - кидають піхоту - лізуть хоч піхотою хоч технікою - немає чим відбитися - допомога США в дорозі
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05.05.2024 10:07 Ответить
Типу подивіться які вони нелюди. А наші поприймали законів де хворі раком без метастазів годні.
Чия би корова мичала
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05.05.2024 10:11 Ответить
Ніби сирський не так само робить.
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05.05.2024 10:40 Ответить
Samoje bolsaja problema jest kabi kacapov.Vot etu problemu dolzni resit F-16 sbjut kakix 10 kacapov samoliotov,mozet togda utixnet Prodviizenije kacapov i jest za ciot kabov,
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05.05.2024 11:00 Ответить
кацап найдешевша істота у світі бо так нищити їх без будь якого жалю тисячами в день як ***** в світі ніхто б не зміг ...
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05.05.2024 13:02 Ответить
Це точно про рузьгих?
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05.05.2024 14:01 Ответить
 
 