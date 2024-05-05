На Бахмутском направлении россияне бросают на штурмы пехоту, а технику берегут, – пресс-офицер 26-й бригады Калашников

Российские подразделения, которые укомплектованы в основном мобилизованными, продолжают штурмовать позиции украинских сил на Бахмутском направлении. При этом технику оккупанты берегут больше чем пехоту.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников.

"Достаточно значительное количество российских подразделений укомплектованы мобилизованными, которые даже уже могут не проходить обучение в центрах, а просто бросаются в зону боевых действий, бросаются в штурмы, причем в первых штурмовых рядах идут именно они", - рассказал он.

Если мобилизованным удается где-то закрепиться, тогда уже подтягиваются более опытные воины, с боевым опытом.

"И уже они начинают окапываться и создавать огневой рубеж. Пропаганда у них работает, мозги промываются. И они действительно считают, что лучше умереть, чем попасть в плен", - констатирует Калашников.

При этом враг максимально применяет личный состав при штурмах, не жалеет людей. Техника также используется, но враг ее бережет.

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Россияне стараются чаще и активнее использовать КАБы.

"Так, враг осуществляет от 10 до 12 тысяч выстрелов по линии фронта, однако это не то количество, которое нужно для активных штурмовых действий", - отмечает он.

Напомним, за минувшие сутки, по данным Генштаба, на Бахмутском направлении ВСУ отбили 12 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Роздоловка, Новый, Клещеевка, южнее Ивановского в Донецкой области.