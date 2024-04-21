На Бахмутском направлении враг использует ползучее наступление, привлекает тяжелую бронетехнику для штурмов позиций ВСУ

Российские войска на Бахмутском направлении производят активные штурмовые действия с привлечением тяжелой бронетехники.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников.

"Погода содействует тому, чтобы российские войска проводили активные штурмовые действия. Причем способствует тому, чтобы они привлекали боевую бронетехнику. Очень часто мы видим, как они применяют и боевые бронированные машины для пехоты, и также и тяжелые танки. Хотя штурмовые действия пехоты они также осуществляют – и без поддержки бронетехники. У них идет такой "микс", однако бронетехника применяется больше. Также работает у них артиллерия и управляемые авиационные бомбы – они постоянно сбрасывают их на всю нашу оборонную линию, а не только на населенные пункты, как было это раньше", – отметил он.

Комментируя продвижение российских войск, он назвал ситуацию "достаточно непростой".

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"Действительно, они пытаются продвигаться и у них есть некоторые успехи. Но сказать, что эти успехи достаточно кардинальны, совсем нельзя. Это у них так называемое ползучее наступление. К тому же мы также время от времени совершаем свои контратакующие действия, то есть это на тактическом уровне занимаем их огневые позиции, выбиваем из рубежей. То есть, все достаточно нестабильно и напоминает качели", - добавил спикер.