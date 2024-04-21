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Новости Война
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На Бахмутском направлении враг использует ползучее наступление, привлекает тяжелую бронетехнику для штурмов позиций ВСУ

зсу

Российские войска на Бахмутском направлении производят активные штурмовые действия с привлечением тяжелой бронетехники.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников.

"Погода содействует тому, чтобы российские войска проводили активные штурмовые действия. Причем способствует тому, чтобы они привлекали боевую бронетехнику. Очень часто мы видим, как они применяют и боевые бронированные машины для пехоты, и также и тяжелые танки. Хотя штурмовые действия пехоты они также осуществляют – и без поддержки бронетехники. У них идет такой "микс", однако бронетехника применяется больше. Также работает у них артиллерия и управляемые авиационные бомбы – они постоянно сбрасывают их на всю нашу оборонную линию, а не только на населенные пункты, как было это раньше", – отметил он.

Комментируя продвижение российских войск, он назвал ситуацию "достаточно непростой".

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"Действительно, они пытаются продвигаться и у них есть некоторые успехи. Но сказать, что эти успехи достаточно кардинальны, совсем нельзя. Это у них так называемое ползучее наступление. К тому же мы также время от времени совершаем свои контратакующие действия, то есть это на тактическом уровне занимаем их огневые позиции, выбиваем из рубежей. То есть, все достаточно нестабильно и напоминает качели", - добавил спикер.

Автор: 

боевые действия (3921) Бахмут (1601)


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Топ комментарии
+7
Який повзучий наступ? Зєлєнскій ще місяць тому все стабілізував, звільнивши Залужного і його генералів! 🤔
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21.04.2024 10:01
+4
Можна і так- На Бахмутському напрямку сирський використовує запланований "повзучий відступ"
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21.04.2024 10:03
+3
для чого , в такому разі тоді звільнив "зе" пана -генерала Залужного і призначив "свого-сирського",,,?
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21.04.2024 10:10
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Який повзучий наступ? Зєлєнскій ще місяць тому все стабілізував, звільнивши Залужного і його генералів! 🤔
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21.04.2024 10:01 Ответить
Можна і так- На Бахмутському напрямку сирський використовує запланований "повзучий відступ"
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21.04.2024 10:03 Ответить
Нібито там Сирський чи Залужний щось радикально вирішують.
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21.04.2024 10:06 Ответить
для чого , в такому разі тоді звільнив "зе" пана -генерала Залужного і призначив "свого-сирського",,,?
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21.04.2024 10:10 Ответить
На Бахмутському напрямку ворог використовує повзучий наступ ... Джерело:

Російські війська на Бахмутському напрямку проводять активні штурмові дії ... Джерело:

Как это подружить в одной голове?
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21.04.2024 10:23 Ответить
Ху із містер Путін?
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21.04.2024 12:22 Ответить
penislo, а що таке, чому цікавитесь?
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21.04.2024 19:52 Ответить
А чому ні? Проводять активні штурмові дії, але просуваються дуже повільно - позиція-дві на день. Решта розбивається об ЗСУ. Тому наступ активний, але повзучий.
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21.04.2024 12:58 Ответить
Ползучее наступление, это, если я правильно понимаю, такая тактика. Поскольку в современной войне нет такого фронта как окопы на многие километры в которых сидят целые армии, а есть отдельные опорные пункты, которые удерживают от пары-тройки человек до отделения или, возможно, взвода, то ползучее наступление, это скорее тихая ДРГ, которая без особого шума "вырезает" или реально по-тихому вырезает л.с. и закрепляется в данной точке.
Продвижение вперед на "20 метров" после артподготовки, авиа бомбардировок и штурмов пехоты при поддержке бронетехники, это называется не ползучее, а неудачное наступление.
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21.04.2024 20:06 Ответить
Ну, в военных терминах я не сильна ("я дьевочька", "у меня лапки" ), но, похоже, в контексте этой статьи (как и многих других) ползучим наступлением называют не тактику, а результат многочисленных отчаянных атак, когда враг разбивает живую силу и технику тысячами о наши "отдельные опорные пункты, которые удерживают от пары-тройки человек до отделения или, возможно, взвода", но ценой своих диких потерь всё-так продвигается вперёд на 10-20 метров ежедневно. "Ползёт" вперед...

Так что, думаю, дело в терминологии.
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23.04.2024 13:52 Ответить
Это подавалось именно как новая тактика от ВСУ, когда малыми группами брали отдельную позицию, закреплялись там, потом снова вперед на несколько десятков метров, либо в серой зоне создавая свою новую позицию, либо отбивая очередную ближайшую у противника.
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23.04.2024 20:01 Ответить
Про це попереджав ЗАЛУЖНИЙ. Це попередження було "неприйнятним" для ОПісу, для зеленСКОГО". І СТАГНАЦІЯ перетворилась у повзучий відступ. Чи не так ? Так що гірше СТАГНАЦІЯ чи руйнування й захоплення ЧЕРГОВОГО міста України ? Як на мене, краща ПРАВДА ! Робота над тактикою, мобілізацією. А не "перезавантаження" генералів та дієвих бригад за принципом ЛОЯЛЬНІСТЬ дЄрмаку.
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21.04.2024 13:09 Ответить
ЗСУ не майже не контратакує, ось і повзе ця рашсволота все далі по нашій землі.Сподіваємось, після наданої американської допомоги розпіарений головком зробить щось корисне і зупинить орків
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21.04.2024 16:57 Ответить
 
 