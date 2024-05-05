Враг атаковал ВСУ на 7 направлениях, ночью ПВО сбила 23 "шахеда" из 24, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Украинские военные отбили атаки врага на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Ореховском и Херсонском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

В общем, враг нанес 5 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 74 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные и многоквартирные дома, объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 24 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 23 ударных БпЛА были уничтожены.

За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Красный Хутор Черниговской области; Луговка Сумской области; Харьков, Слобожанское, Веселое, Черкасские Тишки, Петропавловка, Ивановка Харьковской области; Верхнекаменское, Спорное, Клещеевка, Новосадовое, Дружба, Тарасовка, Новоалександровка, Прогресс, Евгеновка, Новоселовка Первая, Уманское, Карловка, Георгиевка, Константиновка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Орехов, Преображенка Запорожской области; Берислав, Садовое и Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

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Обстановка на севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления.

Боевые действия на Востоке

На Купянском направлении нашими воинами отражено 12 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Кисловка Харьковской области; Стельмаховка, Берестовое Луганской области.

На Лиманском направлении отражено 9 атак, в районах Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 12 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Роздоловка, Новый, Клещеевка, южнее Ивановского в Донецкой области.

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На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 20 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковиевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ситуация на юге

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах южнее Новодаровки, Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 10 безуспешных атак на позиции наших войск.

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Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, 3 пунктам управления, 3 зенитно-ракетных комплексах и 1 складу боеприпасов противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции и еще по 1 важному объекту противника.