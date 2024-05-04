За сутки на фронте почти 120 боестолкновений, больше всего вражеских атак отражены на Бахмутском и Авдеевском направлениях, - Генштаб
За прошедшие сутки, 3 мая 2024 года, на фронте произошло 119 боевых столкновений. Вражеские войска атаковали на 7 направлениях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
В целом, как отмечается, враг нанес 5 ракетных и 105 авиационных ударов, совершил 91 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные и многоквартирные дома, объекты гражданской инфраструктуры.
Также Генштаб напоминает, что ночью враг снова атаковал Украину, применив 13 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 13 ударных БпЛА были уничтожены.
За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Барановка Сумской области; Боровая, Купянск Харьковской области; Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области; Спорное, Терны, Ямполовка, Торское, Лиман, Верхнекаменское, Северск, Ивано-Дарьевка, Дилиевка, Нью-Йорк, Волчье, Калиново, Желанное, Веселое, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Камышевка, Карловка, Богоявленка, Евгеновка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Работино Запорожской области и Крынки Херсонской области.
Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Купянском направлении нашими воинами отражено 9 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Кисловка Харьковской области и Андреевка, Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении отражено 7 атак, осуществленных противником в районах Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов и Торского Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 27 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Новый, Клищеевка и Андреевка в Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 34 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово и западнее Семеновки.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Водяное Донецкой области, где враг 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Обстановка на Юге
Генштаб также информирует, что на Ореховском направлении противник 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино на Запорожье.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 11 безуспешных атак.
Удары по врагу
В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 3 пунктам управления противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления и 2 артиллерийским средствам противника.
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