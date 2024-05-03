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Новости Война
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В апреле оккупанты применили против ВСУ более 400 химических боеприпасов, - Генштаб. ИНФОГРАФИКА

Всего россияне почти 2 тысячи раз применили боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Росіяни застосовують хімічну зброю

"В течение последнего месяца мобильными группами группировки сил и средств поддержки и другими подразделениями Сил обороны зафиксировано 444 случая применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических веществ, что на 71 случай больше, чем за предыдущий период.

Основным способом доставки является использование беспилотных летательных аппаратов преимущественно со сбросом К-51", - говорится в сообщении

С февраля 2023 по апрель 2024 года был зафиксирован 1891 случай применений Российской Федерацией боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами

В Генштабе напомнили, что противник продолжает применять боеприпасы, которые содержат опасные химические вещества, чем нарушает "Конвенцию о запрете разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении", а также законы и обычаи ведения войны.

Оккупанты применяют химическое оружие против ВСУ

Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года на фронте впервые зафиксировали использование российскими захватчиками нового вида гранат РГ-Во с веществом удушающего действия.

В Госдепе США подтвердили применение запрещенного химического оружия войсками РФ. В частности они применяют хлорпикрин.

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Автор: 

Генштаб ВС (6198) химическое оружие (367)


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А шо на те гамністітирнешинал? А де оони… а забув ми непроплатили озабочення.
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03.05.2024 17:04 Ответить
Ну і де скликання оонів обсє радбезпеки? Чому мовчимо? Кацапи через бойових комарів вереск здійняли
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03.05.2024 17:26 Ответить
..тут один вариант есть,захватить склад с хо и поздравить мокшанских тварей их же химией
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03.05.2024 18:14 Ответить
 
 