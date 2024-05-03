У квітні окупанти застосували проти ЗСУ понад 400 хімічних боєприпасів, - Генштаб. ІНФОГРАФІКА

Всього росіяни майже 2 тисячі разів застосували боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом останнього місяця мобільними групами угруповання сил і засобів підтримки та іншими підрозділами Сил оборони зафіксовано 444 випадки застосування ворогом боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин, що на 71 випадок більше, ніж за попередній період.



Основним способом доставки є використання безпілотних літальних апаратів переважно зі скидом К-51", - йдеться в повідомленні

З лютого 2023 по квітень 2024 року було зафіксовано 1891 випадок застосувань російською федерацією боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами

У Генштабі нагадали, що противник продовжує застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, чим порушує "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення", а також закони та звичаї ведення війни.

Окупанти застосовують хімічну зброю проти ЗСУ

Раніше повідомлялось, що грудні 2023 року на фронті вперше зафіксували використання російськими загарбниками нового виду гранат РГ-Во з речовиною задушливої дії.

У Держдепі США підтвердили застосування забороненої хімічної зброї військами РФ. Зокрема вони застосовують хлорпікрин.

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