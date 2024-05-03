Совершенно все мужчины от 18 до 60 лет должны с 18 мая обновить данные в ТЦК, - Генштаб ВСУ
В Генштабе ВСУ отметили, что с 18 мая абсолютно все мужчины от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью NV заявил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник Юрий Глущенков.
"С 18 мая заработает электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. У граждан будет возможность авторизовать свои данные через электронный кабинет, через визит в ЦНАП и также непосредственно в ТЦК. Это будет сделано с целью разгрузки ТЦК и чтобы сделать более удобный способ обновления данных для граждан", – пояснил он.
По словам Глущенкова, это касается абсолютно всех мужчин от 18 до 60 лет.
"Законом предусмотрено, что граждане в возрасте от 18 до 60 лет мужского пола, подчеркиваю это, обязаны обновить свои данные. Это тесно связано с тем, что у нас в стране сейчас введен правовой режим военного положения, объявлена мобилизация и государство должно знать количество людей, состоящих у нее на военном учете.
Кстати, ограниченно пригодные законом 10313 были исключены и сейчас граждане будут иметь статус либо пригодный к военной службе, либо непригодный к военной службе. Таким образом, эта информация будет внесена в единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это будет обновленная информация, она будет использована ТЦК для выполнения мер мобилизации", - пояснил он.
Мобилизация в Украине
Ранее в Минобороны сообщили, что электронный кабинет военнообязанного заработает с 18 мая.
Также был обнародован новый перечень болезней, по которому будут оцениваться пригодность к военной службе.
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Якщо не військовозобов*язаний, то нащо ??
Водночас парламентар заявив, що така норма дозволить ТЦК штрафувати всіх військовозобов'язаних, які порушували вимогу повідомляти військкомат про суттєві зміни (зміну місця проживання, отримання документів про освіту, закордонного паспорта тощо).
"Наскільки я читаю закон, то в принципі можна оштрафувати всіх... Я думаю що 99% чоловіків призовного віку за останні 10-20 років - вони мали подібні ситуації, вони абсолютно нормальні. І щось мені підказує, що протягом 7 днів після виникнення таких обставин ніхто не біг у військкомат і не повідомляв про це. Тобто всі ми є порушниками", - сказав він.
Джерело:
Стаття 22. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації
3. Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися:
Інші військовозобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, зобов'язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста
II. Прикінцеві та перехідні положення
громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані
Згідно закона - не всі, а тільки військовозобов'язані
Тобто якщо був виключений з обліку, то вже не військовозобов'язаний
Жінки, які мають медичну професію, виходить тепер також повинні уточнити дані...
За його словами, якщо чоловік виключений з військового обліку, це зазначено у реєстрах та він має про це позначку у військовому квитку, то не потрібно приходити для . Джерело:
Тобто якщо вам хочеться , то можете нікуди не йти , і нічого там (в цей
комерційній установі " тцк") не відновлювати👈
100%- не всі!
Загалом, маємо і "закон", "ухвалений" з купою порушень, за фактично сфальшованого голосування, який грубо протерічить Конституції України у багатьох своїх нормах. Так і трактує його посадовці, як кожному заманеться - "від фонаря" - на що, вони в принципі не мають права і вчиняють тим самим злочин.
І, фактично, все це протягнули лише з однією метою: замість навести лад та врегулювати спірні питання - вирішили типу "узаконити" беззаконня та бєзпрєдєл, який відбувався до того.
А війни у нас в державі юридично досі немає. "ТЦК", якась "структура" поза законом - наділяється якимись, "повноваженнями". Просто, щоби "кошмарити" (та "стригти" людей).
Держава у нас теж, фактично, вже припинила своє існування. Замість цього маємо купу незрозумілих осіб, що крадуть в "елітних масштабах і що якось себе називають. Країна ще поки що є. Але країну перетворено на якесь "королевство кривих дзеркал".