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Новости мобилизации
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Совершенно все мужчины от 18 до 60 лет должны с 18 мая обновить данные в ТЦК, - Генштаб ВСУ

призов,мобілізація,тцк

В Генштабе ВСУ отметили, что с 18 мая абсолютно все мужчины от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью NV заявил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник Юрий Глущенков.

"С 18 мая заработает электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. У граждан будет возможность авторизовать свои данные через электронный кабинет, через визит в ЦНАП и также непосредственно в ТЦК. Это будет сделано с целью разгрузки ТЦК и чтобы сделать более удобный способ обновления данных для граждан", – пояснил он.

По словам Глущенкова, это касается абсолютно всех мужчин от 18 до 60 лет.

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"Законом предусмотрено, что граждане в возрасте от 18 до 60 лет мужского пола, подчеркиваю это, обязаны обновить свои данные. Это тесно связано с тем, что у нас в стране сейчас введен правовой режим военного положения, объявлена мобилизация и государство должно знать количество людей, состоящих у нее на военном учете.

Кстати, ограниченно пригодные законом 10313 были исключены и сейчас граждане будут иметь статус либо пригодный к военной службе, либо непригодный к военной службе. Таким образом, эта информация будет внесена в единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это будет обновленная информация, она будет использована ТЦК для выполнения мер мобилизации", - пояснил он.

Мобилизация в Украине

Ранее в Минобороны сообщили, что электронный кабинет военнообязанного заработает с 18 мая.

Также был обнародован новый перечень болезней, по которому будут оцениваться пригодность к военной службе.

Также читайте: Новый перечень болезней, по которому будут оцениваться пригодность к военной службе. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Генштаб ВС (6198) мобилизация (2735) ТЦК (518)


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Топ комментарии
+34
Сказав наш Гавнокомандуючий ,що Конституція на паузі...
Я так зрозумів,що вся ...з правами та обов'язками включно
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03.05.2024 13:50
+34
Я не довіряю державі, самі собі дані оновлюйте, хоч двома руками
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03.05.2024 14:12
+28
або велика -як Лієв чи Рєзніков)))
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03.05.2024 14:13
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Через электронный кабинет обновит. Влк ему не нужно проходить, если у него не мобилизационный возраст
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03.05.2024 17:41 Ответить
При Залужному проводили опитування щодо довіри різним посадовцям, інститутам і гілкам влади. Треба зараз теж провести, чи є довіра до нинішнього військового й політичного керівництва. Тоді можна буде щось змінювати, щоб довіра зростала. Чи не на часі?
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03.05.2024 17:52 Ответить
Яке відношення Залужний мав до соцопитування ? Не несіть маячню. Чи вже не знаєте які заслуго йому приписати ?Сама головная його заслуга - це непридатність до військової служби. !!!
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06.05.2024 06:29 Ответить
Инна, и.. на...! Просто сиди на бутылке молча!
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08.05.2024 22:46 Ответить
нічого там по хворобам не оновлено! Люди гинуть від епілепсії та гіпертензії навіть не доїжджаючи до учбових центрів. Йти щось "оновлювати" по наказу,котрий надав мабудь кремлівський злочинець- це просто самогубство.
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03.05.2024 18:20 Ответить
та да ... прям мруть десятками і сотнями ...
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03.05.2024 18:38 Ответить
Абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років мають з 18 травня оновити дані в ТЦК, - Генштаб ЗСУ"З 18 травня запрацює електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного і резервіста"

Якщо не військовозобов*язаний, то нащо ??
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03.05.2024 18:41 Ответить
Просто так, щоб не розслаблялись
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04.05.2024 14:39 Ответить
Бо потрібно знати кількість людських ресурсів і їх географічне розміщення.
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04.05.2024 15:29 Ответить
ТЦК дуже цікаво перелопачувати 2-3 млн додаткових справ ?
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05.05.2024 10:23 Ответить
Як казав ще вояк Швейк- ми на війну не підемо. Тому шо як казав верховний ухилянт- " я нікому нічего не долден".
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03.05.2024 19:02 Ответить
Генштаб, вашим обов'язком було замінувати та проконтролювати підрив всіх мостів. Це примітивщина з військової точки зору, але ви відправили туди зелених срочників які вибухівку до цього в житті ніколи не тримали і не знали що і як робити. Вас попереджали, що буде, якщо ви провалите контрнаступ. Навіть повному ідіоту було очевидно, що не можна за такої обмеженої кількості сил і ресурсів наступати на лінію суровікіна. Ви угробили людей, купу техніки. і замість того, щоб побудувати міцну оборону, сконцентруватися на утриманні територій, що залишилися, ви припустилися критичної і непоправної помилки. А тепер розповідаєте нам про новий великий наступ росіян. Якщо ви не в змозі організувати такі примітивні речі та приймати адекватні рішення, то діть науй. Генштаб, ІДІ НAXУN.
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03.05.2024 19:46 Ответить
висловлюєм недовіру військово - політичному керівництву держави.ідіть *****,з вами перемоги один *** не буде - зміна влади потім оновлення даних.
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03.05.2024 19:57 Ответить
Я теж висловлюю недовіру до Зеленського і компанії. Але якщо ми не відібʼємось, то тоді тебе призивати вже буде путін. Ти цього хочеш? І тоді ти отримаєш те на що заслужив, але навіщо нам усім чуж муйло? Так що не сци Андрюха, паровоз тобі в ухо.
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04.05.2024 14:19 Ответить
сам не сци,а воювати без зброї йде тільки довбойоб без голови.давай біжи.
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04.05.2024 15:54 Ответить
Тобто всі ми є порушниками -
Водночас парламентар заявив, що така норма дозволить ТЦК штрафувати всіх військовозобов'язаних, які порушували вимогу повідомляти військкомат про суттєві зміни (зміну місця проживання, отримання документів про освіту, закордонного паспорта тощо).
"Наскільки я читаю закон, то в принципі можна оштрафувати всіх... Я думаю що 99% чоловіків призовного віку за останні 10-20 років - вони мали подібні ситуації, вони абсолютно нормальні. І щось мені підказує, що протягом 7 днів після виникнення таких обставин ніхто не біг у військкомат і не повідомляв про це. Тобто всі ми є порушниками", - сказав він.

Джерело:
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03.05.2024 19:59 Ответить
не "абсолютно всі", а - "військовозобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, зобов'язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста, або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження"
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03.05.2024 20:24 Ответить
...якщо шо, то, особИсто, простіше і згоден, щоб "снЯлі с тролЄйбуса і відвезли до воєнкомату" чим стояти у різноманітних чергах годинами.. настоявся ще з Совка і оце дотепер.. та ще й самому реєструватися у "базах Портнова"...
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03.05.2024 20:39 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3633-IX#Text Закон
Стаття 22. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації
3. Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися:
Інші військовозобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, зобов'язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста

II. Прикінцеві та перехідні положення
громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані

Згідно закона - не всі, а тільки військовозобов'язані
Тобто якщо був виключений з обліку, то вже не військовозобов'язаний
Жінки, які мають медичну професію, виходить тепер також повинні уточнити дані...
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03.05.2024 21:10 Ответить
А в іншій новині так
За його словами, якщо чоловік виключений з військового обліку, це зазначено у реєстрах та він має про це позначку у військовому квитку, то не потрібно приходити для . Джерело:
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03.05.2024 22:53 Ответить
Тепер Генштаб у особі цього полковника Глущенкова буде трактувати Закони?!
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04.05.2024 07:56 Ответить
Короче кажучи, якщо Конституція на паузі то ЦЕ легко можна трактувати, як в один так і в інший бок (правила скасовані)👈 .
Тобто якщо вам хочеться , то можете нікуди не йти , і нічого там (в цей
комерційній установі " тцк") не відновлювати👈
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04.05.2024 09:29 Ответить
Чому мобілізацією займається вже безликий генштаб?
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04.05.2024 10:57 Ответить
К 18 мая все убегут кто-куда.
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04.05.2024 12:21 Ответить
Кто ? Куда ?
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04.05.2024 16:55 Ответить
Зеля останется один, как дырка в жопе.
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04.05.2024 13:05 Ответить
Клектронний кабінет призовника, військовозобов'язаного і резервіста,з легкої руки агента козиря, неодмінно потрапить на стіл гру-фсб. В цьому суть нововведення.
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04.05.2024 13:40 Ответить
"У Генштабі ЗСУ наголосили, що з 18 травня абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років мають оновити свої дані у ТЦК. "

100%- не всі!
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04.05.2024 15:00 Ответить
сферичний абсолют у вакуумі
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04.05.2024 15:29 Ответить
Багато людей вже мають оновлені дані, не кажучи вже, що когось вже й зняли з обліку.

Загалом, маємо і "закон", "ухвалений" з купою порушень, за фактично сфальшованого голосування, який грубо протерічить Конституції України у багатьох своїх нормах. Так і трактує його посадовці, як кожному заманеться - "від фонаря" - на що, вони в принципі не мають права і вчиняють тим самим злочин.
І, фактично, все це протягнули лише з однією метою: замість навести лад та врегулювати спірні питання - вирішили типу "узаконити" беззаконня та бєзпрєдєл, який відбувався до того.
А війни у нас в державі юридично досі немає. "ТЦК", якась "структура" поза законом - наділяється якимись, "повноваженнями". Просто, щоби "кошмарити" (та "стригти" людей).
Держава у нас теж, фактично, вже припинила своє існування. Замість цього маємо купу незрозумілих осіб, що крадуть в "елітних масштабах і що якось себе називають. Країна ще поки що є. Але країну перетворено на якесь "королевство кривих дзеркал".
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05.05.2024 10:24 Ответить
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