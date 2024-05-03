Совершенно все мужчины от 18 до 60 лет должны с 18 мая обновить данные в ТЦК, - Генштаб ВСУ

В Генштабе ВСУ отметили, что с 18 мая абсолютно все мужчины от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью NV заявил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник Юрий Глущенков.

"С 18 мая заработает электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста. У граждан будет возможность авторизовать свои данные через электронный кабинет, через визит в ЦНАП и также непосредственно в ТЦК. Это будет сделано с целью разгрузки ТЦК и чтобы сделать более удобный способ обновления данных для граждан", – пояснил он.

По словам Глущенкова, это касается абсолютно всех мужчин от 18 до 60 лет.

Также читайте: Чехия не поддерживает украинских мужчин, пытающихся избежать военного призыва, - глава МИД Липавский

"Законом предусмотрено, что граждане в возрасте от 18 до 60 лет мужского пола, подчеркиваю это, обязаны обновить свои данные. Это тесно связано с тем, что у нас в стране сейчас введен правовой режим военного положения, объявлена мобилизация и государство должно знать количество людей, состоящих у нее на военном учете.

Кстати, ограниченно пригодные законом 10313 были исключены и сейчас граждане будут иметь статус либо пригодный к военной службе, либо непригодный к военной службе. Таким образом, эта информация будет внесена в единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Это будет обновленная информация, она будет использована ТЦК для выполнения мер мобилизации", - пояснил он.

Мобилизация в Украине

Ранее в Минобороны сообщили, что электронный кабинет военнообязанного заработает с 18 мая.

Также был обнародован новый перечень болезней, по которому будут оцениваться пригодность к военной службе.

Также читайте: Новый перечень болезней, по которому будут оцениваться пригодность к военной службе. ДОКУМЕНТ