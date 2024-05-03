Абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років мають з 18 травня оновити дані в ТЦК, - Генштаб ЗСУ
У Генштабі ЗСУ наголосили, що з 18 травня абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років мають оновити свої дані у ТЦК.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю NV заявив представник Генерального штабу Збройних сил України, полковник Юрій Глущенков.
"З 18 травня запрацює електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного і резервіста. У громадян буде можливість авторизувати свої дані через електронний кабінет, через візит до ЦНАП і також безпосередньо до ТЦК. Це буде зроблено з метою розвантаження ТЦК і щоб зробити зручніший спосіб оновлення даних для громадян", - пояснив він.
За словами Глущенкова, це стосується абсолютно всіх чоловіків від 18 до 60 років.
"Законом передбачено, що громадяни віком від 18 до 60 років чоловічої статі, наголошую на цьому, зобов’язані оновити свої дані. Це тісно пов’язано з тим, що у нас у країні зараз введено правовий режим воєнного стану, оголошена мобілізація і держава повинна знати кількість людей, які перебувають у неї на військовому обліку. Незважаючи на те, що він придатний, обмежено придатний, або непридатний до військової служби.
До речі, обмежено придатні законом 10313 були виключені і зараз громадяни матимуть статус або придатний до військової служби, або непридатний до військової служби. Таким чином ця інформація буде внесена до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це буде оновлена інформація, вона буде використана ТЦК для виконання заходів мобілізації", - пояснив він.
Мобілізація в Україні
Раніше у Міноборони повідомили, що електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює з 18 травня.
Також було оприлюднено новий перелік хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби.
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Якщо не військовозобов*язаний, то нащо ??
Водночас парламентар заявив, що така норма дозволить ТЦК штрафувати всіх військовозобов'язаних, які порушували вимогу повідомляти військкомат про суттєві зміни (зміну місця проживання, отримання документів про освіту, закордонного паспорта тощо).
"Наскільки я читаю закон, то в принципі можна оштрафувати всіх... Я думаю що 99% чоловіків призовного віку за останні 10-20 років - вони мали подібні ситуації, вони абсолютно нормальні. І щось мені підказує, що протягом 7 днів після виникнення таких обставин ніхто не біг у військкомат і не повідомляв про це. Тобто всі ми є порушниками", - сказав він.
Джерело:
Стаття 22. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації
3. Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися:
Інші військовозобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, зобов'язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста
II. Прикінцеві та перехідні положення
громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані
Згідно закона - не всі, а тільки військовозобов'язані
Тобто якщо був виключений з обліку, то вже не військовозобов'язаний
Жінки, які мають медичну професію, виходить тепер також повинні уточнити дані...
За його словами, якщо чоловік виключений з військового обліку, це зазначено у реєстрах та він має про це позначку у військовому квитку, то не потрібно приходити для . Джерело:
Тобто якщо вам хочеться , то можете нікуди не йти , і нічого там (в цей
комерційній установі " тцк") не відновлювати👈
100%- не всі!
Загалом, маємо і "закон", "ухвалений" з купою порушень, за фактично сфальшованого голосування, який грубо протерічить Конституції України у багатьох своїх нормах. Так і трактує його посадовці, як кожному заманеться - "від фонаря" - на що, вони в принципі не мають права і вчиняють тим самим злочин.
І, фактично, все це протягнули лише з однією метою: замість навести лад та врегулювати спірні питання - вирішили типу "узаконити" беззаконня та бєзпрєдєл, який відбувався до того.
А війни у нас в державі юридично досі немає. "ТЦК", якась "структура" поза законом - наділяється якимись, "повноваженнями". Просто, щоби "кошмарити" (та "стригти" людей).
Держава у нас теж, фактично, вже припинила своє існування. Замість цього маємо купу незрозумілих осіб, що крадуть в "елітних масштабах і що якось себе називають. Країна ще поки що є. Але країну перетворено на якесь "королевство кривих дзеркал".