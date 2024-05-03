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Новини Мобілізація
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Абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років мають з 18 травня оновити дані в ТЦК, - Генштаб ЗСУ

призов,мобілізація,тцк

У Генштабі ЗСУ наголосили, що з 18 травня абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років мають оновити свої дані у ТЦК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю NV заявив представник Генерального штабу Збройних сил України, полковник Юрій Глущенков.

"З 18 травня запрацює електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного і резервіста. У громадян буде можливість авторизувати свої дані через електронний кабінет, через візит до ЦНАП і також безпосередньо до ТЦК. Це буде зроблено з метою розвантаження ТЦК і щоб зробити зручніший спосіб оновлення даних для громадян", - пояснив він.

За словами Глущенкова, це стосується абсолютно всіх чоловіків від 18 до 60 років.

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"Законом передбачено, що громадяни віком від 18 до 60 років чоловічої статі, наголошую на цьому, зобов’язані оновити свої дані. Це тісно пов’язано з тим, що у нас у країні зараз введено правовий режим воєнного стану, оголошена мобілізація і держава повинна знати кількість людей, які перебувають у неї на військовому обліку. Незважаючи на те, що він придатний, обмежено придатний, або непридатний до військової служби.

До речі, обмежено придатні законом 10313 були виключені і зараз громадяни матимуть статус або придатний до військової служби, або непридатний до військової служби. Таким чином ця інформація буде внесена до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це буде оновлена інформація, вона буде використана ТЦК для виконання заходів мобілізації", - пояснив він.

Мобілізація в Україні

Раніше у Міноборони повідомили, що електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює з 18 травня.

Також було оприлюднено новий перелік хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6497) мобілізація (3023) ТЦК та СП (560)


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Топ коментарі
+34
Сказав наш Гавнокомандуючий ,що Конституція на паузі...
Я так зрозумів,що вся ...з правами та обов'язками включно
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03.05.2024 13:50
+34
Я не довіряю державі, самі собі дані оновлюйте, хоч двома руками
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03.05.2024 14:12
+28
або велика -як Лієв чи Рєзніков)))
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03.05.2024 14:13
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Через электронный кабинет обновит. Влк ему не нужно проходить, если у него не мобилизационный возраст
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03.05.2024 17:41 Відповісти
При Залужному проводили опитування щодо довіри різним посадовцям, інститутам і гілкам влади. Треба зараз теж провести, чи є довіра до нинішнього військового й політичного керівництва. Тоді можна буде щось змінювати, щоб довіра зростала. Чи не на часі?
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03.05.2024 17:52 Відповісти
Яке відношення Залужний мав до соцопитування ? Не несіть маячню. Чи вже не знаєте які заслуго йому приписати ?Сама головная його заслуга - це непридатність до військової служби. !!!
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06.05.2024 06:29 Відповісти
Инна, и.. на...! Просто сиди на бутылке молча!
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08.05.2024 22:46 Відповісти
нічого там по хворобам не оновлено! Люди гинуть від епілепсії та гіпертензії навіть не доїжджаючи до учбових центрів. Йти щось "оновлювати" по наказу,котрий надав мабудь кремлівський злочинець- це просто самогубство.
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03.05.2024 18:20 Відповісти
та да ... прям мруть десятками і сотнями ...
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03.05.2024 18:38 Відповісти
Абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років мають з 18 травня оновити дані в ТЦК, - Генштаб ЗСУ"З 18 травня запрацює електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного і резервіста"

Якщо не військовозобов*язаний, то нащо ??
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03.05.2024 18:41 Відповісти
Просто так, щоб не розслаблялись
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04.05.2024 14:39 Відповісти
Бо потрібно знати кількість людських ресурсів і їх географічне розміщення.
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04.05.2024 15:29 Відповісти
ТЦК дуже цікаво перелопачувати 2-3 млн додаткових справ ?
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05.05.2024 10:23 Відповісти
Як казав ще вояк Швейк- ми на війну не підемо. Тому шо як казав верховний ухилянт- " я нікому нічего не долден".
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03.05.2024 19:02 Відповісти
Генштаб, вашим обов'язком було замінувати та проконтролювати підрив всіх мостів. Це примітивщина з військової точки зору, але ви відправили туди зелених срочників які вибухівку до цього в житті ніколи не тримали і не знали що і як робити. Вас попереджали, що буде, якщо ви провалите контрнаступ. Навіть повному ідіоту було очевидно, що не можна за такої обмеженої кількості сил і ресурсів наступати на лінію суровікіна. Ви угробили людей, купу техніки. і замість того, щоб побудувати міцну оборону, сконцентруватися на утриманні територій, що залишилися, ви припустилися критичної і непоправної помилки. А тепер розповідаєте нам про новий великий наступ росіян. Якщо ви не в змозі організувати такі примітивні речі та приймати адекватні рішення, то діть науй. Генштаб, ІДІ НAXУN.
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03.05.2024 19:46 Відповісти
висловлюєм недовіру військово - політичному керівництву держави.ідіть *****,з вами перемоги один *** не буде - зміна влади потім оновлення даних.
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03.05.2024 19:57 Відповісти
Я теж висловлюю недовіру до Зеленського і компанії. Але якщо ми не відібʼємось, то тоді тебе призивати вже буде путін. Ти цього хочеш? І тоді ти отримаєш те на що заслужив, але навіщо нам усім чуж муйло? Так що не сци Андрюха, паровоз тобі в ухо.
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04.05.2024 14:19 Відповісти
сам не сци,а воювати без зброї йде тільки довбойоб без голови.давай біжи.
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04.05.2024 15:54 Відповісти
Тобто всі ми є порушниками -
Водночас парламентар заявив, що така норма дозволить ТЦК штрафувати всіх військовозобов'язаних, які порушували вимогу повідомляти військкомат про суттєві зміни (зміну місця проживання, отримання документів про освіту, закордонного паспорта тощо).
"Наскільки я читаю закон, то в принципі можна оштрафувати всіх... Я думаю що 99% чоловіків призовного віку за останні 10-20 років - вони мали подібні ситуації, вони абсолютно нормальні. І щось мені підказує, що протягом 7 днів після виникнення таких обставин ніхто не біг у військкомат і не повідомляв про це. Тобто всі ми є порушниками", - сказав він.

Джерело:
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03.05.2024 19:59 Відповісти
не "абсолютно всі", а - "військовозобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, зобов'язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста, або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем свого перебування або знаходження"
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03.05.2024 20:24 Відповісти
...якщо шо, то, особИсто, простіше і згоден, щоб "снЯлі с тролЄйбуса і відвезли до воєнкомату" чим стояти у різноманітних чергах годинами.. настоявся ще з Совка і оце дотепер.. та ще й самому реєструватися у "базах Портнова"...
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03.05.2024 20:39 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3633-IX#Text Закон
Стаття 22. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації
3. Під час мобілізації громадяни зобов'язані з'явитися:
Інші військовозобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України, зобов'язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг або електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста

II. Прикінцеві та перехідні положення
громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим Законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані

Згідно закона - не всі, а тільки військовозобов'язані
Тобто якщо був виключений з обліку, то вже не військовозобов'язаний
Жінки, які мають медичну професію, виходить тепер також повинні уточнити дані...
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03.05.2024 21:10 Відповісти
А в іншій новині так
За його словами, якщо чоловік виключений з військового обліку, це зазначено у реєстрах та він має про це позначку у військовому квитку, то не потрібно приходити для . Джерело:
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03.05.2024 22:53 Відповісти
Тепер Генштаб у особі цього полковника Глущенкова буде трактувати Закони?!
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04.05.2024 07:56 Відповісти
Короче кажучи, якщо Конституція на паузі то ЦЕ легко можна трактувати, як в один так і в інший бок (правила скасовані)👈 .
Тобто якщо вам хочеться , то можете нікуди не йти , і нічого там (в цей
комерційній установі " тцк") не відновлювати👈
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04.05.2024 09:29 Відповісти
Чому мобілізацією займається вже безликий генштаб?
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04.05.2024 10:57 Відповісти
К 18 мая все убегут кто-куда.
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04.05.2024 12:21 Відповісти
Кто ? Куда ?
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04.05.2024 16:55 Відповісти
Зеля останется один, как дырка в жопе.
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04.05.2024 13:05 Відповісти
Клектронний кабінет призовника, військовозобов'язаного і резервіста,з легкої руки агента козиря, неодмінно потрапить на стіл гру-фсб. В цьому суть нововведення.
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04.05.2024 13:40 Відповісти
"У Генштабі ЗСУ наголосили, що з 18 травня абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років мають оновити свої дані у ТЦК. "

100%- не всі!
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04.05.2024 15:00 Відповісти
сферичний абсолют у вакуумі
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04.05.2024 15:29 Відповісти
Багато людей вже мають оновлені дані, не кажучи вже, що когось вже й зняли з обліку.

Загалом, маємо і "закон", "ухвалений" з купою порушень, за фактично сфальшованого голосування, який грубо протерічить Конституції України у багатьох своїх нормах. Так і трактує його посадовці, як кожному заманеться - "від фонаря" - на що, вони в принципі не мають права і вчиняють тим самим злочин.
І, фактично, все це протягнули лише з однією метою: замість навести лад та врегулювати спірні питання - вирішили типу "узаконити" беззаконня та бєзпрєдєл, який відбувався до того.
А війни у нас в державі юридично досі немає. "ТЦК", якась "структура" поза законом - наділяється якимись, "повноваженнями". Просто, щоби "кошмарити" (та "стригти" людей).
Держава у нас теж, фактично, вже припинила своє існування. Замість цього маємо купу незрозумілих осіб, що крадуть в "елітних масштабах і що якось себе називають. Країна ще поки що є. Але країну перетворено на якесь "королевство кривих дзеркал".
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05.05.2024 10:24 Відповісти
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