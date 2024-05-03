Абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років мають з 18 травня оновити дані в ТЦК, - Генштаб ЗСУ

У Генштабі ЗСУ наголосили, що з 18 травня абсолютно всі чоловіки від 18 до 60 років мають оновити свої дані у ТЦК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю NV заявив представник Генерального штабу Збройних сил України, полковник Юрій Глущенков.

"З 18 травня запрацює електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного і резервіста. У громадян буде можливість авторизувати свої дані через електронний кабінет, через візит до ЦНАП і також безпосередньо до ТЦК. Це буде зроблено з метою розвантаження ТЦК і щоб зробити зручніший спосіб оновлення даних для громадян", - пояснив він.

За словами Глущенкова, це стосується абсолютно всіх чоловіків від 18 до 60 років.

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"Законом передбачено, що громадяни віком від 18 до 60 років чоловічої статі, наголошую на цьому, зобов’язані оновити свої дані. Це тісно пов’язано з тим, що у нас у країні зараз введено правовий режим воєнного стану, оголошена мобілізація і держава повинна знати кількість людей, які перебувають у неї на військовому обліку. Незважаючи на те, що він придатний, обмежено придатний, або непридатний до військової служби.

До речі, обмежено придатні законом 10313 були виключені і зараз громадяни матимуть статус або придатний до військової служби, або непридатний до військової служби. Таким чином ця інформація буде внесена до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Це буде оновлена інформація, вона буде використана ТЦК для виконання заходів мобілізації", - пояснив він.

Мобілізація в Україні

Раніше у Міноборони повідомили, що електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює з 18 травня.

Також було оприлюднено новий перелік хвороб, за яким оцінюватимуть придатність до військової служби.

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