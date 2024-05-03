В течение суток зафиксировано 97 боевых столкновений, больше всего враг атакует на Авдеевском направлении, - Генштаб ВСУ
Продолжаются 800 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. За сутки зафиксировано 97 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
В общем враг нанес 2 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.
Обстановка на севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Барановка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Лесковщина, Клюсы, Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Вишенки, Могрица, Вороновка Сумской области; Стрелечье, Лукьянцы, Волчанск Харьковской области.
Боевые действия на востоке
На Купянском направлении нашими воинами отражены 6 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Кисловка Харьковской области; Андреевка, Стельмаховка Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Боровая Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.
На Лиманском направлении Силами обороны отражены 7 атак, совершенных противником при поддержке авиации в районе Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества Луганской области, а также населенных пунктов Терны, Торское Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское Луганской области; Терны, Ямполевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Новый, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спиорное, Ивано-Дарьевка и Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Роздоловка, Калиновка, Часов Яр, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 28 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Нетайлово и западнее Семеновки Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Волчье, Калиново, Желанное, Веселое, Новоселовка Первая, Камышевка, Карловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктовм, среди них Новоалександровка, Сокол, Уманское, Яснобродовка Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Прасковьевка и Водяное Донецкой области, где враг 12 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богоявленка и Евгеньевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Парасковеевка, Константиновка Донецкой области.
Боевые действия на юге
На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Красное, Белогорье, Работино, Щербаки Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток при поддержке авиации совершил 6 безуспешных атак на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Ольговка, Львово, Тягинка, Токаревка Херсонской области.
Удары по врагу
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и 3 пунктам управления, а подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления противника.
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