Общие боевые потери РФ с начала войны - около 472 140 человек (+1270 за сутки), 7354 танка, 12 102 артсистемы, 14 129 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 472 140 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 472 140 (+1270) человек,

танков - 7 354 (+22) единицы,

боевых бронированных машин - 14 129 (+33) единиц,

артиллерийских систем - 12 102 (+58) единицы,

РСЗО - 1053 (+0) единицы,

средств ПВО - 786 (+2) единиц,

самолетов - 348 (+0) единиц,

вертолетов - 325 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 580 (+19) единиц,

крылатых ракет - 2 126 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 26 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 16 266 (+42) единиц,

специальной техники - 1993 (+5) единицы.

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