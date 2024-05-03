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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 472 140 человек (+1270 за сутки), 7354 танка, 12 102 артсистемы, 14 129 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 472 140 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 472 140 (+1270) человек,
  • танков - 7 354 (+22) единицы,
  • боевых бронированных машин - 14 129 (+33) единиц,
  • артиллерийских систем - 12 102 (+58) единицы,
  • РСЗО - 1053 (+0) единицы,
  • средств ПВО - 786 (+2) единиц,
  • самолетов - 348 (+0) единиц,
  • вертолетов - 325 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 580 (+19) единиц,
  • крылатых ракет - 2 126 (+0) единиц,
  • кораблей /катеров - 26 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16 266 (+42) единиц,
  • специальной техники - 1993 (+5) единицы.

Также смотрите: Бойцы 23 ОМБр уничтожают российскую пехоту в районе Очеретино. ВИДЕО

Втрати ворога за 2 травня

Автор: 

армия РФ (19067) Генштаб ВС (6198) ликвидация (3483) уничтожение (6835)


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Геть оскаженіли мокші, 134 атаки за день. Проте і отримують звіздюлєй.
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03.05.2024 07:50 Ответить
Намолотили підарів добре.
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03.05.2024 08:00 Ответить
Оце пруть 3,14дари.
Дві доби травня і вже перша сотня по броні (104)
Арта сьогодні в рекордній п'ятірці
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03.05.2024 08:10 Ответить
фигасе арты сколько накосили 👍 да и автотехники тоже нехило сожгли
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03.05.2024 08:28 Ответить
Минув 3722 день москальсько-української війни.
162! одиниці техніки та 1270! чумардосів.
Арта 58!, броня 55!, логістика 42.
Темп утилізації свинособак достойний, техніка теж не відстає.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 472 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
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03.05.2024 08:47 Ответить
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03.05.2024 08:51 Ответить
 
 