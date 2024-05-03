Общие боевые потери РФ с начала войны - около 472 140 человек (+1270 за сутки), 7354 танка, 12 102 артсистемы, 14 129 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 472 140 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.05.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 472 140 (+1270) человек,
- танков - 7 354 (+22) единицы,
- боевых бронированных машин - 14 129 (+33) единиц,
- артиллерийских систем - 12 102 (+58) единицы,
- РСЗО - 1053 (+0) единицы,
- средств ПВО - 786 (+2) единиц,
- самолетов - 348 (+0) единиц,
- вертолетов - 325 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9 580 (+19) единиц,
- крылатых ракет - 2 126 (+0) единиц,
- кораблей /катеров - 26 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16 266 (+42) единиц,
- специальной техники - 1993 (+5) единицы.
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Дві доби травня і вже перша сотня по броні (104)
Арта сьогодні в рекордній п'ятірці
162! одиниці техніки та 1270! чумардосів.
Арта 58!, броня 55!, логістика 42.
Темп утилізації свинособак достойний, техніка теж не відстає.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 472 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.