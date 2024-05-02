Бойцы 23 ОМБр уничтожают российскую пехоту в районе Очеретино. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Ясні Очі" 23-й отдельной механизированной бригады продолжают работать по оккупантам в районе Очеретино.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Можно заметить, что основной силой врага в этом районе является пехота, которая лезет как зомби по посадкам, окопам, прячется под техникой и тому подобное. Но наши бойцы тоже не дают спокойно это делать, охотясь на уродов FPV-дронами. К сожалению, есть продвижение, ситуация вокруг остается сложной", - добавили в заметке.