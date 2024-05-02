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Бойцы 23 ОМБр уничтожают российскую пехоту в районе Очеретино. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Ясні Очі" 23-й отдельной механизированной бригады продолжают работать по оккупантам в районе Очеретино.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Можно заметить, что основной силой врага в этом районе является пехота, которая лезет как зомби по посадкам, окопам, прячется под техникой и тому подобное. Но наши бойцы тоже не дают спокойно это делать, охотясь на уродов FPV-дронами. К сожалению, есть продвижение, ситуация вокруг остается сложной", - добавили в заметке.

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Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536)


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Я так розумію, що у дрона спереді протизаплідна спіраль, щоб кацапи не плодилися !?
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02.05.2024 15:25 Ответить
Дякуємо! Нехай ваші Очі завжди будуть ясними!))))
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02.05.2024 15:28 Ответить
І як вони встигли вже стіки окопів там накопати. Замовник був не з мо України.
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02.05.2024 15:45 Ответить
жити захочеш - і без лопати накопаєш.
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02.05.2024 15:53 Ответить
У кацарылых в окопах реально есть РЕБ-ы.
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02.05.2024 16:31 Ответить
Можливо то колись були наші окопи.
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02.05.2024 17:07 Ответить
 
 