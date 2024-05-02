Силы обороны уничтожили российский танк Т-64БВ, оснащенный дополнительной защитой в виде мангала и сеток. ВИДЕО

Бойцы разведвзвода 3-й отдельной танковой Зализной бригады двумя дронами-камикадзе уничтожили российский танк Т-64БВ, оснащенный дополнительной защитой в виде мангала и сеток, в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

Воины первым ударом дрона на ходу остановили российский танк. Далее второй FPV-дрон атаковал уже поврежденное, "подготовленное" место, что привело к мощной детонации боекомплекта, передает Цензор.НЕТ.

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