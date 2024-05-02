Сили оборони знищили російський танк Т-64БВ, оснащений додатковим захистом у вигляді мангалу та сіток. ВIДЕО
Бійці розвідвзводу 3-ої окремої танкової Залізної бригади двома дронами-камікадзе знищили російський танк Т-64БВ, оснащений додатковим захистом у вигляді мангалу та сіток, у районі населеного пункту Білогорівка на Луганщині.
Воїни першим ударом дрона на ходу зупинили російський танк. Далі вже другий FPV-дрон атакував уже пошкоджене, "підготовлене" місце, що призвело до потужної детонації боєкомплекту, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+5 Дуб #512210
показати весь коментар02.05.2024 13:52
+4 Urs
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+3 Joshua Brooks
показати весь коментар02.05.2024 15:04
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Жити без орків і їх атак?..
Чи гарно так?.. Гарно так !
Не відчувати цю мразоту ніяк..
Блд, таке враження що танки у кацапів не закінчуються .... Чи Китай з Кореєй поставляють.