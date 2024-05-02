Сили оборони знищили російський танк Т-64БВ, оснащений додатковим захистом у вигляді мангалу та сіток. ВIДЕО

Бійці розвідвзводу 3-ої окремої танкової Залізної бригади двома дронами-камікадзе знищили російський танк Т-64БВ, оснащений додатковим захистом у вигляді мангалу та сіток, у районі населеного пункту Білогорівка на Луганщині.

Воїни першим ударом дрона на ходу зупинили російський танк. Далі вже другий FPV-дрон атакував уже пошкоджене, "підготовлене" місце, що призвело до потужної детонації боєкомплекту, передає Цензор.НЕТ.

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