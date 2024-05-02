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Сили оборони знищили російський танк Т-64БВ, оснащений додатковим захистом у вигляді мангалу та сіток. ВIДЕО

Бійці розвідвзводу 3-ої окремої танкової Залізної бригади двома дронами-камікадзе знищили російський танк Т-64БВ, оснащений додатковим захистом у вигляді мангалу та сіток, у районі населеного пункту Білогорівка на Луганщині.

Воїни першим ударом дрона на ходу зупинили російський танк. Далі вже другий FPV-дрон атакував уже пошкоджене, "підготовлене" місце, що призвело до потужної детонації боєкомплекту, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни ЗСУ нищать ворожу техніку разом з особовим складом за допомогою БМП Bradley. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7227)


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Топ коментарі
+5
Вскрытие рашистской консервы прошло успешно
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02.05.2024 13:52
+4
датчики цілі на першому дроні естетичні.
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02.05.2024 13:44
+3
Скоріше танк трофей кацапів..... Т-64БВ УКРАЇНСЬКИЙ ТАНК.
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02.05.2024 15:04
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датчики цілі на першому дроні естетичні.
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02.05.2024 13:44 Відповісти
Вскрытие рашистской консервы прошло успешно
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02.05.2024 13:52 Відповісти
Облетел умничка)))
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02.05.2024 14:40 Відповісти
Скоріше танк трофей кацапів..... Т-64БВ УКРАЇНСЬКИЙ ТАНК.
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02.05.2024 15:04 Відповісти
Цих танків ще в Криму росіяки затрофейлили
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02.05.2024 16:09 Відповісти
Чи гарно так?..Гарно так !
Жити без орків і їх атак?..
Чи гарно так?.. Гарно так !
Не відчувати цю мразоту ніяк..
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02.05.2024 15:09 Відповісти
Красіво.
Блд, таке враження що танки у кацапів не закінчуються .... Чи Китай з Кореєй поставляють.
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02.05.2024 15:52 Відповісти
Ремонтують орки підбиті та пошкоджені.Тому танк 3-4 рази,а то і більше ходить до бою,а щоб не воював стільки, треба його вщент спалювати
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02.05.2024 16:15 Відповісти
Так вони після влучання дронів і так згорають вщент коли горить БК, шо там ремонтувати 3 - 4 рази.
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02.05.2024 16:39 Відповісти
Згорають від дронів не багато.Багато залишаються нерухомими від поломок,мін,огня арти,птур,рпг,ркг,пт-ровів,...Таких русня евакуює на ЗППМ,а далі до ремрот,рембатів,бт.заводів..
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02.05.2024 17:00 Відповісти
Взагалі конструкція радянських танків зроблена таким чином що при попадання снаряду,міни, дрона, скиду в люк танку гранати в нього детонувало БК, особливо у Т 72. Після цього відновити танк шансів нуль, бо горить все і дотла,навіть розриває корпус танка. Не виключено що після підриву на протитанковій міні танк залишається цілий і БК не детонує.
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02.05.2024 17:05 Відповісти
Є таке.Особливо вразливі МЗ і АТ з б/к на т-64,т-72..,але у них існує система ППО,якщо вона добре налагоджена у балонах повно інертного газу,то пожару можна у деяких випадках запобігти
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02.05.2024 17:17 Відповісти
(АТ )- АЗ
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02.05.2024 17:19 Відповісти
 
 