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Новости Видео Война
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Два танка оккупантов горят на Авдеевском направлении после попытки штурма позиции 47-й ОМБр. ВИДЕО

Очередная попытка российских оккупантов прорвать оборону воинов 47-й отдельной механизированной бригады на Авдеевском направлении завершилась ничем.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Во время штурма враг потерял 2 танка, 5 МТ-ЛБ и группу пехоты, которых "размотали" артиллерия, экипажи "Брэдли" и дроны-камикадзе.

На кадрах, которые сняли бойцы роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й ОМБр, видно как горят российские танки.

Также смотрите: FPV-дрон 47-й ОМБр уничтожил двух оккупантов в их норе на Авдеевском направлении. ВИДЕО

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танк (2255) дроны (3912) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Просто краса))) Слава ЗСУ, Шана бійцям!!!! Але "Гомер", *****, мєхвод, знов втік(
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02.05.2024 00:12 Ответить
Кто-то максимально расслабился возле танка 🤣
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02.05.2024 00:22 Ответить
Якщо в танчик встромити з десчток гілочок, то це одоробло посеред дороги ніхто не побаче але "здохлиний" кацап поруч з шедевром польоту генія думки маскування таки видав "хамеліона".
БК нема, пального нема, горить масло і просмальцоване ганчір'я, асвабадітєлі *****, що далі? Як завжди - шапками (дупами) закидаєм?
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02.05.2024 00:48 Ответить
Путлер капут!
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02.05.2024 01:02 Ответить
А що робив РЕБ на башті?
Наводив наші дрони?
Китайська плата від приймача - так і пряцює: тільки шансон і слухати можна....
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02.05.2024 05:47 Ответить
Танкісти кустодрочери...
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02.05.2024 10:36 Ответить
 
 