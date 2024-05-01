Два танка оккупантов горят на Авдеевском направлении после попытки штурма позиции 47-й ОМБр. ВИДЕО
Очередная попытка российских оккупантов прорвать оборону воинов 47-й отдельной механизированной бригады на Авдеевском направлении завершилась ничем.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Во время штурма враг потерял 2 танка, 5 МТ-ЛБ и группу пехоты, которых "размотали" артиллерия, экипажи "Брэдли" и дроны-камикадзе.
На кадрах, которые сняли бойцы роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й ОМБр, видно как горят российские танки.
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БК нема, пального нема, горить масло і просмальцоване ганчір'я, асвабадітєлі *****, що далі? Як завжди - шапками (дупами) закидаєм?
Наводив наші дрони?
Китайська плата від приймача - так і пряцює: тільки шансон і слухати можна....