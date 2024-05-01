Танк окупантів горить на Авдіївському напрямку після спроби штурму позиції 47-ї ОМБр. ВIДЕО
Чергова спроба російських окупантів прорвати оборону воїнів 47-ї окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку завершилася невдало. Під час штурму ворог втратив 2 танки, 5 МТ-ЛБ та групу піхоти, яких "розмотали" артилерія, екіпажі "Бредлі" та дрони-камікадзе.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
На кадрах, що зняли бійці роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ї ОМБр, видно як горить російський танк.
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БК нема, пального нема, горить масло і просмальцоване ганчір'я, асвабадітєлі *****, що далі? Як завжди - шапками (дупами) закидаєм?
Наводив наші дрони?
Китайська плата від приймача - так і пряцює: тільки шансон і слухати можна....