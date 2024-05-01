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Танк окупантів горить на Авдіївському напрямку після спроби штурму позиції 47-ї ОМБр. ВIДЕО

Чергова спроба російських окупантів прорвати оборону воїнів 47-ї окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку завершилася невдало. Під час штурму ворог втратив 2 танки, 5 МТ-ЛБ та групу піхоти, яких "розмотали" артилерія, екіпажі "Бредлі" та дрони-камікадзе.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

На кадрах, що зняли бійці роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-ї ОМБр, видно як горить російський танк.

Також дивіться: Дрон-камікадзе атакує окупанта, який сидить на боєприпасах у російській БМП. ВIДЕО

Автор: 

танк (2066) дрони (4695) 47 окрема механізована бригада (265)


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Просто краса))) Слава ЗСУ, Шана бійцям!!!! Але "Гомер", *****, мєхвод, знов втік(
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02.05.2024 00:12 Відповісти
Кто-то максимально расслабился возле танка 🤣
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02.05.2024 00:22 Відповісти
Якщо в танчик встромити з десчток гілочок, то це одоробло посеред дороги ніхто не побаче але "здохлиний" кацап поруч з шедевром польоту генія думки маскування таки видав "хамеліона".
БК нема, пального нема, горить масло і просмальцоване ганчір'я, асвабадітєлі *****, що далі? Як завжди - шапками (дупами) закидаєм?
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02.05.2024 00:48 Відповісти
Путлер капут!
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02.05.2024 01:02 Відповісти
А що робив РЕБ на башті?
Наводив наші дрони?
Китайська плата від приймача - так і пряцює: тільки шансон і слухати можна....
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02.05.2024 05:47 Відповісти
Танкісти кустодрочери...
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02.05.2024 10:36 Відповісти
 
 