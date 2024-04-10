УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13390 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
18 636 21

Дрон-камікадзе атакує окупанта, який сидить на боєприпасах у російській БМП. ВIДЕО

Оператор дрона із підрозділу Strike Drones Company 47-ї ОМБр "Магура" ліквідував окупанта разом з ворожою БМП на Авдіївському напрямі фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українського оператора дрона опублікований у соцмережах.

Дивіться: В окупанта під час ремонту дронів вибухнула граната: "Все оборудование сгорело к чертям. Еще два дня потом детонировало". ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3924) БМП (411) 47 окрема механізована бригада (265)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Нова ікона орків. Молитва святому дрону

показати весь коментар
10.04.2024 19:44
+8
Эрекция была?
показати весь коментар
10.04.2024 19:42
+8
Не, глазунья 😂
показати весь коментар
10.04.2024 19:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Эрекция была?
показати весь коментар
10.04.2024 19:42 Відповісти
Не, глазунья 😂
показати весь коментар
10.04.2024 19:46 Відповісти
Ерекція полетіла вліво, а яйця вправо!
показати весь коментар
10.04.2024 19:46 Відповісти
Слухати треба. Була ROZPAKOVKA
показати весь коментар
10.04.2024 20:42 Відповісти
На молекулярном уровне. До коагуляции не дошло, бо сперма испарилась вместе с гогошарами , раньше сроку.
показати весь коментар
11.04.2024 02:05 Відповісти
Дрон ему в помощь.
показати весь коментар
10.04.2024 19:44 Відповісти
Нова ікона орків. Молитва святому дрону

показати весь коментар
10.04.2024 19:44 Відповісти
Аллах Акбар ! 😂

Всіх правовірних із світлим святом Курбан-Байрам!

.
показати весь коментар
10.04.2024 19:48 Відповісти
Алла Я в бар !
показати весь коментар
10.04.2024 20:07 Відповісти
Не... Цэ тупо кацапское авось. Но с какого бодуна идти на поводу у кацапа.
показати весь коментар
11.04.2024 02:06 Відповісти
яйця відірвало
показати весь коментар
10.04.2024 19:45 Відповісти
Смерть, московітам сруськага міфа, в Мирній Україні!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Слава Україні! Пильнуймо за приблудами95…
показати весь коментар
10.04.2024 19:49 Відповісти
Чілябінскіє мужикі такіє суровиє што висіживают вмєста яіц снаряди, каториє вмєсті с іхнімі жи яйцамі взриваюца
показати весь коментар
10.04.2024 20:03 Відповісти
Сектор ПРІЗ
показати весь коментар
10.04.2024 20:10 Відповісти
Це щоб "наверняка" а то потім повзаєш, думаєш, чи застрелитись...хоча, здається, він і так був вже жмуриком -хлопці просто добили беху.
показати весь коментар
10.04.2024 20:10 Відповісти
Мдаа, барон Мюн Хаузен відпочиває
показати весь коментар
10.04.2024 20:19 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4678128-baiden-uvelychyl-svoe-preymuschestvo-nad-trampom-opros Байден увеличил свое преимущество над Трампом - опрос
https://korrespondent.net/world/4678128-baiden-uvelychyl-svoe-preymuschestvo-nad-trampom-opros

Опрос Reuters свидетельствует о том, что 41% респондентов проголосовали бы за действующего президента, а за бывшего - только 37%.
показати весь коментар
10.04.2024 20:25 Відповісти
если и дальше рыжий будет блокировать помощь Украине он проиграет , ведь в США очень большая Украинская диаспора
показати весь коментар
10.04.2024 20:28 Відповісти
+ хорошие русские французы немцы британцы
показати весь коментар
10.04.2024 20:38 Відповісти
Підігрівав. Але погано. Наші воїни допомогли. Піддали жару!
показати весь коментар
10.04.2024 20:38 Відповісти
Вау! Какой шикарный нежданчик!!!
показати весь коментар
11.04.2024 03:52 Відповісти
 
 