Дрон-камікадзе атакує окупанта, який сидить на боєприпасах у російській БМП. ВIДЕО
Оператор дрона із підрозділу Strike Drones Company 47-ї ОМБр "Магура" ліквідував окупанта разом з ворожою БМП на Авдіївському напрямі фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українського оператора дрона опублікований у соцмережах.
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https://korrespondent.net/world/4678128-baiden-uvelychyl-svoe-preymuschestvo-nad-trampom-opros
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