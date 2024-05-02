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Бійці 23 ОМБр нищать російську піхоту в районі Очеретиного. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Ясні Очі" 23-ої окремої механізованої бригади продовжують працювати по окупантах в районі Очеретиного.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.

"Можна помітити, що основною силою ворога в цьому районі є піхота, яка лізе як зомбі по посадках, окопах, ховається під технікою тощо. Але наші бійці теж не дають спокійно це робити, полюючи на виродків FPV-дронами. На жаль, є просування, ситуація навколо залишається складною", - додали у дописі.

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Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) Очеретине (12)


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Я так розумію, що у дрона спереді протизаплідна спіраль, щоб кацапи не плодилися !?
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02.05.2024 15:25 Відповісти
Дякуємо! Нехай ваші Очі завжди будуть ясними!))))
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02.05.2024 15:28 Відповісти
І як вони встигли вже стіки окопів там накопати. Замовник був не з мо України.
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02.05.2024 15:45 Відповісти
жити захочеш - і без лопати накопаєш.
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02.05.2024 15:53 Відповісти
У кацарылых в окопах реально есть РЕБ-ы.
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02.05.2024 16:31 Відповісти
Можливо то колись були наші окопи.
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02.05.2024 17:07 Відповісти
 
 