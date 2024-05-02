Бійці 23 ОМБр нищать російську піхоту в районі Очеретиного. ВIДЕО
Бійці підрозділу "Ясні Очі" 23-ої окремої механізованої бригади продовжують працювати по окупантах в районі Очеретиного.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.
"Можна помітити, що основною силою ворога в цьому районі є піхота, яка лізе як зомбі по посадках, окопах, ховається під технікою тощо. Але наші бійці теж не дають спокійно це робити, полюючи на виродків FPV-дронами. На жаль, є просування, ситуація навколо залишається складною", - додали у дописі.
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AbOriginal_UA
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