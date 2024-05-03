Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 472 140 осіб (+1270 за добу), 7354 танки, 12 102 артсистеми, 14129 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 472 140 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 472140 (+1270) осіб / persons,
- танків ‒ 7354 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14129 (+33) од,
- артилерійських систем – 12102 (+58) од,
- РСЗВ – 1053 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 786 (+2) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9580 (+19),
- крилаті ракети ‒ 2126 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16266 (+42) од,
- спеціальна техніка ‒ 1993 (+5)
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дві доби травня і вже перша сотня по броні (104)
Арта сьогодні в рекордній п'ятірці
162! одиниці техніки та 1270! чумардосів.
Арта 58!, броня 55!, логістика 42.
Темп утилізації свинособак достойний, техніка теж не відстає.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 472 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.