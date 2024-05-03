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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 472 140 осіб (+1270 за добу), 7354 танки, 12 102 артсистеми, 14129 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 472 140 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько  472140 (+1270) осіб / persons,
  • танків ‒ 7354 (+22) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14129 (+33) од,
  • артилерійських систем   – 12102 (+58) од,
  • РСЗВ – 1053 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 786 (+2) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 9580 (+19),
  • крилаті ракети ‒ 2126 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16266 (+42) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 1993 (+5)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 126 окупантів та 23 одиниці озброєння й військової техніки

Втрати ворога за 2 травня

Автор: 

армія рф (17216) Генштаб ЗС (6497) ліквідація (3865) знищення (7147)


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Геть оскаженіли мокші, 134 атаки за день. Проте і отримують звіздюлєй.
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03.05.2024 07:50 Відповісти
Намолотили підарів добре.
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03.05.2024 08:00 Відповісти
Оце пруть 3,14дари.
Дві доби травня і вже перша сотня по броні (104)
Арта сьогодні в рекордній п'ятірці
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03.05.2024 08:10 Відповісти
фигасе арты сколько накосили 👍 да и автотехники тоже нехило сожгли
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03.05.2024 08:28 Відповісти
Минув 3722 день москальсько-української війни.
162! одиниці техніки та 1270! чумардосів.
Арта 58!, броня 55!, логістика 42.
Темп утилізації свинособак достойний, техніка теж не відстає.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 472 000!!! це більше, ніж таке місто як Тула.
Населення Тули за 3 роки зменшилось на 12 000 рил.
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03.05.2024 08:47 Відповісти
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03.05.2024 08:51 Відповісти
 
 