Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 472 140 осіб (+1270 за добу), 7354 танки, 12 102 артсистеми, 14129 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 472 140 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 472140 (+1270) осіб / persons,

танків ‒ 7354 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 14129 (+33) од,

артилерійських систем – 12102 (+58) од,

РСЗВ – 1053 (+0) од,

засоби ППО ‒ 786 (+2) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9580 (+19),

крилаті ракети ‒ 2126 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16266 (+42) од,

спеціальна техніка ‒ 1993 (+5)

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