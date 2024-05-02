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Новини Агресія Росії проти України
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Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 126 окупантів та 23 одиниці озброєння й військової техніки

Сили оборони півдня: втрати окупантів

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Так, протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 126 осіб. Також ворог втратив 23 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

  • 2 зенітно-ракетні комплекси - "БУК-М1" та "Стріла-10";
  • 1 міномет;
  • 12 одиниць авто-бронетехніки;
  • 3 станції радіоелектронної боротьби;
  • 1 комплекс відеоспостереження "Муром-М";
  • 2 аерофотостанції;
  • 2 човни.

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