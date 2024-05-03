Война 2024 года полностью отличается от 2022 года, - Павлюк

С 2022 года в Украине изменилась тактика боев. Теперь на фронте доминируют дроны. На сегодняшний день больше солдат погибают именно из-за атаки БпЛА, чем от ударов артиллерии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Times заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Беспилотники сейчас убивают больше солдат с обеих сторон, чем что-либо другое... Россияне также создали сценарий, по которому беспилотники могут видеть почти все, не только на линии фронта, но и на глубине от 10 до 30 км с обеих сторон", – сказал Павлюк.

Он пояснил, что именно беспилотники не позволяют ни одной из сторон создать большую ударную группировку, которую не заметили бы и не поразили ударные беспилотники большой дальности и артиллерия. Новая реальность заставила обе стороны работать с гораздо меньшими штурмовыми группами.

"Мы отошли от движения по батальонам или даже ротам", - добавил генерал.

Закончить войну можно через реальную изоляцию РФ и новые технологические преимущества

Павлюк подтвердил, что завершить войну только на полю боя не получится. Однако усиление санкций может помешать России увеличивать запасы ракет.

"Истощение на поле боя не положит конец войне. Лишь большая международная изоляция Кремля может остановить боевые действия. А также технологические преимущества Сейчас очень многие страны сидят, сложа руки, ожидая, чем закончится эта война, просто надеясь, что она их не повлияет", – подчеркнул командующий Сухопутных войск.

Напомним, 2 мая в интервью The Times Павлюк подтвердил, что российские оккупанты намерены захватить Харьков и Сумы.

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