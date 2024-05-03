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Новости Война
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Война 2024 года полностью отличается от 2022 года, - Павлюк

безпілотників,багато

С 2022 года в Украине изменилась тактика боев. Теперь на фронте доминируют дроны. На сегодняшний день больше солдат погибают именно из-за атаки БпЛА, чем от ударов артиллерии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Times заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Беспилотники сейчас убивают больше солдат с обеих сторон, чем что-либо другое... Россияне также создали сценарий, по которому беспилотники могут видеть почти все, не только на линии фронта, но и на глубине от 10 до 30 км с обеих сторон", – сказал Павлюк.

Он пояснил, что именно беспилотники не позволяют ни одной из сторон создать большую ударную группировку, которую не заметили бы и не поразили ударные беспилотники большой дальности и артиллерия. Новая реальность заставила обе стороны работать с гораздо меньшими штурмовыми группами.

"Мы отошли от движения по батальонам или даже ротам", - добавил генерал.

Закончить войну можно через реальную изоляцию РФ и новые технологические преимущества

Павлюк подтвердил, что завершить войну только на полю боя не получится. Однако усиление санкций может помешать России увеличивать запасы ракет.

"Истощение на поле боя не положит конец войне. Лишь большая международная изоляция Кремля может остановить боевые действия. А также технологические преимущества Сейчас очень многие страны сидят, сложа руки, ожидая, чем закончится эта война, просто надеясь, что она их не повлияет", – подчеркнул командующий Сухопутных войск.

Напомним, 2 мая в интервью The Times Павлюк подтвердил, что российские оккупанты намерены захватить Харьков и Сумы.

Также читайте: У россиян действительно есть план захвата Харькова и Сум, - Павлюк

Автор: 

беспилотник (3542) боевые действия (3946) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+14
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03.05.2024 11:20
+8
Та що там,весільні дрони,бла бла,рєзніков!
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03.05.2024 11:23
+5
В першу чергу війна 24-го від війни 22-го відрізняється тим, що в 22-му команда Залужного не заважала комбригам і комбатам робити свою справу, а підтримувала і забезпечувала, хоча б мінімально, ініціативні дії командирів середньої ланки і їх підрозділів.
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03.05.2024 11:53
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може хтось вже повірив у ставці, що дрони це сила, а примхи окремих невгамовних волонтерів...
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03.05.2024 11:19 Ответить
Та що там,весільні дрони,бла бла,рєзніков!
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03.05.2024 11:23 Ответить
Чорновол сказала, що самими дронами війни не виграти. Без арти, авіації та броні не обійтись.
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03.05.2024 11:44 Ответить
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03.05.2024 11:20 Ответить
Бо в зелених мета - знищити армію . Питання - що з цим всим робити
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03.05.2024 11:26 Ответить
Ну так сейчас в армии главное не профессионализм, а преданность ЗеЕрмаку... Готовность отдать/выполнить любой приказ.
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03.05.2024 11:29 Ответить
І знову вся надія на "низи".
Як розповіла обізнана людина, є багато способів відбрехатись від тупих БРок.
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03.05.2024 11:32 Ответить
В першу чергу війна 24-го від війни 22-го відрізняється тим, що в 22-му команда Залужного не заважала комбригам і комбатам робити свою справу, а підтримувала і забезпечувала, хоча б мінімально, ініціативні дії командирів середньої ланки і їх підрозділів.
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03.05.2024 11:53 Ответить
Сирника Геть ?
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03.05.2024 12:20 Ответить
? !!!
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03.05.2024 12:21 Ответить
А він змінив хоч щось на краще чи накомандував позитивні зміни на фронті?
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03.05.2024 21:44 Ответить
мы с самого начала применяли дрончики , это кацапня у нас переняла такую практику
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03.05.2024 12:19 Ответить
У 2022 крали меньше та Опа мало вмішувалася в дії ЗСУ.
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03.05.2024 12:46 Ответить
Так Резников же поганий був???
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03.05.2024 20:56 Ответить
Маячня,найбільші втрати від артилерії.
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04.05.2024 09:04 Ответить
 
 