Війна 2024 року повністю відрізняється від 2022 року, - Павлюк

З 2022 року в Україні змінилася тактика боїв. Тепер на фронті домінують дрони. На сьогодні більше солдатів гинуть саме через атаку БпЛА, ніж удари артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Times заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Безпілотники зараз вбивають більше солдатів з обох сторін, ніж будь-що інше... Росіяни також створили сценарій, за яким безпілотники можуть бачити майже все, не лише на лінії фронту, але й на глибині від 10 до 30 км з обох боків", - сказав Павлюк.

Він пояснив, що саме безпілотники не дозволяють жодній зі сторін створити велике ударне угруповування, яке б не помітили та не уразили ударні безпілотники великої дальності та артилерія. Нова реальність змусила обидві сторони працювати зі значно меншими штурмовими групами.

"Ми відійшли від руху батальйонами чи навіть ротами", - додав генерал.

Закінчити війну можна через реальну ізоляцію РФ і нові технологічні переваги

Павлюк підтвердив, що завершити війну лише на полю бою не вийде. Проте посилення санкцій може перешкодити Росії збільшувати запаси ракет.

"Виснаження на полі бою не покладе край війні. Лише більша міжнародна ізоляція Кремля може зупинити бойові дії. А також технологічні переваги Зараз дуже багато країн сидять, склавши руки, чекаючи, чим закінчиться ця війна, просто сподіваючись, що вона їх не вплине", - підкреслив командувач Сухопутних військ.

Нагадаємо, 2 травня в інтерв'ю The Times Павлюк підтвердив, що російські окупанти мають наміри захопити Харків та Суми.

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