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Новини Війна
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Війна 2024 року повністю відрізняється від 2022 року, - Павлюк

безпілотників,багато

З 2022 року в Україні змінилася тактика боїв. Тепер на фронті домінують дрони. На сьогодні більше солдатів гинуть саме через атаку БпЛА, ніж удари артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Times заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Безпілотники зараз вбивають більше солдатів з обох сторін, ніж будь-що інше... Росіяни також створили сценарій, за яким безпілотники можуть бачити майже все, не лише на лінії фронту, але й на глибині від 10 до 30 км з обох боків", - сказав Павлюк.

Він пояснив, що саме безпілотники не дозволяють жодній зі сторін створити велике ударне угруповування, яке б не помітили та не уразили ударні безпілотники великої дальності та артилерія. Нова реальність змусила обидві сторони працювати зі значно меншими штурмовими групами.

"Ми відійшли від руху батальйонами чи навіть ротами", - додав генерал.

Закінчити війну можна через реальну ізоляцію РФ і нові технологічні переваги

Павлюк підтвердив, що завершити війну  лише на полю бою не вийде. Проте посилення санкцій може перешкодити Росії збільшувати запаси ракет.

 "Виснаження на полі бою не покладе край війні. Лише більша міжнародна ізоляція Кремля може зупинити бойові дії. А також технологічні переваги Зараз дуже багато країн сидять, склавши руки, чекаючи, чим закінчиться ця війна, просто сподіваючись, що вона їх не вплине", - підкреслив командувач  Сухопутних військ.

Нагадаємо, 2 травня в інтерв'ю The Times Павлюк підтвердив, що російські окупанти мають наміри захопити Харків та Суми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія до кінця року планує мобілізувати ще близько 300 тисяч солдатів, - Павлюк

Автор: 

безпілотник (4102) бойові дії (3701) Павлюк Олександр (216)


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Топ коментарі
+14
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03.05.2024 11:20
+8
Та що там,весільні дрони,бла бла,рєзніков!
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03.05.2024 11:23
+5
В першу чергу війна 24-го від війни 22-го відрізняється тим, що в 22-му команда Залужного не заважала комбригам і комбатам робити свою справу, а підтримувала і забезпечувала, хоча б мінімально, ініціативні дії командирів середньої ланки і їх підрозділів.
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03.05.2024 11:53
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може хтось вже повірив у ставці, що дрони це сила, а примхи окремих невгамовних волонтерів...
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03.05.2024 11:19 Відповісти
Та що там,весільні дрони,бла бла,рєзніков!
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03.05.2024 11:23 Відповісти
Чорновол сказала, що самими дронами війни не виграти. Без арти, авіації та броні не обійтись.
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03.05.2024 11:44 Відповісти
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03.05.2024 11:20 Відповісти
Бо в зелених мета - знищити армію . Питання - що з цим всим робити
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03.05.2024 11:26 Відповісти
Ну так сейчас в армии главное не профессионализм, а преданность ЗеЕрмаку... Готовность отдать/выполнить любой приказ.
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03.05.2024 11:29 Відповісти
І знову вся надія на "низи".
Як розповіла обізнана людина, є багато способів відбрехатись від тупих БРок.
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03.05.2024 11:32 Відповісти
В першу чергу війна 24-го від війни 22-го відрізняється тим, що в 22-му команда Залужного не заважала комбригам і комбатам робити свою справу, а підтримувала і забезпечувала, хоча б мінімально, ініціативні дії командирів середньої ланки і їх підрозділів.
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03.05.2024 11:53 Відповісти
Сирника Геть ?
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03.05.2024 12:20 Відповісти
? !!!
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03.05.2024 12:21 Відповісти
А він змінив хоч щось на краще чи накомандував позитивні зміни на фронті?
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03.05.2024 21:44 Відповісти
мы с самого начала применяли дрончики , это кацапня у нас переняла такую практику
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03.05.2024 12:19 Відповісти
У 2022 крали меньше та Опа мало вмішувалася в дії ЗСУ.
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03.05.2024 12:46 Відповісти
Так Резников же поганий був???
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03.05.2024 20:56 Відповісти
Маячня,найбільші втрати від артилерії.
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04.05.2024 09:04 Відповісти
 
 