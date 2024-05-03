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Новини Війна
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Росія до кінця року планує мобілізувати ще близько 300 тисяч солдатів, - Павлюк

Чисельність російських військ в Україні значно збільшилася,

Кількість російських військ на території України значно збільшилася з початку повномасштабного вторгнення. На тимчасово окупованих територіях перебуває від 510 000 до 513 000 російських військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Times заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, чисельність російських військ може збільшитися впродовж року, оскільки Росія нарощує сили для літніх наступальних операцій.

"Ми вважаємо, що росіяни хочуть мобілізувати ще 100 тисяч військовослужбовців і що вони будуть використовувати їх для посилення своїх сил, які вже перебувають в Україні, у червні та липні", - заявив він.

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Павлюк зауважив, що щомісяця росіяни втрачають до 30 тисяч осіб убитими й пораненими

"Ми вважаємо, що до кінця року росіяни мають намір мобілізувати ще близько 300 тисяч солдатів. Але при цьому вони щомісяця втрачають від 25 000 до 30 000 осіб убитими й пораненими", - додав генерал-лейтенант.

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Автор: 

армія рф (17216) Павлюк Олександр (216)


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@це ж було вже" у них что день сурка одни и те же новости обьявлять?)
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03.05.2024 11:09 Відповісти
Ну и Украине надо набирать до 15000 человек в месяц чтобы сдерживать наступление рашистов.
20 областей под контролем, за месяц нельзя 1000 человек в области набирать без истерики и паники?
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03.05.2024 11:09 Відповісти
Так і набирають постійно. Я не знаю, чому у медійних військових, які не вилазять з ефірів, істерика
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03.05.2024 11:28 Відповісти
набирають))) якось у Дрогобичі бачив як у багажник пхали ))) і то масово і не прикриваючись. Бо від конституції для декого залишилась одна 65-та стаття. Як у росії
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03.05.2024 16:39 Відповісти
цікаво, скільки часу потрібно українському генералітету, який отримує шалене фінансування, зрозуміти, що треба боротися не з метастазами хвороби, а з причинами?
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03.05.2024 11:16 Відповісти
))) довго. Або вічність. Там нажаль радянщиною тхне, аж смердить: "я сказав" не думаючи, висновків не роблять взагалі, та "вот тут красити відсюда і до закату".
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03.05.2024 16:41 Відповісти
Членограй ермака не даром проваливает пополнение Армии!
Цап надеется числом и упорством и КАБами проломить оборону.
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03.05.2024 11:20 Відповісти
Кілька раз за велику війну писав, що раша має можливість мобілізувати 50 тис. на місяць. Україні щоб виграти війну треба знищувати 60 тис. на місяць, або 2000 на день. І віз і нині там. Ні конструктивної дискусії як це зробити, ні навіть постановки такої задачі. А різниця між мобілізованими і вбитими рашистами накоплюється і кількість таки переходить у якість.
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03.05.2024 15:14 Відповісти
а Павлюк, розказуючи шо це "російське ІПСО" разом з Клименком дали благословення пакувати у приватний транспорт своїм "орліам" пацанів прямо з вулиці, машини, автобуса да так, шо навіть родичі тижнями не в курсі де їхні діти, чоловіки та батьки. Певно таки хочуть 500 тис.
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03.05.2024 16:38 Відповісти
 
 