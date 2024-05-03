Росія до кінця року планує мобілізувати ще близько 300 тисяч солдатів, - Павлюк

Кількість російських військ на території України значно збільшилася з початку повномасштабного вторгнення. На тимчасово окупованих територіях перебуває від 510 000 до 513 000 російських військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю The Times заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, чисельність російських військ може збільшитися впродовж року, оскільки Росія нарощує сили для літніх наступальних операцій.

"Ми вважаємо, що росіяни хочуть мобілізувати ще 100 тисяч військовослужбовців і що вони будуть використовувати їх для посилення своїх сил, які вже перебувають в Україні, у червні та липні", - заявив він.

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Павлюк зауважив, що щомісяця росіяни втрачають до 30 тисяч осіб убитими й пораненими

"Ми вважаємо, що до кінця року росіяни мають намір мобілізувати ще близько 300 тисяч солдатів. Але при цьому вони щомісяця втрачають від 25 000 до 30 000 осіб убитими й пораненими", - додав генерал-лейтенант.

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