Россия до конца года планирует мобилизовать еще около 300 тысяч солдат, - Павлюк

Число российских войск на территории Украины значительно увеличилось с начала полномасштабного вторжения. На временно оккупированных территориях находится от 510 000 до 513 000 российских военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Times заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его словам, численность российских войск может увеличиться в течение года, поскольку Россия увеличивает силы для летних наступательных операций.

"Мы считаем, что россияне хотят мобилизовать еще 100 тысяч военнослужащих и что они будут использовать их для усиления своих сил, уже находящихся в Украине, в июне и июле", - заявил он.

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Павлюк отметил, что ежемесячно россияне теряют до 30 тысяч человек убитыми и ранеными.

"Мы считаем, что до конца года россияне намерены мобилизовать еще около 300 тысяч солдат. Но при этом они ежемесячно теряют от 25 000 до 30 000 человек убитыми и ранеными", – добавил генерал-лейтенант.

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