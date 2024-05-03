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Новости Война
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Россия до конца года планирует мобилизовать еще около 300 тысяч солдат, - Павлюк

Чисельність російських військ в Україні значно збільшилася,

Число российских войск на территории Украины значительно увеличилось с начала полномасштабного вторжения. На временно оккупированных территориях находится от 510 000 до 513 000 российских военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Times заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

По его словам, численность российских войск может увеличиться в течение года, поскольку Россия увеличивает силы для летних наступательных операций.

"Мы считаем, что россияне хотят мобилизовать еще 100 тысяч военнослужащих и что они будут использовать их для усиления своих сил, уже находящихся в Украине, в июне и июле", - заявил он.

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Павлюк отметил, что ежемесячно россияне теряют до 30 тысяч человек убитыми и ранеными.

"Мы считаем, что до конца года россияне намерены мобилизовать еще около 300 тысяч солдат. Но при этом они ежемесячно теряют от 25 000 до 30 000 человек убитыми и ранеными", – добавил генерал-лейтенант.

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Автор: 

армия РФ (19067) Павлюк Александр (191)


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@це ж було вже" у них что день сурка одни и те же новости обьявлять?)
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03.05.2024 11:09 Ответить
Ну и Украине надо набирать до 15000 человек в месяц чтобы сдерживать наступление рашистов.
20 областей под контролем, за месяц нельзя 1000 человек в области набирать без истерики и паники?
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03.05.2024 11:09 Ответить
Так і набирають постійно. Я не знаю, чому у медійних військових, які не вилазять з ефірів, істерика
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03.05.2024 11:28 Ответить
набирають))) якось у Дрогобичі бачив як у багажник пхали ))) і то масово і не прикриваючись. Бо від конституції для декого залишилась одна 65-та стаття. Як у росії
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03.05.2024 16:39 Ответить
цікаво, скільки часу потрібно українському генералітету, який отримує шалене фінансування, зрозуміти, що треба боротися не з метастазами хвороби, а з причинами?
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03.05.2024 11:16 Ответить
))) довго. Або вічність. Там нажаль радянщиною тхне, аж смердить: "я сказав" не думаючи, висновків не роблять взагалі, та "вот тут красити відсюда і до закату".
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03.05.2024 16:41 Ответить
Членограй ермака не даром проваливает пополнение Армии!
Цап надеется числом и упорством и КАБами проломить оборону.
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03.05.2024 11:20 Ответить
Кілька раз за велику війну писав, що раша має можливість мобілізувати 50 тис. на місяць. Україні щоб виграти війну треба знищувати 60 тис. на місяць, або 2000 на день. І віз і нині там. Ні конструктивної дискусії як це зробити, ні навіть постановки такої задачі. А різниця між мобілізованими і вбитими рашистами накоплюється і кількість таки переходить у якість.
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03.05.2024 15:14 Ответить
а Павлюк, розказуючи шо це "російське ІПСО" разом з Клименком дали благословення пакувати у приватний транспорт своїм "орліам" пацанів прямо з вулиці, машини, автобуса да так, шо навіть родичі тижнями не в курсі де їхні діти, чоловіки та батьки. Певно таки хочуть 500 тис.
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03.05.2024 16:38 Ответить
 
 