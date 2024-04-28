За неделю ликвидировано 6620 оккупантов и уничтожено 849 единиц военной техники. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины за прошедшую неделю ликвидировали 6620 российских оккупантов и уничтожили 849 единиц вооружения и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

"За неделю с 21 по 28 апреля 2024 года Силами обороны Украины уничтожено около 6620 человек личного состава противника", - говорится в сообщении.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

50 танков;

95 боевых бронированных машин;

229 артиллерийских систем;

4 РСЗО;

9 установок ППО;

280 единиц автотехники;

45 единиц спецтехники.

Кроме этого, украинские защитники уничтожили 9 ракет и 128 БпЛА.

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