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За неделю ликвидировано 6620 оккупантов и уничтожено 849 единиц военной техники. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины за прошедшую неделю ликвидировали 6620 российских оккупантов и уничтожили 849 единиц вооружения и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

"За неделю с 21 по 28 апреля 2024 года Силами обороны Украины уничтожено около 6620 человек личного состава противника", - говорится в сообщении.

Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:

  • 50 танков;
  • 95 боевых бронированных машин;
  • 229 артиллерийских систем;
  • 4 РСЗО;
  • 9 установок ППО;
  • 280 единиц автотехники;
  • 45 единиц спецтехники.

Кроме этого, украинские защитники уничтожили 9 ракет и 128 БпЛА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 466 150 человек (+1096 за сутки), 7279 танков, 11948 артсистем, 13 991 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Втрати ворога за тиждень

Автор: 

армия РФ (19035) ликвидация (3472) уничтожение (6823) Павлюк Александр (191)


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ПЕРЕСТАНЬТЕ ПИСАТИ ЦИФРИ РУССКІХ. ВОНИ ГОТОВІ ДО ВТРАТ В 40 млн
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28.04.2024 12:01 Ответить
***** готовий а хоч й до 80 млн. Але ж не вважаєте московитів хоч якось більш мотивованними за ЗСУ й українців в цілом .
Вони ******* й апладуют "спєціальнім операндам" виключно коли сидять з сосискою перед зомбоящиком .
А себе вони в окопах десь в 3 тисячах км від мамкиної (чи шльондрицької) цицьки не бачать й потрапив в ту халепу 99% з них миттєво починають зкиглити .
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28.04.2024 13:23 Ответить
Я в незнанні====ю
але сказати можу
Доосить і пари слів..

Спитай мене...
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28.04.2024 12:05 Ответить
Моя думка така, що населення (за межами прокордонних міст таких як Бєлгород) тільки тоді почне відчувати їх втрати , коли вбитих окрів буде десь так під 800-900 тисяч тобто 300-х тоді буде йще міліьона 3 . Бо легке пораннення мало хто бачить . Тільки з середньої важкості (це без кінцівок) населення вже бачить .
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28.04.2024 13:17 Ответить
 
 