За неделю ликвидировано 6620 оккупантов и уничтожено 849 единиц военной техники. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины за прошедшую неделю ликвидировали 6620 российских оккупантов и уничтожили 849 единиц вооружения и военной техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.
"За неделю с 21 по 28 апреля 2024 года Силами обороны Украины уничтожено около 6620 человек личного состава противника", - говорится в сообщении.
Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск:
- 50 танков;
- 95 боевых бронированных машин;
- 229 артиллерийских систем;
- 4 РСЗО;
- 9 установок ППО;
- 280 единиц автотехники;
- 45 единиц спецтехники.
Кроме этого, украинские защитники уничтожили 9 ракет и 128 БпЛА.
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Вони ******* й апладуют "спєціальнім операндам" виключно коли сидять з сосискою перед зомбоящиком .
А себе вони в окопах десь в 3 тисячах км від мамкиної (чи шльондрицької) цицьки не бачать й потрапив в ту халепу 99% з них миттєво починають зкиглити .
але сказати можу
Доосить і пари слів..
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