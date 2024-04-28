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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 466 150 осіб (+1096 за добу), 7279 танків, 11948 артсистем, 13 991 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 466150 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 466150 (+1096) осіб,
  • танків ‒ 7279 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13991 (+20) од,
  • артилерійських систем  – 11948 (+43) од,
  • РСЗВ – 1050 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 776 (+1) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9507 (+22),
  • крилаті ракети ‒ 2124 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16065 (+46) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1971 (+3)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 160 окупантів та 42 одиниці озброєння й військової техніки

Втрати ворога за добу

Автор: 

армія рф (17185) Генштаб ЗС (6484) ліквідація (3854) знищення (7135)


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Топ коментарі
+23
Минув 3717 день москальсько-української війни.
125! одиниць техніки та 1096! чумардосів.
Арта 44, броня 31, логістика 46.
Загальна кількість наземної техніки перевалила за 53 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 466 000!!! це більше, ніж таке місто як Астрахань.
Населення Астрахані за 3 роки зменшилось на 10 000 рил.
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28.04.2024 08:40
+22
«Верба» - українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E реактивна система залпового вогню калібру 122 мм на базі вантажівки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%90%D0%97-6322 КрАЗ-6322 і бойової частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-21_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%C2%BB БМ-21 «Град» . Представлена у 2015 році https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F ХКБМ ім. О. О. Морозова . «Верба» є глибокою модернізацією БМ-21 «Град» і має ряд вдосконалень у порівнянні з ним, зокрема: систему навігації, зв'язку, вирівнювання і стабілізації платформи. Була розроблена також заряджальна машина, яка автоматизує процес заряджання.

Комплекс прийнятий на озброєння України у 2019 році.
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28.04.2024 08:51
+14
Кацапье, сьогодні Вербна неділя, і ******* вас будуть не вербою, як у вас на болотах, а з усією люттю українські воїни, до самого вашого скону.
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28.04.2024 08:49
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Підготовка до інагурації куйла-буде про що мовити.Слава ЗСУ.
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28.04.2024 08:23 Відповісти
термин "глобальный юг" придумал лично кабаев
никакого "глобального юга" конечно не существует
а придумал кабаев его чтобы кацапия возглавила "глобальный юг" на бумаге
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28.04.2024 14:10 Відповісти
Знищення інфернального зла іде за планом, збільшуючись у кількості.
Слава ЗСУ! Україні Слава! Героям Слава!
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28.04.2024 08:30 Відповісти
1096 тушок? У когось, здається, синдром бухгалтера...
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28.04.2024 08:32 Відповісти
это второй день подряд...!
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28.04.2024 08:37 Відповісти
Учора - 1124 в мінусі.
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28.04.2024 11:52 Відповісти
Ні, то у бухгалтера начальник перфекціоніст.
Проте Сочі гудбай, а завтра скоріш за все і Астрахань гудбай
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28.04.2024 08:40 Відповісти
Та ні! Здається "Хтось" зателефонував і сказав: "Снаряди не лімітувать! Нові - на підході!" От і "поперло"!
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28.04.2024 08:49 Відповісти
Вони про те, що раніше завжди тушки округляли до десятків, а вже 2й день підряд видають з точністю до одиниць ))
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28.04.2024 09:17 Відповісти
Та ні, це не другий день поспіль, сьогодні виправили вчорашню "інициативу" нового бухгалтера, тепер знову підуть "десятки". Погодьтесь, якось дивно виглядає 1124 і орієнтовно.
Проте 2 200 чумардосів за дві доби таки дуже гарно.
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28.04.2024 09:56 Відповісти
Я теж так подумав, але просто вже не писав ))
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28.04.2024 10:44 Відповісти
Минув 3717 день москальсько-української війни.
125! одиниць техніки та 1096! чумардосів.
Арта 44, броня 31, логістика 46.
Загальна кількість наземної техніки перевалила за 53 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 466 000!!! це більше, ніж таке місто як Астрахань.
Населення Астрахані за 3 роки зменшилось на 10 000 рил.
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28.04.2024 08:40 Відповісти
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28.04.2024 08:47 Відповісти
Астрахань!!! Астрахань!!! Астрахань!!!
Ай маладэц, наконец-то дочекались
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28.04.2024 14:13 Відповісти
Сподіваюсь, що до літа буде "півмільйона гарних москалів, гарних москалів, гарних москалів"
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28.04.2024 08:45 Відповісти
Кацапье, сьогодні Вербна неділя, і ******* вас будуть не вербою, як у вас на болотах, а з усією люттю українські воїни, до самого вашого скону.
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28.04.2024 08:49 Відповісти
«Верба» - українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E реактивна система залпового вогню калібру 122 мм на базі вантажівки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%90%D0%97-6322 КрАЗ-6322 і бойової частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-21_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%C2%BB БМ-21 «Град» . Представлена у 2015 році https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F ХКБМ ім. О. О. Морозова . «Верба» є глибокою модернізацією БМ-21 «Град» і має ряд вдосконалень у порівнянні з ним, зокрема: систему навігації, зв'язку, вирівнювання і стабілізації платформи. Була розроблена також заряджальна машина, яка автоматизує процес заряджання.

Комплекс прийнятий на озброєння України у 2019 році.
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28.04.2024 08:51 Відповісти
Випередили)) теж саме подумалось))
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28.04.2024 08:57 Відповісти
Чому, можна і РСЗВ "Верба", якщо не всі зарили й до них є снаряди..
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28.04.2024 08:56 Відповісти
Снаряди до них навіть кацапські підходять - бо сама пускова установка та сама залишилася Просто шасі інше і управління стрільбою модернізоване
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28.04.2024 10:59 Відповісти
Та да, але ж їх ще у кацапів відібрати треба..
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28.04.2024 11:51 Відповісти
Вони і у наших союзників є
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28.04.2024 13:23 Відповісти
Будемо чекати..
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28.04.2024 15:49 Відповісти
30 дней - 33 000 чмобиков в минусах.
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28.04.2024 10:31 Відповісти
+ май,33100 = 66 310 задвухсоченых цапорылых.
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28.04.2024 10:32 Відповісти
ББК багато! Ще пару днів тому на мотоциклах та гольфкарах роз'їжджали. Мабуть наші почали бити "армян" - рашистських "миротворців", що їх з Нагорного Карабаху до України "вивели" на посилення орків. Разом з їхніми ББК.
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28.04.2024 10:31 Відповісти
Та там їх не так вже й багато! Близько 80 ББМ (танків та БМП -нема тільки БТР та бронеавтомобілі) Близько 200 - вантажівок Та 2 тисячі "тушок"
На два-три дні роботи...
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28.04.2024 11:04 Відповісти
Та я ж і не кажу, що "армян" багато. Я маю на увазі, что у рашко-втратах з'явилися ББК - зачно більше, ніж за останні тижні (коли оркі ганяли на моциках та карах). Навряд чи "уралвагонзавод" чи щось таке підметушилося, бо санкції все ж таки діють - мало на повільно, але...
Ось я й подумала, що "армяни" досталися фронту, бо вони ж свої ББК привезли.

А так тих "армян" нашім атлантам та гераклам таки на два-три дні роботи!
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28.04.2024 16:11 Відповісти
 
 