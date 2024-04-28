Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 466 150 осіб (+1096 за добу), 7279 танків, 11948 артсистем, 13 991 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 466150 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 466150 (+1096) осіб,

танків ‒ 7279 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 13991 (+20) од,

артилерійських систем – 11948 (+43) од,

РСЗВ – 1050 (+1) од,

засоби ППО ‒ 776 (+1) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9507 (+22),

крилаті ракети ‒ 2124 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16065 (+46) од,

спеціальна техніка ‒ 1971 (+3)

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