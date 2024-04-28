Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 466 150 осіб (+1096 за добу), 7279 танків, 11948 артсистем, 13 991 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 466150 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 466150 (+1096) осіб,
- танків ‒ 7279 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13991 (+20) од,
- артилерійських систем – 11948 (+43) од,
- РСЗВ – 1050 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 776 (+1) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9507 (+22),
- крилаті ракети ‒ 2124 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16065 (+46) од,
- спеціальна техніка ‒ 1971 (+3)
Топ коментарі
+23 Qq Qqq #455433
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+22 Яр Холодний
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+14 Анатолий Воробей #585495
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никакого "глобального юга" конечно не существует
а придумал кабаев его чтобы кацапия возглавила "глобальный юг" на бумаге
Слава ЗСУ! Україні Слава! Героям Слава!
Проте Сочі гудбай, а завтра скоріш за все і Астрахань гудбай
Проте 2 200 чумардосів за дві доби таки дуже гарно.
125! одиниць техніки та 1096! чумардосів.
Арта 44, броня 31, логістика 46.
Загальна кількість наземної техніки перевалила за 53 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 466 000!!! це більше, ніж таке місто як Астрахань.
Населення Астрахані за 3 роки зменшилось на 10 000 рил.
Ай маладэц, наконец-то дочекались
Комплекс прийнятий на озброєння України у 2019 році.
На два-три дні роботи...
Ось я й подумала, що "армяни" досталися фронту, бо вони ж свої ББК привезли.
А так тих "армян" нашім атлантам та гераклам таки на два-три дні роботи!