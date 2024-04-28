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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 466 150 человек (+1096 за сутки), 7279 танков, 11948 артсистем, 13 991 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 466150 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 466150 (+1096) человек,
  • танков - 7279 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 13991 (+20) ед,
  • артиллерийских систем - 11948 (+43) ед,
  • РСЗО - 1050 (+1) ед,
  • средства ППО - 776 (+1) ед,
  • самолетов - 348 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9507 (+22),
  • крылатые ракеты - 2124 (+0),
  • корабли /катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16065 (+46) ед,
  • специальная техника - 1971 (+3)

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Втрати ворога за добу

Автор: 

армия РФ (19035) Генштаб ВС (6186) ликвидация (3472) уничтожение (6823)


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Топ комментарии
+23
Минув 3717 день москальсько-української війни.
125! одиниць техніки та 1096! чумардосів.
Арта 44, броня 31, логістика 46.
Загальна кількість наземної техніки перевалила за 53 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 466 000!!! це більше, ніж таке місто як Астрахань.
Населення Астрахані за 3 роки зменшилось на 10 000 рил.
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28.04.2024 08:40
+22
«Верба» - українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E реактивна система залпового вогню калібру 122 мм на базі вантажівки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%90%D0%97-6322 КрАЗ-6322 і бойової частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-21_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%C2%BB БМ-21 «Град» . Представлена у 2015 році https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F ХКБМ ім. О. О. Морозова . «Верба» є глибокою модернізацією БМ-21 «Град» і має ряд вдосконалень у порівнянні з ним, зокрема: систему навігації, зв'язку, вирівнювання і стабілізації платформи. Була розроблена також заряджальна машина, яка автоматизує процес заряджання.

Комплекс прийнятий на озброєння України у 2019 році.
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28.04.2024 08:51
+14
Кацапье, сьогодні Вербна неділя, і ******* вас будуть не вербою, як у вас на болотах, а з усією люттю українські воїни, до самого вашого скону.
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28.04.2024 08:49
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Правила форума Совет форумчан
Підготовка до інагурації куйла-буде про що мовити.Слава ЗСУ.
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28.04.2024 08:23 Ответить
термин "глобальный юг" придумал лично кабаев
никакого "глобального юга" конечно не существует
а придумал кабаев его чтобы кацапия возглавила "глобальный юг" на бумаге
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28.04.2024 14:10 Ответить
Знищення інфернального зла іде за планом, збільшуючись у кількості.
Слава ЗСУ! Україні Слава! Героям Слава!
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28.04.2024 08:30 Ответить
1096 тушок? У когось, здається, синдром бухгалтера...
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28.04.2024 08:32 Ответить
это второй день подряд...!
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28.04.2024 08:37 Ответить
Учора - 1124 в мінусі.
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28.04.2024 11:52 Ответить
Ні, то у бухгалтера начальник перфекціоніст.
Проте Сочі гудбай, а завтра скоріш за все і Астрахань гудбай
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28.04.2024 08:40 Ответить
Та ні! Здається "Хтось" зателефонував і сказав: "Снаряди не лімітувать! Нові - на підході!" От і "поперло"!
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28.04.2024 08:49 Ответить
Вони про те, що раніше завжди тушки округляли до десятків, а вже 2й день підряд видають з точністю до одиниць ))
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28.04.2024 09:17 Ответить
Та ні, це не другий день поспіль, сьогодні виправили вчорашню "інициативу" нового бухгалтера, тепер знову підуть "десятки". Погодьтесь, якось дивно виглядає 1124 і орієнтовно.
Проте 2 200 чумардосів за дві доби таки дуже гарно.
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28.04.2024 09:56 Ответить
Я теж так подумав, але просто вже не писав ))
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28.04.2024 10:44 Ответить
Минув 3717 день москальсько-української війни.
125! одиниць техніки та 1096! чумардосів.
Арта 44, броня 31, логістика 46.
Загальна кількість наземної техніки перевалила за 53 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 466 000!!! це більше, ніж таке місто як Астрахань.
Населення Астрахані за 3 роки зменшилось на 10 000 рил.
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28.04.2024 08:40 Ответить
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28.04.2024 08:47 Ответить
Астрахань!!! Астрахань!!! Астрахань!!!
Ай маладэц, наконец-то дочекались
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28.04.2024 14:13 Ответить
Сподіваюсь, що до літа буде "півмільйона гарних москалів, гарних москалів, гарних москалів"
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28.04.2024 08:45 Ответить
Кацапье, сьогодні Вербна неділя, і ******* вас будуть не вербою, як у вас на болотах, а з усією люттю українські воїни, до самого вашого скону.
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28.04.2024 08:49 Ответить
«Верба» - українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E реактивна система залпового вогню калібру 122 мм на базі вантажівки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%90%D0%97-6322 КрАЗ-6322 і бойової частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-21_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%C2%BB БМ-21 «Град» . Представлена у 2015 році https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F ХКБМ ім. О. О. Морозова . «Верба» є глибокою модернізацією БМ-21 «Град» і має ряд вдосконалень у порівнянні з ним, зокрема: систему навігації, зв'язку, вирівнювання і стабілізації платформи. Була розроблена також заряджальна машина, яка автоматизує процес заряджання.

Комплекс прийнятий на озброєння України у 2019 році.
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28.04.2024 08:51 Ответить
Випередили)) теж саме подумалось))
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28.04.2024 08:57 Ответить
Чому, можна і РСЗВ "Верба", якщо не всі зарили й до них є снаряди..
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28.04.2024 08:56 Ответить
Снаряди до них навіть кацапські підходять - бо сама пускова установка та сама залишилася Просто шасі інше і управління стрільбою модернізоване
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28.04.2024 10:59 Ответить
Та да, але ж їх ще у кацапів відібрати треба..
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28.04.2024 11:51 Ответить
Вони і у наших союзників є
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28.04.2024 13:23 Ответить
Будемо чекати..
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28.04.2024 15:49 Ответить
30 дней - 33 000 чмобиков в минусах.
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28.04.2024 10:31 Ответить
+ май,33100 = 66 310 задвухсоченых цапорылых.
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28.04.2024 10:32 Ответить
ББК багато! Ще пару днів тому на мотоциклах та гольфкарах роз'їжджали. Мабуть наші почали бити "армян" - рашистських "миротворців", що їх з Нагорного Карабаху до України "вивели" на посилення орків. Разом з їхніми ББК.
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28.04.2024 10:31 Ответить
Та там їх не так вже й багато! Близько 80 ББМ (танків та БМП -нема тільки БТР та бронеавтомобілі) Близько 200 - вантажівок Та 2 тисячі "тушок"
На два-три дні роботи...
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28.04.2024 11:04 Ответить
Та я ж і не кажу, що "армян" багато. Я маю на увазі, что у рашко-втратах з'явилися ББК - зачно більше, ніж за останні тижні (коли оркі ганяли на моциках та карах). Навряд чи "уралвагонзавод" чи щось таке підметушилося, бо санкції все ж таки діють - мало на повільно, але...
Ось я й подумала, що "армяни" досталися фронту, бо вони ж свої ББК привезли.

А так тих "армян" нашім атлантам та гераклам таки на два-три дні роботи!
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28.04.2024 16:11 Ответить
 
 