Общие боевые потери РФ с начала войны – около 466 150 человек (+1096 за сутки), 7279 танков, 11948 артсистем, 13 991 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 466150 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 466150 (+1096) человек,

танков - 7279 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 13991 (+20) ед,

артиллерийских систем - 11948 (+43) ед,

РСЗО - 1050 (+1) ед,

средства ППО - 776 (+1) ед,

самолетов - 348 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9507 (+22),

крылатые ракеты - 2124 (+0),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 16065 (+46) ед,

специальная техника - 1971 (+3)

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