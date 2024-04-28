Общие боевые потери РФ с начала войны – около 466 150 человек (+1096 за сутки), 7279 танков, 11948 артсистем, 13 991 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 466150 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.04.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 466150 (+1096) человек,
- танков - 7279 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 13991 (+20) ед,
- артиллерийских систем - 11948 (+43) ед,
- РСЗО - 1050 (+1) ед,
- средства ППО - 776 (+1) ед,
- самолетов - 348 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9507 (+22),
- крылатые ракеты - 2124 (+0),
- корабли /катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16065 (+46) ед,
- специальная техника - 1971 (+3)
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никакого "глобального юга" конечно не существует
а придумал кабаев его чтобы кацапия возглавила "глобальный юг" на бумаге
Слава ЗСУ! Україні Слава! Героям Слава!
Проте Сочі гудбай, а завтра скоріш за все і Астрахань гудбай
Проте 2 200 чумардосів за дві доби таки дуже гарно.
125! одиниць техніки та 1096! чумардосів.
Арта 44, броня 31, логістика 46.
Загальна кількість наземної техніки перевалила за 53 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 466 000!!! це більше, ніж таке місто як Астрахань.
Населення Астрахані за 3 роки зменшилось на 10 000 рил.
Ай маладэц, наконец-то дочекались
Комплекс прийнятий на озброєння України у 2019 році.
На два-три дні роботи...
Ось я й подумала, що "армяни" досталися фронту, бо вони ж свої ББК привезли.
А так тих "армян" нашім атлантам та гераклам таки на два-три дні роботи!