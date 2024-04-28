За тиждень ліквідовано 6620 окупантів та знищено 849 одиниць військової техніки. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України за минулий тиждень ліквідували 6620 російських окупантів і знищили 849 одиниць озброєння та військової техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.
"За тиждень з 21 по 28 квітня 2024 року Силами оборони України знищено близько 6620 осіб особового складу противника", - йдеться в повідомленні.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 50 танків;
- 95 бойових броньованих машин;
- 229 артилерійських систем;
- 4 РСЗВ;
- 9 установок ППО;
- 280 одиниць автотехніки;
- 45 одиниць спецтехніки.
Окрім цього, українські захисники знищили 9 ракет та 128 БпЛА.
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Вони ******* й апладуют "спєціальнім операндам" виключно коли сидять з сосискою перед зомбоящиком .
А себе вони в окопах десь в 3 тисячах км від мамкиної (чи шльондрицької) цицьки не бачать й потрапив в ту халепу 99% з них миттєво починають зкиглити .
але сказати можу
Доосить і пари слів..
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