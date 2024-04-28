За тиждень ліквідовано 6620 окупантів та знищено 849 одиниць військової техніки. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України за минулий тиждень ліквідували 6620 російських окупантів і знищили 849 одиниць озброєння та військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

"За тиждень з 21 по 28 квітня 2024 року Силами оборони України знищено близько 6620 осіб особового складу противника", - йдеться в повідомленні.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

50 танків;

95 бойових броньованих машин;

229 артилерійських систем;

4 РСЗВ;

9 установок ППО;

280 одиниць автотехніки;

45 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, українські захисники знищили 9 ракет та 128 БпЛА.

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