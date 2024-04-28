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За тиждень ліквідовано 6620 окупантів та знищено 849 одиниць військової техніки. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України за минулий тиждень ліквідували 6620 російських окупантів і знищили 849 одиниць озброєння та військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

"За тиждень з 21 по 28 квітня 2024 року Силами оборони України знищено близько 6620 осіб особового складу противника", - йдеться в повідомленні.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 50 танків;
  • 95 бойових броньованих машин;
  • 229 артилерійських систем;
  • 4 РСЗВ;
  • 9 установок ППО;
  • 280 одиниць автотехніки;
  •  45 одиниць спецтехніки.

Окрім цього, українські захисники знищили 9 ракет та 128 БпЛА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 466 150 осіб (+1096 за добу), 7279 танків, 11948 артсистем, 13 991 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Втрати ворога за тиждень

Автор: 

армія рф (17185) ліквідація (3854) знищення (7135) Павлюк Олександр (216)


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ПЕРЕСТАНЬТЕ ПИСАТИ ЦИФРИ РУССКІХ. ВОНИ ГОТОВІ ДО ВТРАТ В 40 млн
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28.04.2024 12:01 Відповісти
***** готовий а хоч й до 80 млн. Але ж не вважаєте московитів хоч якось більш мотивованними за ЗСУ й українців в цілом .
Вони ******* й апладуют "спєціальнім операндам" виключно коли сидять з сосискою перед зомбоящиком .
А себе вони в окопах десь в 3 тисячах км від мамкиної (чи шльондрицької) цицьки не бачать й потрапив в ту халепу 99% з них миттєво починають зкиглити .
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28.04.2024 13:23 Відповісти
Я в незнанні====ю
але сказати можу
Доосить і пари слів..

Спитай мене...
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28.04.2024 12:05 Відповісти
Моя думка така, що населення (за межами прокордонних міст таких як Бєлгород) тільки тоді почне відчувати їх втрати , коли вбитих окрів буде десь так під 800-900 тисяч тобто 300-х тоді буде йще міліьона 3 . Бо легке пораннення мало хто бачить . Тільки з середньої важкості (це без кінцівок) населення вже бачить .
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28.04.2024 13:17 Відповісти
 
 