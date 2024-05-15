Службове посвідчення зберегло життя прикордоннику під час бою у Вовчанську. ФОТО
Службове посвідчення затримало кулю, яка могла вбити прикордонника під час бою у Вовчанську на Харківщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
На північній околиці Вовчанська боєць на псевдо "Тихон" отримав численні поранення у ближньому бою з ворогом. Декілька куль пройшли наскрізь, переламавши кістки обох ніг, а одну, яка могла стати фатальною, затримало посвідчення прикордонника.
Побратимам вдалося швидко його евакуювати і наразі життю воїна нічого не загрожує.
Топ коментарі
+25 Amber
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+20 Андрей Стадник #443039
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+18 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар15.05.2024 21:40
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Одужання хлопцю.
швидкого одужання воїну 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Це називається - вдача. Якісь янголи над нами точно літають. Сильно підозрюю, це наші небесні побратими. Буває, відчуваєш, що поруч, кличеш їх, не відкликаються..
фартовий…. як скінчаться кацапи можеш їхать у Лас-Вегас…. стопудовоповезе….
Україна переможе, всупереч дій привладних з 2019 року!
Слава Україні!