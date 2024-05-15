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Службове посвідчення зберегло життя прикордоннику під час бою у Вовчанську. ФОТО

Службове посвідчення затримало кулю, яка могла вбити прикордонника під час бою у Вовчанську на Харківщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Посвідчення врятувало життя прикордоннику під час бою у Вовчанську

На північній околиці Вовчанська боєць на псевдо "Тихон" отримав численні поранення у ближньому бою з ворогом. Декілька куль пройшли наскрізь, переламавши кістки обох ніг, а одну, яка могла стати фатальною, затримало посвідчення прикордонника.

Куля застрягла у посвідченні прикордонника

Також дивіться: Лікарі дістали з ноги пораненого українського захисника частину касетного боєприпасу. ФОТО


Куля застрягла у посвідченні прикордонника

Побратимам вдалося швидко його евакуювати і наразі життю воїна нічого не загрожує.

Також дивіться: Прикордонники знищили два танки окупантів, з яких вівся обстріл околиць Вовчанська. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) прикордонники (1099) поранення (2801) Вовчанськ (416)


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Топ коментарі
+25
Довго житиме наш Герой ,
швидкого одужання воїну 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.05.2024 21:45
+20
Ну, не те, що посвідчення - бронік. У мого побратима так само залетів навіть не уламок, а куля з покемона. В айфоні, що лежав в підсумку - акуратна дирка. Ніхто не знає, яким щастям те все вийшло, але відбувся посіченим підборіддям з уламків плити та тріщинами ребер.

Це називається - вдача. Якісь янголи над нами точно літають. Сильно підозрюю, це наші небесні побратими. Буває, відчуваєш, що поруч, кличеш їх, не відкликаються..
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15.05.2024 21:45
+18
В сорочці родився
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15.05.2024 21:40
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В сорочці родився
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15.05.2024 21:40 Відповісти
Швидше, у бронежилеті. Затримав кулю звичайно бронік, а не посвідчення. Правда, якби не посвідчення, куля зачепила б тіло, але навряд чи глибоко.
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15.05.2024 21:47 Відповісти
Як я побачив по фото, навіть не посвідчення, а чийся підпис на одній зі сторінок...
Одужання хлопцю.
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15.05.2024 22:00 Відповісти
С удостоверением!
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16.05.2024 13:19 Відповісти
Довго житиме наш Герой ,
швидкого одужання воїну 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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15.05.2024 21:45 Відповісти
Ну, не те, що посвідчення - бронік. У мого побратима так само залетів навіть не уламок, а куля з покемона. В айфоні, що лежав в підсумку - акуратна дирка. Ніхто не знає, яким щастям те все вийшло, але відбувся посіченим підборіддям з уламків плити та тріщинами ребер.

Це називається - вдача. Якісь янголи над нами точно літають. Сильно підозрюю, це наші небесні побратими. Буває, відчуваєш, що поруч, кличеш їх, не відкликаються..
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15.05.2024 21:45 Відповісти
Ну тут вже професія сама обрала героя при народженні без його відома….

фартовий…. як скінчаться кацапи можеш їхать у Лас-Вегас…. стопудовоповезе….
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15.05.2024 22:08 Відповісти
Дай Боже, здоров'я Захисникам України та терпіння їх Родинам!
Україна переможе, всупереч дій привладних з 2019 року!
Слава Україні!
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15.05.2024 22:23 Відповісти
Тризуб оберігає
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15.05.2024 22:42 Відповісти
Спас его бронежилет. И слава богу. Будет долго жить солдат.
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16.05.2024 00:00 Відповісти
 
 